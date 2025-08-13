Ферстаппен посетил яхту босса «Мерседеса» у берегов Сардинии. Макса связывали с переходом в команду Вольффа

Ферстаппена засняли в компании Вольффа на отдыхе.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф замечены вместе у берегов Сардинии.

Как сообщило итальянское издание Autosprint, четырехкратный чемпион «Формулы-1» посетил яхту Mangusta, которая принадлежит боссу «Мерседеса».

Ферстаппен и Вольфф общались по поводу перехода в «Мерседес», однако нидерландец решил остаться в «Ред Булл» в 2026 году. Предполагается, что контракт Макса позволит ему покинуть команду в 2027-м.

Фото: Autosprint.it