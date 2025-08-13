«Сочи» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

«Крылья Советов» сыграют в гостях с «Сочи» в 2-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Кто выиграет Суперкубок Европы? 4426 голосов ПСЖ Тоттенхэм Поделитесь c миром своим ответом