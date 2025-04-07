Заварухин о вылете «Автомобилиста»: «Исход решили не хоккеисты, а другие люди. Есть осадок. Хоккей с «Ак Барсом» – уровня минимум финала конференции, если не финала Кубка Гагарина»

Николай Заварухин высказался относительно уровня серии «Автомобилиста» и «Ак Барса».

«Автомобилист» уступил «Ак Барсу» (1:2 2ОТ) в седьмом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Победный гол «Ак Барс» забил во втором овертайме при игре в большинстве. После матча болельщики «Автомобилиста» скандировали оскорбительные кричалки в адрес судей.

– Интересная боевая серия двух равных команд.

Было много хоккея уровня как минимум финала конференции, если не финала всего Кубка Гагарина. Поблагодарил команду, в раздевалке есть опустошенность.

Неприятно, что исход серии решили не хоккеисты, а другие люди. Есть осадок. Мы не воспользовались большинством, а соперник – смог.

– Со второго периода стали играть осторожно?

– Да. Играли очень осторожно, цена ошибки была велика, жаль, что мы ее допустили.

– Что бы вы могли исправить?

– В шестой игре надо было выпустить свежих ребят. Жаль, что Максим Осипов получил травму. Надо было сыграть по‑другому. Мысли такие были, но неясно, повлияло бы.

– Вы могли сыграть более агрессивно? Иногда соперник бил ваших хоккеистов.

– Мы агрессивно сыграли овертайм, в первом периоде у соперника было преимущество. В остальном – равная игра, – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .