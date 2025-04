Обращение к Овечкину записали Мостовой, Сафонов, Миранчук, Овчинников, Нигматуллин и другие футболисты: «Великий, легенда, машина. Твой рекорд будет вдохновлять миллионы людей»

Сборная России по футболу записала видеообращение к Александру Овечкину.

39-летний российский хоккеист «Вашингтона » забил 895-й гол и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ , превзойдя достижение Уэйна Гретцки .

В записи видео приняли участие бывшие и нынешние футболисты сборной России: Матвей Сафонов , Сергей Овчинников , Константин Тюкавин , Роман Павлюченко, Алексей Миранчук , Руслан Нигматуллин , Павел Погребняк , Александр Мостовой .

«Александр, Саня , великий, Ови, легенда, привет. Твой рекорд – это не просто цифра, а история, которая будет вдохновлять миллионы людей. Блестящее достижение для всей страны и тебя лично.

Поздравляю тебя, какой ты сильный! Ты – просто красавец. Поздравляю с великим достижением, хорош, Саня!

Саня, поздравляю тебя с мировым рекордом, ты – машина. Еще раз огромные поздравления.

Хочу поздравить с этим великим достижением. Респект от всего сердца, продолжай писать историю.

Желаю тебе новых вершин и побед, будь здоров! Так держать, молодец. All the best, more to come («всего наилучшего, дальше – больше»), с уважением!» – сказали футболисты.

«Я русский человек, первый во всем мире по голам». Что сказал Овечкин после рекорда

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие

А сколько всего забил Овечкин? Мы посчитали все!