«Оренбург» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 16:15
«Ахмат» сыграет в гостях с «Оренбургом» в 2-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
Матч пройдет на стадионе «Газовик».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:15 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
13 августа 13:15, Газовик
Кто выиграет Суперкубок Европы?4425 голосов
ПСЖ
Тоттенхэм
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости