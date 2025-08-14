Сафонов выиграл пять трофеев в «ПСЖ» за 14 месяцев, Хвича – четыре с января
Матвей Сафонов выиграл пятый трофей в составе «ПСЖ».
Парижане выиграли Суперкубок Европы, победив «Тоттенхэм» по пенальти (2:2, пенальти – 4:3). Российский голкипер провел матч в запасе.
В сезоне-2024/25 Сафонов, присоединившийся к «ПСЖ» в июне 2024-го, выиграл с клубом Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.
Для Хвичи Кварацхелии, приобретенного у «Наполи» в январе, Суперкубок Европы стал четвертым трофеем в составе французского клуба.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
