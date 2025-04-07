«Автомобилист» и «Ак Барс» проведут 7-й матч в серии Кубка Гагарина. Онлайн-трансляция начнется в 17:00

«Автомобилист» и «Ак Барс» проведут 7-ю игру в серии первого раунда Кубка Гагарина.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Кубок Гагарина

Первый раунд

Счет в серии: 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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