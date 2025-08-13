Иньиго об уходе из «Барсы» в «Аль-Наср»: «Когда видишь такое предложение, даже не верится. Мне 34 года, карьера футболиста коротка, и когда этот поезд приходит, трудно сказать нет»

Иньиго Мартинес высказался о причинах ухода из «Барселоны».

Защитник расторг контракт с каталонским клубом и перешел в «Аль-Наср ».

«У меня оставался год по контракту, мне 34 года, и когда всплывают такие варианты – отказать трудно. Наверное, я бы подумал, если бы у меня оставалось больше лет по контракту. К тому же у меня была совсем не маленькая зарплата в «Барселоне», а семья была довольна.

Решение далось нелегко, ведь я тяну за собой жену и дочерей, но точно могу сказать, что при большем сроке контракта я бы думал дольше.

Когда видишь такое предложение, даже не верится. Никто не ожидает увидеть такие контракты – по крайней мере, я. Всю карьеру я был «пешкой» в футболе, поднимался по ступеням за счет усилий и пота. Но когда получаешь такой контракт, он застает тебя врасплох, а еще больше – семью.

В финансовом плане эту лигу невозможно сравнить с другими. Учитывая мою карьеру, учитывая, что я отдал «Барселоне», я решил, что должен сделать этот шаг. Карьера футболиста коротка, и когда этот поезд приходит, трудно сказать нет», – сказал Иньиго в интервью Onda Vasca.