НБА. «Детройт» примет «Сакраменто», «Майами» встретится с «Филадельфией»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча.

«Детройт » примет «Сакраменто ». Гарантировавший себе место в плей-ин «Майами » встретится с «Филадельфией», проигравшей 11 матчей подряд. НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.