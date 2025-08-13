Дети-беженцы из Украины, Палестины и других стран развернули баннер с призывом остановить боевые действия во время церемонии открытия Суперкубка Европы
Дети-беженцы примут участие в церемонии вручения медалей Суперкубка Европы.
Игра между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом» проходит на стадионе «Фриули» в Удине.
Детский фонд УЕФА пригласил поучаствовать во вручении медалей двух детей-беженцев из Газы, проходящих лечение в Италии – 12-летняя Тала и 9-летний Мохаммед примут участие в церемонии вместе с президентом УЕФА Александером Чеферином.
Также дети, прибывшие в Италию в качестве беженцев, приняли участие в церемонии открытия Суперкубка – во время построения команд девять детей из Афганистана, Ирака, Нигерии, Палестины и Украины развернули баннер с призывом остановить боевые действия.
Кроме того, матч посетили несколько десятков детей из окрестностей Удине, получающих поддержку в рамках социальных проектов «Удинезе».
Кто выиграет Суперкубок Европы?7635 голосов
ПСЖ
Тоттенхэм
Опубликовала: Анна Сунцова
