«Тоттенхэм» после ошибки Шевалье забил «ПСЖ»: мяч влетел в ворота от рук Люки после удара Ромеро. Это первый матч за парижан для купленного на замену Доннарумме вратаря

«ПСЖ» пропустил гол от «Тоттенхэма» после ошибки Люки Шевалье.

Парижане уступают «шпорам » (0:2) в матче за Суперкубок Европы . Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 48-й минуте Педро Порро направил мяч к углу вратарской со стандарта. Ромеро пробил головой в дальний нижний угол ворот. Шевалье подставил руки, однако в итоге от них мяч залетел в угол ворот.

Напомним, это первый матч 23-летнего голкипера за парижан. Ранее сообщалось , что он будет основным вратарем клуба в новом сезоне вместо Джанлуиджи Доннаруммы.

Изображение: скриншот из трансляции матча