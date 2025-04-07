Путин поздравил Овечкина с рекордом НХЛ: «Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб. Поздравляю с этим знаменательным событием. Желаю здоровья, удачи и боевого настроя»

Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с рекордом НХЛ по голам.

Капитан «Вашингтона » отличился в матче с «Айлендерс» (1:4) и побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в рамках регулярных чемпионатах лиги – 895 против 894.

«Поздравляю Вас с выдающимся рекордом. Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги.

В Вашей насыщенной спортивной карьере – победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея. Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только Вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами.

Еще раз поздравляю с этим знаменательным событием. Желаю здоровья, удачи, боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте», – приводит слова президента РФ пресс-служба Кремля.

ДАААААААААААААА! Овечкин – лучший снайпер в истории НХЛ!

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина

Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс’’ его рассчитал

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие

«Овечкин – бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда

21 величайший момент в истории спорта – там теперь и рекорд Овечкина

Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом

Америка без ума от Овечкина – вот доказательства

Соберите команду НХЛ только из русских игроков