Аргентина сыграет с Колумбией в финале Кубка Америки
Аргентина и Колумбия сыграют в финале Кубка Америки.
Сборная Колумбии обыграла команду Уругвая (1:0) в полуфинальном матче Кубка Америки.
Победный гол в первом тайме забил полузащитник Джефферсон Лерма.
Таким образом, колумбийская команда вышла в финал турнира и встретится со сборной Аргентины.
Финальный матч Кубка Америки пройдет в ночь с 14 на 15 июля в Майами на стадионе Hard Rock Stadium.
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Очень интересно будет посмотреть на финал, которого не ждали, но в который колумбийцы вышли абсолютно заслуженно.
У Уругвая достаточно молодая команда, Бьелса работает около года. Если возьмут бронзу, будет в целом хороший результат для них.
На отборе к ЧМ с Аргентиной и Бразилией они сыграли очень качественно, и в целом идут очень хорошо. Поэтому пошуметь на ЧМ через два года вполне по силам.
Если так же будут выгрызать и выдавливать, то у Месси и ко будут серьезные проблемы.
Л-логика.
Большинство ставило на финал аргентина-уругвай, даже бразилов выше ставили, чем колумбийцев
поэтому неожиданно
Они шли как одни из фаворитов
Неправильно. Игра начнется 14 июля в 20:00 по местному времени, т.е. 15 июля в 3:00 по Москве.