Роман Ротенберг рассказал об интересе к российским игрокам из НХЛ.

Главный тренер СКА ответил на вопрос, есть ли возможность удержать молодых российских хоккеистов в КХЛ на фоне интереса клубов НХЛ.

«Мы сделаем все возможное. Мы сделаем все возможное, но не все от нас зависит. Там есть агенты, есть владельцы клубов НХЛ , которые на телефоне весь год.

Грицюк, Никишин, Демидов – на телефоне весь год у них владельцы, даже не агенты, даже не друзья Даши Тубольцевой, а это владельцы клубов НХЛ, которые звонят каждый день, говорят: приезжай – любые деньги.

Но, конечно, в наших интересах развивать наших ребят здесь, в России. И мы в этом сезоне этой же командой выиграли Кубок Первого канала. Для нас это было очень важно. Ваня Демидов внес огромный вклад, Саша Никишин – огромный вклад в эти победы сборной России на Первом канале, и турнира «3 на 3», и основного турнира.

Да, сегодня они проиграли «Динамо ». Таким ребятам, как Комтуа, Пакетт, Уил, Менелл, другим ребятам, Гусеву. За ними будущее. Мы будем продолжать, моя личная задача – развивать игроков. Результат обязательно придет. Я сказал, что эти ребята обязательно выиграют Кубок Гагарина для Питера. Могу с кем угодно поспорить», – заявил Роман Ротенберг.