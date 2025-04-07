Болельщики «Автомобилиста» скандировали оскорбительные кричалки в адрес судей после поражения от «Ак Барса». Хрипунова удалили в начале 2-го овертайма – казанцы забили в большинстве
Болельщики «Автомобилиста» скандировали кричалку против арбитров.
«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» (1:2 2ОТ, 3-4) во втором овертайме в седьмом матче первого раунда Кубка Гагарина.
Победный гол казанская команда забила в большинстве на четвертой минуте второго овертайма – шайбу записали на Кирилла Семенова.
Перед этим был удален нападающий «Автомобилиста» Степан Хрипунов. Хоккеист получил две минуты за игру высоко поднятой клюшкой, арбитры назначили штраф в результате видеопросмотра эпизода.
После завершения матча болельщики екатеринбургского клуба скандировали оскорбительные кричалки в адрес судей.
На матче работали главные арбитры Виктор Бирин и Иван Фатеев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал журналистки Олеси Усовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости