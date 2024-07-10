Российские каноисты не смогут использовать свои лодки на Олимпиаде в Париже. Они получат инвентарь на месте

Теги МОК Олимпийская сборная России гребля на байдарках и каноэ сборная России сборная России жен Париж-2024 Алексей Коровашков Олеся Ромасенко ТАСС Захар Петров Владимир Логинов Гребля

Российские каноисты не смогут использовать свой инвентарь на Олимпиаде в Париже.

Они получат лодки на месте.  

Об этом рассказал старший тренер сборной России по гребле на каноэ Владимир Логинов.

МОК допустил к Олимпиаде трех российских гребцов: Алексея Коровашкова, Захара Петрова и Олесю Ромасенко. 

«Планируем, что спортсмены вылетят на Олимпиаду в Париж в первых числах августа, потому что 6 августа у нас будет уже первая гонка.

Что касается доставки инвентаря, то обычно мы всегда возим свои лодки и выступаем на них. А сейчас в Париже придется как-то приспосабливаться, что также вызовет небольшие трудности, но я думаю, что это решаемая проблема.

Будем договариваться с производителями лодок, чтобы они нам предоставили инвентарь уже на месте», – сказал Логинов. 

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19 комментариев
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Весла хоть разрешат использовать?
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Никакой дискриминации!
А что, собственные лодки засветились на митинге в поддержку СВО?
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Ещё немного они согласятся голыми выступать, большие приверженцы идеи олимпизма
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Я так понимаю, следующей новостью будет, что наши гребцы будут выступать с флагом МОК в заднице, на что Губерниев скажет, что надо потерпеть, ведь это же Олимпиада!!!
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Ответ Coongur
Никакой дискриминации! А что, собственные лодки засветились на митинге в поддержку СВО?
Товары двойного назначения)))
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Выдадут то, на чём иммигранты доплвали до их берегов?
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Чем больше унижаются сейчас, тем больше унижений будет потом. Когда были беспричинные дискриминации в 2016, 2018, 2021, 2022 годах, казалось, что вот оно дно, но оно ни фига не пройдено.
Дальше пришел 2024 год. Где судьбу спортсменов второй спортивной державы мира (да, да, 2 место по общему числу медалей на двух олимпиадах, и это в усеченном составе) определяют никчемные селяне со своими доносами.
На следующих играх спортсменов лишат видимо имен и фамилий, раздадут белые майки и наклеят номера.
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Вроде никто не сказал, что им запрещено использовать свои лодки. Вероятнее всего их просто неудобно доставлять из-за логистики
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Кравченко: Нужно ехать! Олимпийская мечта! Так и вижу, что один украинец Зинченко будет строчить доносы а второй потомственный украинец Кравченко сюжетики пилить делая на этом деньги. В проигрыше лишь одни - российские спортсмены.
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Следующая новость: российские лодки будут проверяться на допинг
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Ну вот это уже жесть
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Это будет самая смехотворная и никчëмная олимпиада. Там столько вылезет косяков вообще по организации, - вы ужаснëтесь. Это касается и безопасности тоже. Решили ехать - езжайте. Я лично хейтить не в праве никого. Это ваш выбор. Но, мне кажется, вам не понравится там. Потом, поделитесь впечатлениями))
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Это уже не канонисты получается, а какие-то о***исты (оптимисты)
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А желтые штаны и колокольчики в нос тоже выдадут?
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Черниговская с Долговой, которые завоевали право участия , не получили допуск получается
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Да не парься! Дадут тебе рыбацкую лодку. Выступить на ней не сможешь что ли?
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Ответ unknownman
Весла хоть разрешат использовать?
Да, своими двумя будут грести
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Ответ impaled
Вроде никто не сказал, что им запрещено использовать свои лодки. Вероятнее всего их просто неудобно доставлять из-за логистики
Вроде никто не сказал, что надо вставлять в задницы швабры и танцевать вприсядку. Вероятнее всего, так просто удобно из-за логистики.
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