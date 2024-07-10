Российские каноисты не смогут использовать свои лодки на Олимпиаде в Париже. Они получат инвентарь на месте
Российские каноисты не смогут использовать свой инвентарь на Олимпиаде в Париже.
Они получат лодки на месте.
Об этом рассказал старший тренер сборной России по гребле на каноэ Владимир Логинов.
МОК допустил к Олимпиаде трех российских гребцов: Алексея Коровашкова, Захара Петрова и Олесю Ромасенко.
«Планируем, что спортсмены вылетят на Олимпиаду в Париж в первых числах августа, потому что 6 августа у нас будет уже первая гонка.
Что касается доставки инвентаря, то обычно мы всегда возим свои лодки и выступаем на них. А сейчас в Париже придется как-то приспосабливаться, что также вызовет небольшие трудности, но я думаю, что это решаемая проблема.
Будем договариваться с производителями лодок, чтобы они нам предоставили инвентарь уже на месте», – сказал Логинов.
А что, собственные лодки засветились на митинге в поддержку СВО?
Дальше пришел 2024 год. Где судьбу спортсменов второй спортивной державы мира (да, да, 2 место по общему числу медалей на двух олимпиадах, и это в усеченном составе) определяют никчемные селяне со своими доносами.
На следующих играх спортсменов лишат видимо имен и фамилий, раздадут белые майки и наклеят номера.