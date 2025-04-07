Заварухин о вылете «Автомобилиста»: «Исход решили не хоккеисты, а другие люди. Есть осадок. Хоккей с «Ак Барсом» – уровня минимум финала конференции, если не финала Кубка Гагарина»
«Автомобилист» уступил «Ак Барсу» (1:2 2ОТ) в седьмом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
Победный гол «Ак Барс» забил во втором овертайме при игре в большинстве. После матча болельщики «Автомобилиста» скандировали оскорбительные кричалки в адрес судей.
– Интересная боевая серия двух равных команд.
Было много хоккея уровня как минимум финала конференции, если не финала всего Кубка Гагарина. Поблагодарил команду, в раздевалке есть опустошенность.
Неприятно, что исход серии решили не хоккеисты, а другие люди. Есть осадок. Мы не воспользовались большинством, а соперник – смог.
– Со второго периода стали играть осторожно?
– Да. Играли очень осторожно, цена ошибки была велика, жаль, что мы ее допустили.
– Что бы вы могли исправить?
– В шестой игре надо было выпустить свежих ребят. Жаль, что Максим Осипов получил травму. Надо было сыграть по‑другому. Мысли такие были, но неясно, повлияло бы.
– Вы могли сыграть более агрессивно? Иногда соперник бил ваших хоккеистов.
– Мы агрессивно сыграли овертайм, в первом периоде у соперника было преимущество. В остальном – равная игра, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий