Сафонов выиграл пять трофеев в «ПСЖ» за 14 месяцев, Хвича – четыре с января

Матвей Сафонов выиграл пятый трофей в составе «ПСЖ».

Парижане выиграли Суперкубок Европы, победив «Тоттенхэм » по пенальти (2:2, пенальти – 4:3). Российский голкипер провел матч в запасе.

В сезоне-2024/25 Сафонов , присоединившийся к «ПСЖ » в июне 2024-го, выиграл с клубом Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

Для Хвичи Кварацхелии, приобретенного у «Наполи» в январе, Суперкубок Европы стал четвертым трофеем в составе французского клуба.