  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Салават» расторг контракт с Ливо по обоюдному согласию сторон. Канадец стал лучшим бомбардиром, снайпером и MVP регулярки КХЛ в прошлом сезоне
12

«Салават» расторг контракт с Ливо по обоюдному согласию сторон. Канадец стал лучшим бомбардиром, снайпером и MVP регулярки КХЛ в прошлом сезоне

«Салават» расторг контракт с Джошем Ливо по обоюдному согласию сторон.

«Салават Юлаев» благодарит Джоша за игру и желает удачи в дальнейшей карьере», – говорится в телеграм-канале уфимцев. 

Ранее сообщалось, что клуб расторг контракт с форвардом Джошем Ливо без выплаты денежной компенсации. В качестве причины было указано опоздание канадского хоккеиста на сборы. Зарплата 32-летнего игрока по 2-летнему контракту с «Салаватом» составляла 110 млн рублей за сезон.

При этом КХЛ брала паузу в ситуации с аннулированием контракта «ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста».

В прошлом сезоне Ливо набрал за «Салават» 80 (49+31) очков в 62 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ при полезности «плюс 26». Он стал новым рекордсменом лиги по голам за одну регулярку, побив рекорд Сергея Мозякина. Также канадец стал лучшим бомбардиром и MVP регулярки. 

В плей-офф у форварда 15 (2+13) баллов в 14 играх при полезности «плюс 2».

Почему «Салават» избавился от Ливо: формально – за опоздание на сборы

КХЛ обречена на турбулентность – это больше социальный проект, чем бизнес

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
logoСалават Юлаев
logoДжош Ливо
переходы
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ишматов о «Салавате» и Ливо: «Принцип тут один: «Порядок бьет класс». Это жизнь так устроена. Все еще встанет на свои места»
8сегодня, 06:34
Главные новости
ЦСКА расторг контракт с Седовым по инициативе игрока. Ранее в допинг-пробе защитника был обнаружен мельдоний
118 минут назад
Ишматов о «Салавате» и Ливо: «Принцип тут один: «Порядок бьет класс». Это жизнь так устроена. Все еще встанет на свои места»
8сегодня, 06:34
Ружичка получит 45 млн рублей за сезон по новому контракту со «Спартаком», изначально игрок хотел 60 млн. Есть бонусы – 30-35 млн (Дмитрий Ерыкалов)
6сегодня, 06:22
Светлов о Востоке в КХЛ: «Большая шестерка превратилась в пятерку. «Салават» после всех потерь стал ближе к «Амуру», «Адмиралу» или «Сибири»
4сегодня, 05:45
Котляревский о диете в «Северстали»: «Не было сахара, а как без него кофе пить? Нашел лазейку – брал у массажистов. Всегда ел то, что хотел»
4сегодня, 05:30
«Спартак» продлит контракт с Ружичкой (Sport24)
7сегодня, 05:15
Кубок Минска. «Динамо» Минск сыграет с «Адмиралом»
сегодня, 04:22
Арбитраж вынес вердикт в пользу «Филадельфии» по делу о расторжении контракта с Райаном Джохансеном, ни разу не сыгравшим за клуб (Даррен Дрегер)
2сегодня, 03:55
Скороходов поймал 68-килограммового сома: «2,5 часа возни, куча эмоций! Давно мечтал о такой рыбе, руки болят, радости полные штаны»
18вчера, 21:58Фото
Котляревский о Гру и Ги Буше: «Стиль один, канадский – все четко, концентрация. Но в «Авангарде» это гораздо строже. В «Тракторе» кому-то что-то позволяли»
вчера, 20:55
Ко всем новостям
Последние новости
Сычев о расформировании «Витязя»: «Я житель Омска, у нас никто не уезжает из региона. Вопрос больше к руководству КХЛ»
3 минуты назад
Светлов об «Авангарде»: «Темная лошадка этого лета. Отказаться от связки Ткачева с Ридом Буше – это смело. Если новые игроки не сыграют с листа, неизбежна ностальгия»
143 минуты назад
Гомоляко об Алтыбармакяне как видеоблогере: «Запретов нет. Сейчас такая жизнь – все все снимают, показывают. Главное, чтобы это было не во вред ему самому»
58 минут назад
Брэди Ткачак об «Оттаве»: «Было важно положить конец засухе и выйти в плей-офф. Мы только начинаем свой путь, я никогда не думал об уходе из команды»
сегодня, 06:58
Тюкавин об аналоге рекорда Овечкина в НХЛ для российского футбола: «Если кто-то выиграет «Золотой мяч», то это достижение будет сопоставимо, наверное»
4сегодня, 06:46
Грицюк об игре в НХЛ: «Интересно попробовать на себе силу Бобровского. Побросать ему, повылазить на него, посмотреть, как он будет реагировать»
сегодня, 05:58
Серж Савар о Хатсоне: «Самый талантливый игрок «Монреаля» со времен Ги Лефлера, пожалуй. На то, что он умеет, способны немногие»
3сегодня, 04:58
Ишматов о «Салавате» на фоне финансовых проблем: «Из этого положения можно выйти, только сделав ставку на молодежь. Других путей нет. Совсем уходить из хоккея нельзя»
1сегодня, 04:46
Светлов об «Амуре»: «Селекция в соотношении «цена – качество» удалась. Состав приобрел рабочий, дальневосточный формат. Главное приобретение – вратарь Дорожко»
сегодня, 04:34
Бемстрем перейдет в «Берн». Экс-форвард «Коламбуса» и «Питтсбурга» провел 242 матча в НХЛ и набрал 75 очков
сегодня, 03:45