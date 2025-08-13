2

«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

«Локомотив» примет «Балтику» в 2-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Матч пройдет на «РЖД Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
13 августа 15:30, РЖД Арена
Локомотив
Не начался
Балтика

Таблицы Фонбет Кубка России

Календарь Фонбет Кубка России

Кто выиграет Суперкубок Европы?4815 голосов
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЛокомотив
logoБалтика
logoFONBET Кубок России
онлайны
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Поражение «Спартака» и выходка Станковича, крупная победа «Зенита», «ПСЖ» подписал Забарного, а Доннарумма объявил об уходе, Исак бунтует в «Ньюкасле» и другие новости
2427 минут назад
Суперкубок Европы. «ПСЖ» против «Тоттенхэма». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1656 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Локомотив» примет «Балтику», «Динамо» против «Краснодара»
1209сегодня, 05:05
Хавбек «Спартака» Зорин о поражении от «Махачкалы»: «Тяжело проходить, когда обороняются через центр, пытались с фланга – через Заболотного. У нас сейчас не лучший период»
30сегодня, 04:43
«МЮ» не претендует на Доннарумму. Вратарь «ПСЖ» интересен «Ман Сити» и «Баварии»
15сегодня, 04:26
Возможность выиграть джерси, лиги с друзьями и ежедневные награды. Запустили Основу АПЛ
сегодня, 04:00Тесты и игры
Семак о «Зените» без бразильцев в старте против «Рубина»: «Они в непростом функциональном состоянии после «Ахмата». Мы прилетели в Петербург только в воскресенье вечером»
19сегодня, 03:34
Алабу могут перевести в центр полузащиты, считает Marca. Защитник играл на этой позиции в «Баварии», когда за нее выступал Алонсо
17сегодня, 02:46
Агент Доннаруммы Райола: «Избавиться от Джанлуиджи после всего, что он сделал для клуба, – это огромное неуважение, которое я оценю вместе с юристами»
25вчера, 22:13
Сафонов намерен бороться за роль основного вратаря «ПСЖ». Добровольный уход он расценил бы «как проявление слабости» (L’Equipe)
100вчера, 22:11
Ко всем новостям
Последние новости
Энрике о Суперкубке Европы: «Тоттенхэм» уже месяц тренируется, а «ПСЖ» – только неделю. Но это не отговорка. Мы выложимся на все сто»
только что
Кирьяков о зарплатах россиян в РПЛ: «Для ребят до 22-23 лет можно сделать одинаковыми и ввести бонусную систему – больше денег за голы, передачи и время на поле»
1239 минут назад
Франк о матче за Суперкубок Европы: «Тоттенхэм» даст бой «ПСЖ». Они пока далеко не на пике, для нас это отличная возможность»
7сегодня, 05:26
«Сочи» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
1сегодня, 04:55
«Оренбург» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 16:15
5сегодня, 04:04
Канчельскис о Сперцяне и «Саутгемптоне»: «Если они ставят задачу выхода в АПЛ, то можно попробовать. Чемпионшип – самая тяжелая лига, там более силовой футбол, чем в РПЛ»
8сегодня, 03:51
Кирьяков за ужесточение лимита: «У нас избыток легионеров, нужно больше внимания обращать на своих. В отсутствие еврокубков стараться побеждать только за счет иностранцев – это смешно»
1сегодня, 03:18
Гайсумов о «Зените» и 0:1 с «Ахматом»: «Примитивный футбол: вывести мяч на фланг, оттуда подача или прострел – и все. Нужно было укреплять середину или перестроить»
1сегодня, 03:00
Вратарь «Махачкалы» Волк о победе над «Спартаком» в серии пенальти: «Была бутылочка с подсказками. Но я даже не раскрывал полотенце, не посчитал нужным»
5сегодня, 02:24
Линделеф интересен «Сельте». Экс-защитник «МЮ» хочет 3-летний контракт
сегодня, 02:09