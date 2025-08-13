«Ак Барс» ведет переговоры с Ливо. Казанцы претендуют на форварда наравне с «Трактором» (Metaratings)
«Ак Барс» ведет переговоры с Джошем Ливо.
Сегодня канадский форвард официально покинул «Салават Юлаев» в результате расторжения контракта.
По информации Metaratings, казанцы наравне с «Трактором» являются главными претендентами на Ливо.
В прошлом регулярном чемпионате нападающий набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах при полезности «плюс 26». Он стал лучшим снайпером и бомбардиром минувшего Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф у Ливо было 15 (2+13) результативных действий в 14 играх при полезности «плюс 2».
Ливо подписал контракт с «Трактором». Зарплата – около 70 млн рублей за сезон («Mash на спорте»)
