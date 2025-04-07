«Динамо» обратилось в ЭСК после матча с ЦСКА из-за неудаления Глебова и возможного офсайда Гуарирапы перед пенальти («РБ Спорт»)
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС из-за двух эпизодов матча с ЦСКА.
В 23-м туре Мир РПЛ «Динамо» на выезде уступило ЦСКА (1:3).
«Динамо» обратилось в ЭСК из-за двух эпизодов, сообщает «РБ Спорт.» Первый произошел на 88-й минуте, когда Кирилл Глебов сфолил против Муми Нгамале. Арбитр Сергей Карасев не удалил игрока ЦСКА за этот контакт и не показал карточки.
Второй эпизод случился на 90-й минуте. Сауль Гуарирапа находился в пассивном офсайде в ходе атаки, которая привела к пенальти в ворота «Динамо». По мнению «Динамо», Гуарирапа оказывал существенное влияние на развитие событий в данном эпизоде.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
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