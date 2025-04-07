Роман Ротенберг: «Грицюк, Никишин, Демидов – владельцы клубов НХЛ на телефоне весь год, даже не друзья Даши Тубольцевой, не агенты. Звонят каждый день: приезжай – любые деньги»
Главный тренер СКА ответил на вопрос, есть ли возможность удержать молодых российских хоккеистов в КХЛ на фоне интереса клубов НХЛ.
«Мы сделаем все возможное. Мы сделаем все возможное, но не все от нас зависит. Там есть агенты, есть владельцы клубов НХЛ, которые на телефоне весь год.
Грицюк, Никишин, Демидов – на телефоне весь год у них владельцы, даже не агенты, даже не друзья Даши Тубольцевой, а это владельцы клубов НХЛ, которые звонят каждый день, говорят: приезжай – любые деньги.
Но, конечно, в наших интересах развивать наших ребят здесь, в России. И мы в этом сезоне этой же командой выиграли Кубок Первого канала. Для нас это было очень важно. Ваня Демидов внес огромный вклад, Саша Никишин – огромный вклад в эти победы сборной России на Первом канале, и турнира «3 на 3», и основного турнира.
Да, сегодня они проиграли «Динамо». Таким ребятам, как Комтуа, Пакетт, Уил, Менелл, другим ребятам, Гусеву. За ними будущее. Мы будем продолжать, моя личная задача – развивать игроков. Результат обязательно придет. Я сказал, что эти ребята обязательно выиграют Кубок Гагарина для Питера. Могу с кем угодно поспорить», – заявил Роман Ротенберг.
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