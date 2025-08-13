Комментатор Борис Скрипко скончался в возрасте 79 лет
Скончался легендарный спортивный комментатор Борис Скрипко.
Он умер на 79-м году жизни после продолжительной болезни из-за онкологического заболевания.
Скрипко работал на телевидении с 1979 года. Он комментировал бокс на 11 Олимпиадах, включая Игры 1980 года в Москве.
Они побеждали Мохаммеда Али: одного трубой убил племянник, другой стал бездомным
Али мимо тройки, в топ-10 – Кличко, а не Усик. Самый методичный выбор в голосовании лучших тяжей
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости