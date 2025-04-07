  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Наполи» сыграл вничью с «Болоньей» – 1:1. У команды Конте всего 2 победы в 9 последних матчах
19

«Наполи» сыграл вничью с «Болоньей» – 1:1. У команды Конте всего 2 победы в 9 последних матчах

«Наполи» поделил очки с «Болоньей» в 31-м туре Серии А (1:1).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет в первом тайме после сольного прохода из центрального круга открыл хавбек неаполитанцев Андре-Франк Замбо-Ангисса. После перерыва ответный гол забил Дан Ндойе.

«Наполи», потеряв очки, упустил возможность вплотную приблизиться к лидеру чемпионата Италии «Интеру». У «нерадзурри» после 31 тура 68 очков, у команды Антонио Конте – 65.

В последних девяти матчах «Наполи» одержал всего две победы при шести ничьих и одном поражении.

Серия А. 31 тур
7 апреля 18:45, Ренато Далль'Ара
Болонья
Завершен
1 - 1
1.18xG0.59
Наполи
Матч окончен
Эбишер
90’
+2’
90’
+2’
Политано   Нгонж
89’
Замбо-Ангисса
Одгор   Фаббиан
87’
Ндойе   Домингес
87’
79’
Оливера
Даллинга   Кастро
77’
Орсолини   Камбьяги
77’
74’
Нерес   Распадори
70’
Мактоминей   Гилмор
  Ндойе
64’
60’
Ди Лоренцо
2тайм
Перерыв
Скорупски   Равалья
25’
18’
  Замбо-Ангисса
Болонья
Скорупски, Миранда, Лукуми, Бекема, Хольм, Фройлер, Эбишер, Ндойе, Одгор, Орсолини, Даллинга, Баньолини, Равалья, Эрлич, Казале, Ликояннис, Де Сильвестри, Моро, Эль-Аззузи, Побега, Фаббиан, Фергюсон, Кастро, Камбьяги, Домингес, Педрола
Запасные: Эрлич, Ликояннис, Эль-Аззузи, Фергюсон, Домингес, Казале, Моро, Педрола, Кастро, Камбьяги, Фаббиан, Баньолини, Равалья, Де Сильвестри, Побега
1тайм
Наполи:
Скуффет, Оливера, Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо, Мактоминей, Лоботка, Замбо-Ангисса, Нерес, Лукаку, Политано, Мерет, Тури, Буонджорно, Марин, Маццокки, Гилмор, Биллинг, Хаса, Окафор, Симеоне, Нгонж, Распадори
Запасные: Эрлич, Ликояннис, Эль-Аззузи, Фергюсон, Домингес, Казале, Моро, Педрола, Кастро, Камбьяги, Фаббиан, Баньолини, Равалья, Де Сильвестри, Побега
Подробнее

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoНаполи
logoсерия А Италия
logoБолонья
онлайны
logoАндре-Франк Замбо-Ангисса
logoДан Ндойе
logoАнтонио Конте
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Интер» опережает «Наполи» на 3 очка после 31-го тура. «Аталанта» отстает на 10 баллов от лидера Серии А
9вчера, 20:43
Главные новости
Сака о расизме в адрес Винисиуса: «У него были трудности, но он показал, что он выше этого»
6вчера, 21:49
Неймар в костюме с эмблемой Бэтмена посетил раздевалку «Сантоса» перед матчем. Форвард не играет из-за травмы
26вчера, 21:38Фото
Жулио Баптиста о шансах «Реала» на требл: «Для «Мадрида» нет ничего невозможного. Все будет зависеть от обстоятельств»
9вчера, 21:27
Тотти дал интервью Черданцеву. Чемпион мира и легенда «Ромы» посетил студию «Матч ТВ»
39вчера, 21:16Фото
Роналдиньо о «Золотом мяче»: «Явных фаворитов становится все меньше. Борьба стала более открытой с тех пор, как Месси и Роналду в каком-то смысле выбыли из игры»
14вчера, 21:12
Хавбек «Болоньи» Ндойе пяткой забил «Наполи», находясь спиной к воротам. Мяч перелетел Жезуса, попал в перекладину и отскочил в сетку
10вчера, 20:59Фото
FA не накажет «МЮ» за кричалки фанатов про маму Фодена на дерби с «Ман Сити»
4вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграл вничью с «Болоньей»
128вчера, 20:45
«Интер» опережает «Наполи» на 3 очка после 31-го тура. «Аталанта» отстает на 10 баллов от лидера Серии А
9вчера, 20:43
Анчелотти допускает, что людям надоело видеть его на посту тренера «Реала»: «Может быть. Но важно то, что я не надоел главному человеку в клубе»
18вчера, 20:19
Ко всем новостям
Последние новости
15-летний хавбек «Лестера» Монга дебютировал в АПЛ. Моложе был только Нванери из «Арсенала»
3вчера, 22:01Фото
Вальдано о том, что «Реал» может победить, не заслуживая этого: «Это клуб, который исторически преступает законы логики»
5вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Осасуна» сыграла вничью с «Леганесом»
550вчера, 20:59
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» разгромил «Лестер»
537вчера, 20:58
Микель Артета: «Реал» установил новые стандарты в мире футбола, но у него есть слабости, как и у всех. «Арсенал» должен сосредоточиться на своих сильных сторонах»
4вчера, 20:33
«Нам предстоит сыграть против маленькой команды из Парижа». Глава «Ботафого» Текстор высказался о клубном ЧМ – он также владеет «Лионом»
7вчера, 19:45
Николич провел 500-й матч в качестве главного тренера. До ЦСКА серб тренировал «Локомотив» в России
3вчера, 19:29
Форвард ЦСКА Алеррандро о морозе: «В Бразилии я играл при +38, а тут -8! Было трудно перестроиться, но к климату можно привыкнуть»
2вчера, 19:20
Алдонин о 900-м матче Акинфеева: «Игорь с момента дебюта был на голову сильнее многих – в этом его величие. В юношестве у него был румянец на щечках, но застать его врасплох было невозможно»
4вчера, 18:57
Анчелотти об освистывании Винисиуса в игре с «Валенсией»: «Я с ним не разговаривал. Если у него не получается сыграть хорошо, в следующем матче он играет лучше»
4вчера, 18:46