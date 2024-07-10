Члена делегации сборной Албании обвинили в изнасиловании во время Евро-2024. Он уже покинул Германию

Теги происшествия Сборная Албании по футболу Евро-2024 Футбол

Члена делегации сборной Албании подозревают в изнасиловании.

Инцидент произошел в Германии во время Евро-2024, 23 июня. 18-летняя сотрудница отеля спортивной школы Кайзерау, где разместилась сборная Албании, обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии.

По ее словам, член делегации албанской команды затолкнул ее на кухню, поцеловал и совершил насильственные действия сексуального характера. Несмотря на обращение потерпевшей в полицию, подозреваемый смог беспрепятственно вернуться домой после вылета сборной Албании с чемпионата Европы. В прокуратуре заявили, что ордер на арест албанца еще не был выдан. 

Утверждается, что подозреваемый, 26-летний мужчина, не является ни футболистом, ни высокопоставленным чиновником федерации. Как только о происшествии стало известно, он был отстранен от работы в Федерация футбола Албании.

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31 комментарий
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Классический албанец
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Утверждается, что подозреваемый, 26-летний мужчина, не является ни футболистом, ни высокопоставленным чиновником федерации. -И что он там делал? Надо дисквалифицировать всю федерацию, нечего с собой дикарей и насильников привозить
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Члены делегации целующие сотрудниц отеля 2024, где они сейчас?
Обзор по ссылке.....
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Наконец-то нормальные новости, а не эти ваши полуфиналы.
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Ответ Vatikan
не было ничего
Привет, албанец
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Сбежал на родину в Марсель :))
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Ответ Этот Райола хочет денег
Утверждается, что подозреваемый, 26-летний мужчина, не является ни футболистом, ни высокопоставленным чиновником федерации. -И что он там делал? Надо дисквалифицировать всю федерацию, нечего с собой дикарей и насильников привозить
Технический работник, не "высокопоставленный " чиновник.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Не удивлюсь, если история высосана из пальца, как в случае с Менди, Вайнштейном и Рубиалесом
С этого нечего брать. Так что не высосана
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контрабандисты, торговцы органами/веществами на всю Европу и просто насильники - это все Албания.
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Еще повезло, што на органы её не разобрали.
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Мавр сделал свое дело, мавр может уходить.
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А мог бы ще и почку вырезать. Молодой ишшо,неопытный албанец.
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Свое дело сделал
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Олбанец.
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Ответ Пашка Донофф
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Ответ Жасик Тулаков
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Ответ евГений
Классический албанец
общеизвестный факт, что все насильники исключительно албанцы (нет)
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Переоденется в таджика и уедет в Москву
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Ответ Этот Райола хочет денег
Утверждается, что подозреваемый, 26-летний мужчина, не является ни футболистом, ни высокопоставленным чиновником федерации. -И что он там делал? Надо дисквалифицировать всю федерацию, нечего с собой дикарей и насильников привозить
Массажист? Повар? Носильщик мячей? Чистильщик бутс? Мало ли кто в делегации может быть.
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Ответ Reims Start 2023
В Израиль ее
Лайк от меня. Но не каждый поймет к сожалению
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Ответ AprasidzE
Переоденется в таджика и уедет в Москву
Они даже антропологически к разным расам принадлежат.
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