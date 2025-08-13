«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
«Локомотив» примет «Балтику» в 2-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
Матч пройдет на «РЖД Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
13 августа 15:30, РЖД Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
