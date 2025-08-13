«Тоттенхэм» после ошибки Шевалье забил «ПСЖ»: мяч влетел в ворота от рук Люки после удара Ромеро. Это первый матч за парижан для купленного на замену Доннарумме вратаря
«ПСЖ» пропустил гол от «Тоттенхэма» после ошибки Люки Шевалье.
Парижане уступают «шпорам» (0:2) в матче за Суперкубок Европы. Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 48-й минуте Педро Порро направил мяч к углу вратарской со стандарта. Ромеро пробил головой в дальний нижний угол ворот. Шевалье подставил руки, однако в итоге от них мяч залетел в угол ворот.
Напомним, это первый матч 23-летнего голкипера за парижан. Ранее сообщалось, что он будет основным вратарем клуба в новом сезоне вместо Джанлуиджи Доннаруммы.
Изображение: скриншот из трансляции матча
