Медкомиссия Ла Лиги признала травму тер Стегена соответствующей критериям долгосрочного восстановления. Завтра «Барселона» приступит к регистрации Гарсии
«Барселона» объявила, что сможет зарегистрировать Жоана Гарсию.
Ранее каталонцы направили в Ла Лигу медицинский отчет, касающийся операции на спине Марка-Андре тер Стегена – сообщалось, что немецкий вратарь пропустит до 4 месяцев. Одобрение этого заключения позволит «Барселоне» зарегистрировать новичка, используя часть зарплаты тер Стегена.
Медицинская комиссия Ла Лиги постановила, что травма тер Стегена соответствует критериям долгосрочного восстановления согласно действующему регламенту. Завтра клуб приступит к оформлению регистрации Жоана Гарсии в Ла Лиге.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Барселоны»
