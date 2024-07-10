Роналду пока не планирует завершать карьеру в сборной Португалии. Криштиану не считает решение срочным (Record)
Криштиану Роналду пока не решил, продолжит ли карьеру в сборной Португалии.
Команда под руководством Роберто Мартинеса проиграла сборной Франции (0:0, 3:5 по пенальти) в 1/4 финала Евро-2024.
По данным Record, Криштиану Роналду, скорее всего, продолжит выступать за сборную Португалии. Сейчас он оценивает свое выступление на чемпионате Европы.
39-летний нападающий саудовского «Аль-Насра» пока не принял окончательного решения, поскольку не считает его срочным.
Португальская сборная сыграет против Хорватии в Лиге наций 5 сентября. Следующий цикл сборной также включает в себя чемпионат мира 2026 года, отборочный тур которого начнется в марте следующего года.
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
1. Ноль голов и ноль ассистов в плей-офф чемпионатов мира - уникальный результат для атакующего игрока.
2. Три гола в плей-офф Евро за 6 турниров.
К примеру, у Нуну Гомеша 4 гола в плей-офф Евро в 6 матчах.
3. За 11 турниров ни разу не становился лучшим игроком чемпионата, в отличии от многих других великих игроков (Пеле, Марадона, Месси, Кройф, Зидан, Платини, Ван Бастен, Роналдо).
4. После ухода Фигу и старой гвардии из сборной после чм 06, Португалия за 18 лет лишь раз смогла обыграть в плей-офф топовую команду - в финале Евро 2016, в котором Роналду заменили в начале матча. И за те же 18 лет единственная победа Португалии в плей-офф чм - матч со Швейцарией на чм 22, когда Роналду сидел на скамейке.
Ждём новых подвигов тащера Португалии на чм 2026)
журналист: можете показать
Роналду открывает холодильник.
Месси в абсолютном величии после 18.12.2022.
Продолжай позориться 👏
2021 1/8 от Бельгии
20221/4 от Марокко
2024 1/4 от Франции
Сколько ему ещё пi3dы надо получить?