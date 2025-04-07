  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Заварухин о вылете «Автомобилиста»: «Исход решили не хоккеисты, а другие люди. Есть осадок. Хоккей с «Ак Барсом» – уровня минимум финала конференции, если не финала Кубка Гагарина»
68

Заварухин о вылете «Автомобилиста»: «Исход решили не хоккеисты, а другие люди. Есть осадок. Хоккей с «Ак Барсом» – уровня минимум финала конференции, если не финала Кубка Гагарина»

Николай Заварухин высказался относительно уровня серии «Автомобилиста» и «Ак Барса».

«Автомобилист» уступил «Ак Барсу» (1:2 2ОТ) в седьмом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Победный гол «Ак Барс» забил во втором овертайме при игре в большинстве. После матча болельщики «Автомобилиста» скандировали оскорбительные кричалки в адрес судей.

– Интересная боевая серия двух равных команд.

Было много хоккея уровня как минимум финала конференции, если не финала всего Кубка Гагарина. Поблагодарил команду, в раздевалке есть опустошенность.

Неприятно, что исход серии решили не хоккеисты, а другие люди. Есть осадок. Мы не воспользовались большинством, а соперник – смог.

– Со второго периода стали играть осторожно?

– Да. Играли очень осторожно, цена ошибки была велика, жаль, что мы ее допустили.

– Что бы вы могли исправить?

– В шестой игре надо было выпустить свежих ребят. Жаль, что Максим Осипов получил травму. Надо было сыграть по‑другому. Мысли такие были, но неясно, повлияло бы.

– Вы могли сыграть более агрессивно? Иногда соперник бил ваших хоккеистов.

– Мы агрессивно сыграли овертайм, в первом периоде у соперника было преимущество. В остальном – равная игра, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoАк Барс
logoНиколай Заварухин
logoАвтомобилист
logoМатч ТВ
logoКубок Гагарина
logoМаксим Осипов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Автомобилист» вылетел в 1-м раунде Кубка Гагарина. Команда Заварухина была в полуфинале в прошлом сезоне
41вчера, 17:54
Главные новости
Соберите команду НХЛ только из русских игроков! Сможете выиграть?
вчера, 23:00Спецпроект
НХЛ. «Рейнджерс» примут «Тампу», «Виннипег» против «Сент-Луиса», «Эдмонтон» в гостях у «Анахайма»
133вчера, 22:30
Обращение к Овечкину записали Мостовой, Сафонов, Миранчук, Овчинников, Нигматуллин и другие футболисты: «Великий, легенда, машина. Твой рекорд будет вдохновлять миллионы людей»
18вчера, 20:48Видео
Дзюба – Овечкину: «Саня, ты сотворил историю не только российскую, но и мировую. Я безумно счастлив за тебя и горд, что ты наш соотечественник. Вся страна болела»
21вчера, 20:28
Кучеров о рекорде: «Очень горжусь Овечкиным и горд за Россию, что у нас есть такой отличный хоккеист, лучший снайпер. Александр – пример преданности и любви в хоккею»
6вчера, 20:20
Рыбин о возможной отставке Ротенберга из СКА: «Сложно сказать – не мое решение. У главного тренера действующий контракт – есть же заседание, совет директоров»
44вчера, 20:10
Овечкин – первая звезда недели в НХЛ. Капитан «Вашингтона» набрал 6 очков в 4 матчах и установил рекорд лиги по голам
8вчера, 19:55
Заврагин о вылете СКА от «Динамо»: «Ключевое – незасчитанный гол в овертайме 4-го матча. Переломный момент»
20вчера, 19:45
Мэттьюс о погоне за Овечкиным по голам: «Я далек от этого. Не думаю, что мне стоит участвовать в этих разговорах»
59вчера, 19:30
Александр Кожевников: «Лидеры «Динамо» – североамериканцы, играют в подкожный хоккей. СКА вела за собой российская молодежь. Нейтральный болельщик обращал на это внимание»
48вчера, 19:15
Ко всем новостям
Последние новости
Заварухин о вылете в 1-м раунде: «Задача не давила – понимаю ответственность. Готов к любому разговору с руководителями «Автомобилиста»
1вчера, 20:30
Трямкину дали 2 минуты за удар Фальковскому в подбородок в матче «Автомобилиста» и «Ак Барса». Арбитры назначили штраф после видеопросмотра
7вчера, 15:35Фото
Лебедев о рекорде Овечкина: «Саша – легендарный хоккеист, сравнил бы его с Костей Цзю. Россияне были и будут талантливыми, способными и гостеприимными»
5вчера, 13:43
Винер о рекорде Овечкина: «Русский человек с близкой и народной фамилией – счастлива, что у него все получилось. До конца сезона есть время стать еще более недосягаемым»
8вчера, 13:16
Грицюк о вылете СКА от «Динамо»: «Во 2-м периоде удалось найти лазейки, забили «грязные» голы. В 3-м потеряли концентрацию, начали бежать с шашками наголо, и случилась нехорошая ситуация»
6вчера, 13:03
Вокалист Blueberry Grunt выступил в свитере сборной Канады на акции протеста Elbows Up против Трампа в Галифаксе
1вчера, 11:38
Нагорных о целях Овечкина после рекорда: «Золото Олимпиады, думаю. Готовились к Сочи, там не получилось, очень хочу, чтобы это случилось»
10вчера, 08:14
«Монреаль» выиграл 5 матчей подряд и идет в зоне плей-офф на Востоке с 85 очками в 77 играх. У «Рейнджерс» и «Детройта» – по 79 в 76
15вчера, 03:43
«Коламбус» проиграл 3 матча подряд с общей разницей 3:16. Клуб отстает от зоны плей-офф на Востоке на 8 очков
5вчера, 03:30
«Флорида» проиграла 5 матчей подряд, забросив 7 шайб на отрезке. Клуб идет 3-м в дивизионе, «Оттава» сократила отставание до 2 очков
8вчера, 03:22