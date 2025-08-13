  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Тоттенхэм» после ошибки Шевалье забил «ПСЖ»: мяч влетел в ворота от рук Люки после удара Ромеро. Это первый матч за парижан для купленного на замену Доннарумме вратаря
Фото
49

«Тоттенхэм» после ошибки Шевалье забил «ПСЖ»: мяч влетел в ворота от рук Люки после удара Ромеро. Это первый матч за парижан для купленного на замену Доннарумме вратаря

«ПСЖ» пропустил гол от «Тоттенхэма» после ошибки Люки Шевалье.

Парижане уступают «шпорам» (0:2) в матче за Суперкубок Европы. Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 48-й минуте Педро Порро направил мяч к углу вратарской со стандарта. Ромеро пробил головой в дальний нижний угол ворот. Шевалье подставил руки, однако в итоге от них мяч залетел в угол ворот.

Напомним, это первый матч 23-летнего голкипера за парижан. Ранее сообщалось, что он будет основным вратарем клуба в новом сезоне вместо Джанлуиджи Доннаруммы.

Изображение: скриншот из трансляции матча

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?492 голоса
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoТоттенхэм
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoпремьер-лига Англия
logoСуперкубок Европы
logoЛюка Шевалье
logoПедро Порро
logoКристиан Ромеро
logoМатвей Сафонов
logoДжанлуиджи Доннарумма
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сафонов – в запасе «ПСЖ» на матч с «Тоттенхэмом» в Суперкубке Европы. Шевалье, Хакими, Хвича, Дембеле, Ромеро, Ришарлисон, Кудус – в стартовых составах
18сегодня, 18:10
Энрике о Доннарумме вне заявки «ПСЖ»: «Он один из лучших в мире, а как человек даже лучше. Это мое трудное решение, оно связано с тем, какой вратарь нужен моей команде»
64вчера, 18:28
Доннарумма не попал в заявку «ПСЖ» на Суперкубок Европы. Сафонов и Шевалье – в списке
48вчера, 10:44
Друг Доннаруммы о «ПСЖ»: «После всего, что Джанлуиджи сделал, помог выиграть ЛЧ, они даже не заявили его на Суперкубок Европы, в котором клуб никогда не сыграл бы без него»
7611 августа, 20:41
Главные новости
Суперкубок Европы. «ПСЖ» против «Тоттенхэма». 1:2 – Ли Кан Ин отыграл один мяч! Онлайн-трансляция
5445 минут назадLive
Сперцян подтвердил предложение от «Саутгемптона»: «Про переход говорить рано, но все серьезно. Решим вместе с Галицким»
1315 минут назад
Карпин о 0:4 с «Краснодаром»: «Не сильный удар для меня, посмотрели ближайший резерв «Динамо» – он себя показал. Три голевые отдали на свои ворота. Время нужно не мне, а команде»
3819 минут назад
Гендиректор «Динамо» Пивоваров о 0:4 от «Краснодара»: «Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Разберем с тренерским штабом, что произошло»
1721 минуту назад
Мусаев о 4:0 с «Динамо»: «Краснодар» смело встречал и прессинговал, не успокаивался после 3-го мяча. Каждый матч максимальная дисциплина, максимальная работа»
527 минут назад
«Фейеноорд» намерен арендовать Угальде у «Спартака» – это будет сложно (Voetbal International)
736 минут назад
0:4 от «Краснодара» – крупнейшее поражение «Динамо» с мая 2022 года
3252 минуты назад
Медкомиссия Ла Лиги признала травму тер Стегена соответствующей критериям долгосрочного восстановления. Завтра «Барселона» приступит к регистрации Гарсии
2852 минуты назад
«Динамо» проиграло «Краснодару» 6 раз подряд, последние 5 – с общим счетом 0:10
4258 минут назад
У «Динамо» 2 поражения и ничья в последних 3 матчах. Дальше – ЦСКА
58сегодня, 19:46
Ко всем новостям
Последние новости
Глава судей АПЛ Уэбб о критике в соцсетях: «Несогласие не дает права оскорблять и угрожать безопасности арбитров и их семей. Нормально выражать свое мнение, но некоторые способы делать это неприемлемы»
332 минуты назад
«Астон Вилла» может отдать Бэйли в аренду «Роме» с обязательным выкупом
138 минут назад
Глава АПЛ Мастерс о проведении матчей за рубежом: «Это не входит в планы и не обсуждается. Мы добились международного развития другими способами»
150 минут назад
У «Краснодара» 3 сухих победы подряд. Дальше – «Сочи» в РПЛ
7сегодня, 19:42
Мостовой о «Золотом мяче»: «У меня нет фаворитов, тем более когда Винисиуса опрокинули. Вспоминаешь Месси, Роналду – 50 голов, 100 передач. Сейчас один забил 20, другой – 15»
21сегодня, 19:30
ПАОК не получал предложения по Чалову от «Кайсериспора»: «Это лишь интерес, не более. Федор – важный игрок для нашего клуба»
сегодня, 19:23
Карпин сделал 4 замены в перерыве игры с «Краснодаром». «Динамо» пропустило 3 гола и лишь раз пробило в створ
14сегодня, 19:05
«Милан» закрыл сделку по Атекаме. «Янг Бойз» получат 10 млн евро и 10% от перепродажи
1сегодня, 18:59
Фанаты «Ювентуса» освистывали Влаховича во время тренировочного матча на «Альянц Стадиум»
4сегодня, 18:41
Галактионов про 2:0 с «Балтикой»: «Локомотив» доволен победой. Воробьев в каждом матче делает результат, они с Комличенко становятся лучше друг с другом»
8сегодня, 18:23