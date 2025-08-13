Гендиректор «Шахтера»: «Россия не должна вернуться к международным турнирам, прежде чем мы достигнем прочного мира. Это совершенно неприемлемо»

Гендиректор «Шахтера» выступил против допуска российских команд.

– Все больше и больше людей требуют возвращения россиян к международным соревнованиям. Что вы думаете об этом как клуб?

– Это совершенно неприемлемо. Прежде чем мы достигнем прочного мира, Россия не должна вернуться к международным соревнованиям. Мы потеряли игроков, членов штаба и многих болельщиков, – сказал Сергей Палкин в интервью SportoweFakty.