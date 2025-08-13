«Салават» расторг контракт с Ливо по обоюдному согласию сторон. Канадец стал лучшим бомбардиром, снайпером и MVP регулярки КХЛ в прошлом сезоне

«Салават» расторг контракт с Джошем Ливо по обоюдному согласию сторон.

«Салават Юлаев» благодарит Джоша за игру и желает удачи в дальнейшей карьере», – говорится в телеграм-канале уфимцев.

Ранее сообщалось , что клуб расторг контракт с форвардом Джошем Ливо без выплаты денежной компенсации. В качестве причины было указано опоздание канадского хоккеиста на сборы. Зарплата 32-летнего игрока по 2-летнему контракту с «Салаватом» составляла 110 млн рублей за сезон.

При этом КХЛ брала паузу в ситуации с аннулированием контракта «ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста».

В прошлом сезоне Ливо набрал за «Салават» 80 (49+31) очков в 62 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ при полезности «плюс 26». Он стал новым рекордсменом лиги по голам за одну регулярку, побив рекорд Сергея Мозякина. Также канадец стал лучшим бомбардиром и MVP регулярки.

В плей-офф у форварда 15 (2+13) баллов в 14 играх при полезности «плюс 2».

