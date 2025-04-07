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  • «Динамо» обратилось в ЭСК после матча с ЦСКА из-за неудаления Глебова и возможного офсайда Гуарирапы перед пенальти («РБ Спорт»)
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«Динамо» обратилось в ЭСК после матча с ЦСКА из-за неудаления Глебова и возможного офсайда Гуарирапы перед пенальти («РБ Спорт»)

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС из-за двух эпизодов матча с ЦСКА.

В 23-м туре Мир РПЛ «Динамо» на выезде уступило ЦСКА (1:3).

«Динамо» обратилось в ЭСК из-за двух эпизодов, сообщает «РБ Спорт.» Первый произошел на 88-й минуте, когда Кирилл Глебов сфолил против Муми Нгамале. Арбитр Сергей Карасев не удалил игрока ЦСКА за этот контакт и не показал карточки.

Второй эпизод случился на 90-й минуте. Сауль Гуарирапа находился в пассивном офсайде в ходе атаки, которая привела к пенальти в ворота «Динамо». По мнению «Динамо», Гуарирапа оказывал существенное влияние на развитие событий в данном эпизоде.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
logoДинамо Москва
logoСауль Гуарирапа
logoСергей Карасев
logoсудьи
logoКирилл Глебов
logoЦСКА
logoМуми Нгамале
logoпремьер-лига Россия
ЭСК РФС
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