«Наполи» сыграл вничью с «Болоньей» – 1:1. У команды Конте всего 2 победы в 9 последних матчах

«Наполи» поделил очки с «Болоньей» в 31-м туре Серии А (1:1).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет в первом тайме после сольного прохода из центрального круга открыл хавбек неаполитанцев Андре-Франк Замбо-Ангисса. После перерыва ответный гол забил Дан Ндойе.

«Наполи», потеряв очки, упустил возможность вплотную приблизиться к лидеру чемпионата Италии «Интеру». У «нерадзурри» после 31 тура 68 очков, у команды Антонио Конте – 65.

В последних девяти матчах «Наполи» одержал всего две победы при шести ничьих и одном поражении.

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