Роналду пока не планирует завершать карьеру в сборной Португалии. Криштиану не считает решение срочным (Record)

Криштиану Роналду пока не решил, продолжит ли карьеру в сборной Португалии.

Команда под руководством Роберто Мартинеса проиграла сборной Франции (0:0, 3:5 по пенальти) в 1/4 финала .

По данным Record, , скорее всего, продолжит выступать за сборную . Сейчас он оценивает свое выступление на чемпионате Европы.

39-летний нападающий саудовского « » пока не принял окончательного решения, поскольку не считает его срочным.

Португальская сборная сыграет против Хорватии в наций 5 сентября. Следующий цикл сборной также включает в себя чемпионат мира 2026 года, отборочный тур которого начнется в марте следующего года.

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