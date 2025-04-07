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НБА. «Детройт» примет «Сакраменто», «Майами» встретится с «Филадельфией»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча.

«Детройт» примет «Сакраменто». Гарантировавший себе место в плей-ин «Майами» встретится с «Филадельфией», проигравшей 11 матчей подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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