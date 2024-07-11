Аргентина сыграет с Колумбией в финале Кубка Америки

Аргентина и Колумбия сыграют в финале Кубка Америки.

обыграла команду Уругвая (1:0) в полуфинальном матче Кубка Америки.

Победный гол в первом тайме забил полузащитник Джефферсон Лерма.

Таким образом, колумбийская команда вышла в финал турнира и встретится со .

Финальный матч Кубка Америки пройдет в ночь с 14 на 15 июля в Майами на стадионе Hard Rock Stadium.

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