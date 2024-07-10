Члена делегации сборной Албании обвинили в изнасиловании во время Евро-2024. Он уже покинул Германию

Члена делегации сборной Албании подозревают в изнасиловании.

Инцидент произошел в Германии во время , 23 июня. 18-летняя сотрудница отеля спортивной школы Кайзерау, где разместилась сборная Албании, обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии.

По ее словам, член делегации албанской команды затолкнул ее на кухню, поцеловал и совершил насильственные действия сексуального характера. Несмотря на обращение потерпевшей в полицию, подозреваемый смог беспрепятственно вернуться домой после вылета сборной Албании с чемпионата Европы. В прокуратуре заявили, что ордер на арест албанца еще не был выдан.

Утверждается, что подозреваемый, 26-летний мужчина, не является ни футболистом, ни высокопоставленным чиновником федерации. Как только о происшествии стало известно, он был отстранен от работы в Федерация футбола .

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