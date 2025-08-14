Карпин о составе «Динамо» на игру с «Краснодаром»: «Ожидал, что будут помогать. Помогли умереть, называется. Но сколько атак начал соперник от своих ворот? Ни одной»
Валерий Карпин не в восторге от игры «Динамо» с «Краснодаром» (0:4).
– Не хочется задавать вам острые вопросы.
– Не проблема, задавайте.
– Что вы ждали от игры с таким составом?
– Ожидал, что этот состав будет помогать. Помогли… умереть, называется.
– Команда мало создает моментов.
– 28, по‑моему, ударов было в матче с «Сочи», например.
– Мусаев сказал, что ему нравится, что «Динамо» дает играть сопернику. Может, его слова побудят вас к другим решениям? У команды нет прессинга.
– Не очень понимаю, что значит «нет прессинга». Сколько атак начал соперник от своих ворот? Ни одной. Вратарь все время выбивал. Это не прессинг? – сказал главный тренер «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
