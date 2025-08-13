Дети-беженцы из Украины, Палестины и других стран развернули баннер с призывом остановить боевые действия во время церемонии открытия Суперкубка Европы

Дети-беженцы примут участие в церемонии вручения медалей Суперкубка Европы.

Игра между «ПСЖ » и «Тоттенхэмом » проходит на стадионе «Фриули» в Удине.

Детский фонд УЕФА пригласил поучаствовать во вручении медалей двух детей-беженцев из Газы, проходящих лечение в Италии – 12-летняя Тала и 9-летний Мохаммед примут участие в церемонии вместе с президентом УЕФА Александером Чеферином.

Также дети, прибывшие в Италию в качестве беженцев, приняли участие в церемонии открытия Суперкубка – во время построения команд девять детей из Афганистана, Ирака, Нигерии, Палестины и Украины развернули баннер с призывом остановить боевые действия.

Кроме того, матч посетили несколько десятков детей из окрестностей Удине, получающих поддержку в рамках социальных проектов «Удинезе».