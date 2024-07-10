Роналду пока не планирует завершать карьеру в сборной Португалии. Криштиану не считает решение срочным (Record)

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2026 Лига наций УЕФА Футбол

Криштиану Роналду пока не решил, продолжит ли карьеру в сборной Португалии.

Команда под руководством Роберто Мартинеса проиграла сборной Франции (0:0, 3:5 по пенальти) в 1/4 финала Евро-2024

По данным Record, Криштиану Роналду, скорее всего, продолжит выступать за сборную Португалии. Сейчас он оценивает свое выступление на чемпионате Европы.

39-летний нападающий саудовского «Аль-Насра» пока не принял окончательного решения, поскольку не считает его срочным.

Португальская сборная сыграет против Хорватии в Лиге наций 5 сентября. Следующий цикл сборной также включает в себя чемпионат мира 2026 года, отборочный тур которого начнется в марте следующего года.

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98 комментариев
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Да понятно что он на ЧМ поедет. Там же ещё отбор предстоит где можно нашакалить стату его любимую
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+110
Минус одна неплохая сборная на ЧМ-2026.
+54
-7
+47
Ответ Пашка Донофф
Да понятно что он на ЧМ поедет. Там же ещё отбор предстоит где можно нашакалить стату его любимую
Шутки про Евро-2028 перестают быть шутками
+46
-5
+41
Разве он сделал на этом евро что-то, что можно оценивать?
+46
-5
+41
Ответ Пашка Донофф
Да понятно что он на ЧМ поедет. Там же ещё отбор предстоит где можно нашакалить стату его любимую
Сына еще возьмет пропихнет в основу сборной
+41
-2
+39
Зато Португалия натренеруется играть в 10-м, и через пару лет игроки будут приятно удивлены, осознав счастье полного состава)))
+36
-4
+32
Надеюсь мы его увидим на ЧМ 26 и Евро 28. Можно как угодно относиться к Кришти, но ржаку своей игрой он всегда обеспечит)
+33
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+28
Ответ Александр Кашкаров
Разве он сделал на этом евро что-то, что можно оценивать?
А как же филигранный джентльменский голевой пас на Бруну?)
+25
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+19
Ему насрать на сборную и свою страну, будет бить стату на гибралтарах и убивать сборную на турнирах...
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+15
Он там ползать будет по газону? Стать лучше Месси ему двух карьер не хватит.
+21
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+14
Ответ Strike36
Раньше Месси он только не завершит. Ибо эго большое
Толку то . Один делает сборную лучше , как командный игрок. Другой -воспринимает сборную как свою частную лавочку для набитая статы и рекордов
+17
-5
+12
Здесь была заставка из Ералаша
+12
-1
+11
Роберто Мартинес или новый тренер сборной Португалии перед ЧМ-26: " Он хороший! Он очень здорово бежит, он очень здорово всё понимает, он техничный! Не могу его выгнать».
+10
-1
+9
Подведём промежуточные итоги карьеры Роналду в сборной, которую он, по версии фанатов, тащил на своём горбу:
1. Ноль голов и ноль ассистов в плей-офф чемпионатов мира - уникальный результат для атакующего игрока.
2. Три гола в плей-офф Евро за 6 турниров.
К примеру, у Нуну Гомеша 4 гола в плей-офф Евро в 6 матчах.
3. За 11 турниров ни разу не становился лучшим игроком чемпионата, в отличии от многих других великих игроков (Пеле, Марадона, Месси, Кройф, Зидан, Платини, Ван Бастен, Роналдо).
4. После ухода Фигу и старой гвардии из сборной после чм 06, Португалия за 18 лет лишь раз смогла обыграть в плей-офф топовую команду - в финале Евро 2016, в котором Роналду заменили в начале матча. И за те же 18 лет единственная победа Португалии в плей-офф чм - матч со Швейцарией на чм 22, когда Роналду сидел на скамейке.
Ждём новых подвигов тащера Португалии на чм 2026)
+12
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+8
Серьезно не понимаю, зачем шакалить статистику? Что это дает? Он и так впереди Месси по голам, но в споре, кто лучший это вообще не помогает. Ну оторвется еще на 10-20 голов, ничего же не изменится. Да и не продержится его рекорд по голам за сборную долго. Сейчас идет увеличение количества матчей. Вопрос времени, когда Роналду обойдут по голам. Не обязательно, что это будет топ-игрок. Вон Лукаку имеет 83 голов за сборную.
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0
+7
Роналду журналисту: я не планирую завершать карьеру в сборной, ведь у меня тело двадцатилетнего.
журналист: можете показать
Роналду открывает холодильник.
+7
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+6
хер избавишься от него
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0
+6
Он как Федор Емельяненко - пока пі3dы не получит несколько раз, не закончит.
+6
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+5
Возможно, подумает об этом после следующего Евро
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0
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Вот это прима, его фанаты рады от этого решения или наоборот, начинают понимать всю суть этого фиаско… 🤦‍♂️
+5
-1
+4
правильно, подумаешь запорет португальцам еще пару крупных турниров
+5
-1
+4
Ответ Федя Букин
Победный гол в плей-офф. Учите мат.часть
Какой победный гол в плей офф?)
+3
0
+3
предстоит поквитаться с Марокко, таинственно добавил CR7
+4
-1
+3
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Что значит стать лучше Месси? Игроки разные. У каждого свои более сильные и слабые стороны. Рон лучше как атлет, мощнее, быстрее. У Месси футбольный интеллект круче. И так по списку.
Речь про достижения
Месси в абсолютном величии после 18.12.2022.
+7
-4
+3
Молодец!
Продолжай позориться 👏
+6
-3
+3
Ну што сказать? Крепитесь!
+5
-2
+3
Ответ Overkiller
Минус одна неплохая сборная на ЧМ-2026.
Минус неплохая сборная на вылет 🤔🤔🤔
+3
-1
+2
Ответ &_Bishep_&
Это тоже не просто.
Да. Для Португалии это будет ещё более непросто чем ему самому
+2
0
+2
Этого только вперёд ногами вынесут из сборной! И это будет последний рекорд!
+3
-1
+2
Ответ Abdul Suleymanov
Он как Федор Емельяненко - пока пі3dы не получит несколько раз, не закончит.
2018 1/8 от Уругвая
2021 1/8 от Бельгии
20221/4 от Марокко
2024 1/4 от Франции
Сколько ему ещё пi3dы надо получить?
+2
0
+2
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