Ирина Роднина: «Считаю ли себя одиозной фигурой? Я всегда этим отличалась. Плясать под чужую дудку не планирую»

Ирина Роднина заявила, что всегда отличалась одиозностью.

Ранее журналист Елена Вайцеховская написала в статье для RT: «Из легендарной фигуристки Роднина превратилась в одиозную фигуру. Грустно, что как спортсменку ее уже не помнит никто».

«Считаю ли я себя одиозной фигурой? Я всегда этим отличалась. В хоре я не пела, так что плясать под чужую дудку не планирую. Мне кажется, каждый должен иметь свою четкую позицию. Если ее нет, то люди идут в общем потоке и подпевают кому-то.

Я не привыкла делить свою жизнь на какие-то этапы, поэтому не могу сказать, какой бы хотела запомниться людям. Со спортом я закончила 45 лет назад, дальше начала жить нормальной жизнью.

Нельзя же все время как салют сверкать. Как спортсменку меня уже запомнили, а многостаночницей я быть не хочу», - сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Роднина.

