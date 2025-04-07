Болельщики «Автомобилиста» скандировали оскорбительные кричалки в адрес судей после поражения от «Ак Барса». Хрипунова удалили в начале 2-го овертайма – казанцы забили в большинстве

Болельщики «Автомобилиста» скандировали кричалку против арбитров.

«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу » (1:2 2ОТ, 3-4) во втором овертайме в седьмом матче первого раунда Кубка Гагарина.

Победный гол казанская команда забила в большинстве на четвертой минуте второго овертайма – шайбу записали на Кирилла Семенова .

Перед этим был удален нападающий «Автомобилиста » Степан Хрипунов . Хоккеист получил две минуты за игру высоко поднятой клюшкой, арбитры назначили штраф в результате видеопросмотра эпизода.

После завершения матча болельщики екатеринбургского клуба скандировали оскорбительные кричалки в адрес судей.

На матче работали главные арбитры Виктор Бирин и Иван Фатеев.