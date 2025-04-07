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«Барса» – Ла Лиге о деле Ольмо: «Удивлены и возмущены кампанией лиги и Тебаса по дестабилизации клуба. Требуем не публиковать данные, полученные от нас, и удалить заявление от 2 апреля»

«Барселона» ответила на заявление Ла Лиги о финансовых проблемах клуба.

В январе каталонский клуб заключил сделку с двумя инвесторами из стран Ближнего Востока о продаже 475 мест на домашнем стадионе на срок до 30 лет. Сообщалось, что доход от продажи VIP-мест позволил «Барселоне» выйти на правило «1 к 1», а также выплатить «значительную часть» долга перед инвесторами по реконструкции «Камп Ноу». Была информация о том, что сделка принесет клубу 100 млн евро.

Эта сделка в том числе позволила сине-гранатовым заявить Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона, несмотря на протесты со стороны Ла Лиги. Высший совет по спорту (CSD) временно разрешил клубу внести футболистов в заявку. Однако на днях стало известно, что аудитор «Барсы» пока не одобрил включение 100 млн евро от продажи VIP-мест на «Камп Ноу» в отчет для Ла Лиги, без этого у клуба могут быть проблемы с трансферами и продлением контрактов.

2 апреля Ла Лига сообщила о проблемах лидера Примеры с финансовым фэйр-плей, указав, что у клуба нет оснований для регистрации Ольмо и Виктора, так как лимит расходов «Барсы» на состав снова снижен. Однако позднее CSD все же утвердил регистрацию игроков, а лига подала апелляцию.

«Футбольный клуб «Барселона» направил заявление в Ла Лигу, в котором выразил «удивление и возмущение» в связи с публикацией лиги от 2 апреля.

«Барса» подчеркивает, что не знала об этом заявлении Ла Лиги и не давала согласия на публикацию, что побудило клуб направить письмо с просьбой к руководству, президенту и любому члену данной организации воздержаться от каких-либо комментариев или оценок экономической информации и конфиденциальных материалов от клуба.

«Барса» подчеркивает неподобающее поведение Ла Лиги – обнародование подробной финансовой информации, предоставленной клубом, а также обнародование решений органов Ла Лиги в отношении «Барселоны». Это, по мнению клуба, является грубым нарушением обязательств Ла Лиги перед одним из своих партнеров и аффилированных лиц, а также явным нарушением правил.

В правилах говорится, что информация, данные и документы, которые клубы предоставляют Ла Лиге, должны рассматриваться конфиденциально и регулироваться нормами защиты данных. Обязательство соблюдать конфиденциальность есть у Ла Лиги, несмотря на это, информация была опубликована в средствах массовой информации, хотя руководство и все члены организации должны воздерживаться от подтверждения, ратификации или опровержения любых финансовых данных, предоставленных клубом.

Кроме того, «Барса» сожалеет, что опубликованное заявление стало поводом для широкомасштабной кампании по дискредитации клуба и президента [Жоана Лапорты] в средствах массовой информации. Эта кампания используется в качестве предлога для того, чтобы поставить под сомнение легитимность конкурентоспособности нашей команды.

Еще один упрек со стороны клуба в адрес Ла Лиги связан с публичными заявлениями ее президента Хавьера Тебаса, направленными против наших игроков Дани Ольмо и Пау Виктора, официально зарегистрированных, что недавно было подтверждено Высшим советом по спорту в его постановлении от 3 апреля 2025 года.

Заявления президента Ла Лиги представляют собой явную попытку неприемлемой дестабилизации, которая исходит от высокопоставленного представителя организатора соревнований. Тебас делает постоянные публичные заявления о деталях экономической ситуации в клубе в соответствии с его конкретной их интерпретацией, а также  выражает особое мнение по поводу отзыва лицензии у наших игроков, тогда как на сегодняшний день уже было доказано, что он ошибся в двух случаях. Такое поведение не может быть принято.

Клуб объявляет, что предпринимает действия в защиту своих интересов и требует от Ла Лиги с этого момента:

– категорически воздерживаться от обнародования в любом формате, лично лигой или любым ее представителем, подробностей или данных об информации/документации, предоставленной «Барселоной» Ла Лиге;

– категорически воздерживаться от предания гласности, в любом формате, лично лигой или любым ее представителем, действий или инициатив, которые Ла Лига предпринимает в отношении клуба и/или его игроков в рамках отношений между лигой и аффилированными лицами;

– чтобы заявление от 2 апреля 2025 года было немедленно удалено с сайта Ла Лиги», – говорится в заявлении «Барсы».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Барселоны»
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