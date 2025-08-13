Галлан возглавил «Шанхай». Клуб представил тренера в образе Рейдена из серии Mortal Kombat

Жерар Галлан возглавил «Шанхай».

Клуб объявил об этом в видео, на котором канадский специалист представлен в виде Рейдена из серии игр и фильмов Mortal Kombat.

«В каждом живет ребенок, который мечтает о легендарных приключениях. А в каждой легенде есть великий учитель, у которого за плечами работа с большими героями.

Теперь мастер здесь, чтобы построить новую команду с новым именем», – сказано в видеосообщении клуба.

Последним местом работы 61-летнего специалиста были «Рейнджерс » в сезоне-2022/23. В НХЛ Галлан также тренировал «Коламбус», «Флориду» и «Вегас».

В составе сборной Канады он дважды выигрывал чемпионат мира: в 2007 году как ассистент, в 2021-м – в роли главного тренера.