Обращение к Овечкину записали Мостовой, Сафонов, Миранчук, Овчинников, Нигматуллин и другие футболисты: «Великий, легенда, машина. Твой рекорд будет вдохновлять миллионы людей»
39-летний российский хоккеист «Вашингтона» забил 895-й гол и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.
В записи видео приняли участие бывшие и нынешние футболисты сборной России: Матвей Сафонов, Сергей Овчинников, Константин Тюкавин, Роман Павлюченко, Алексей Миранчук, Руслан Нигматуллин, Павел Погребняк, Александр Мостовой.
«Александр, Саня, великий, Ови, легенда, привет. Твой рекорд – это не просто цифра, а история, которая будет вдохновлять миллионы людей. Блестящее достижение для всей страны и тебя лично.
Поздравляю тебя, какой ты сильный! Ты – просто красавец. Поздравляю с великим достижением, хорош, Саня!
Саня, поздравляю тебя с мировым рекордом, ты – машина. Еще раз огромные поздравления.
Хочу поздравить с этим великим достижением. Респект от всего сердца, продолжай писать историю.
Желаю тебе новых вершин и побед, будь здоров! Так держать, молодец. All the best, more to come («всего наилучшего, дальше – больше»), с уважением!» – сказали футболисты.
«Я русский человек, первый во всем мире по голам». Что сказал Овечкин после рекорда
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие
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