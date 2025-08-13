3

«Оренбург» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 16:15

«Ахмат» сыграет в гостях с «Оренбургом» в 2-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Матч пройдет на стадионе «Газовик».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:15 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
13 августа 13:15, Газовик
Оренбург
Не начался
Ахмат

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
