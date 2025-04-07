Дзюба – Овечкину: «Саня, ты сотворил историю не только российскую, но и мировую. Я безумно счастлив за тебя и горд, что ты наш соотечественник. Вся страна болела»

Артем Дзюба поздравил Александра Овечкина с рекордом по голам в НХЛ.

39-летний российский хоккеист «Вашингтона » забил 895-й гол и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ , превзойдя достижение Уэйна Гретцки .

«Всем привет! Саня Овечкин вчера стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ и обогнал самого Уэйна Гретцки.

Саня, ты сотворил историю. Я безумно счастлив за тебя и горд, что ты наш соотечественник прежде всего. Трудно описать то, что ты испытал, потому что ты творишь историю не только российскую, но еще и мировую.

Я думаю, ты безумно счастлив, и у тебя есть чувство выполненного долга перед самим собой, потому что та цель, которую ты, наверное, поставил себе однажды, и вот ты всю карьеру шел к ней и достиг.

Сейчас, наверное, у тебя есть легкое опустошение, но в любом случае я безумно счастлив за тебя. Вся страна болела за тебя, все спортсмены особенно», – сказал 36-летний форвард «Акрона » Дзюба в видеообращении в инстаграме.

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