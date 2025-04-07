Путин поздравил Овечкина с рекордом НХЛ: «Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб. Поздравляю с этим знаменательным событием. Желаю здоровья, удачи и боевого настроя»
Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Айлендерс» (1:4) и побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в рамках регулярных чемпионатах лиги – 895 против 894.
«Поздравляю Вас с выдающимся рекордом. Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги.
В Вашей насыщенной спортивной карьере – победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея. Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только Вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами.
Еще раз поздравляю с этим знаменательным событием. Желаю здоровья, удачи, боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте», – приводит слова президента РФ пресс-служба Кремля.
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