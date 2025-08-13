  • Спортс
  • Ферстаппен посетил яхту босса «Мерседеса» у берегов Сардинии. Макса связывали с переходом в команду Вольффа
Ферстаппен посетил яхту босса «Мерседеса» у берегов Сардинии. Макса связывали с переходом в команду Вольффа

Ферстаппена засняли в компании Вольффа на отдыхе.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф замечены вместе у берегов Сардинии.

Как сообщило итальянское издание Autosprint, четырехкратный чемпион «Формулы-1» посетил яхту Mangusta, которая принадлежит боссу «Мерседеса».

Ферстаппен и Вольфф общались по поводу перехода в «Мерседес», однако нидерландец решил остаться в «Ред Булл» в 2026 году. Предполагается, что контракт Макса позволит ему покинуть команду в 2027-м.

Окружение Ферстаппена первым инициировало контакт с «Мерседесом». Гонщик остался в «Ред Булл» после переговоров (GPblog)

Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен получит многолетний контракт с «Мерседесом» в 2027-м, если команда выйдет в лидеры»

Фото: Autosprint.it

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosprint.it
