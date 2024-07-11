Аргентина сыграет с Колумбией в финале Кубка Америки

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Аргентина и Колумбия сыграют в финале Кубка Америки.

Сборная Колумбии обыграла команду Уругвая (1:0) в полуфинальном матче Кубка Америки.

Победный гол в первом тайме забил полузащитник Джефферсон Лерма.

Таким образом, колумбийская команда вышла в финал турнира и встретится со сборной Аргентины.

Финальный матч Кубка Америки пройдет в ночь с 14 на 15 июля в Майами на стадионе Hard Rock Stadium.

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32 комментария
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Ответ Bars 18
в майами много латиносов но считай за аргентину большинство будет болеть, тяжко будет колумбийцам
простите, мое вероятное невежество, а в Колумбии не латиносы живут?
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Хамес, если не ошибаюсь, побил рекорд Копы по голевым на одном турнире (6), рад за него, что снова показывает свою лучшую игру.
Очень интересно будет посмотреть на финал, которого не ждали, но в который колумбийцы вышли абсолютно заслуженно.
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Если колумбийцы будут играть также самоотверженно как сегодня, то они конечно могут создать немало проблем аргам(если не поудаляются конечно). На стороне Аргентины Месси и опыт побед в финалах. Будет супер интересно как ни крути.
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Ответ zzzeeerrrooo
Почему не ждали? Они шли как одни из фаворитов
Не спорю, но все же думаю, что большинство перед полуфиналами ожидали увидеть южноамериканскую классику (Аргентина-Уругвай) в итоговом матче
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Ответ Марсель Объелся
Марсело Бьелса, мой любимый Марсело Бьелса…
Да ладно вам, не драматизируйте.
У Уругвая достаточно молодая команда, Бьелса работает около года. Если возьмут бронзу, будет в целом хороший результат для них.

На отборе к ЧМ с Аргентиной и Бразилией они сыграли очень качественно, и в целом идут очень хорошо. Поэтому пошуметь на ЧМ через два года вполне по силам.
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Ну вот впереди и финал, а в финалах нет фаворитов, обе команды заслуженно и по игре там оказались! Буду как обычно болеть за Аргентину, как её болельщик с победного чемпионата мира 1986 года и по сей день!! Надеюсь, что Месси со свой бандой возьмут второй подряд и 16-ый рекордный титул старейшего футбольного турнира в мире среди сборных команд! Удачи и победы Аргентине!!!🇦🇷⚽️
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Марсело Бьелса, мой любимый Марсело Бьелса…
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Крайние защитники у Колумбии моё почтение, конечно.
Если так же будут выгрызать и выдавливать, то у Месси и ко будут серьезные проблемы.
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в майами много латиносов но считай за аргентину большинство будет болеть, тяжко будет колумбийцам
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Аргентине пи....если Колумбия так сыграет в финале
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С детства за Колумбию
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Ответ Alex.K71
Ну вот впереди и финал, а в финалах нет фаворитов, обе команды заслуженно и по игре там оказались! Буду как обычно болеть за Аргентину, как её болельщик с победного чемпионата мира 1986 года и по сей день!! Надеюсь, что Месси со свой бандой возьмут второй подряд и 16-ый рекордный титул старейшего футбольного турнира в мире среди сборных команд! Удачи и победы Аргентине!!!🇦🇷⚽️
“а в финалах нет фаворитов”

Л-логика.
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Ответ Alex.K71
Ну вот впереди и финал, а в финалах нет фаворитов, обе команды заслуженно и по игре там оказались! Буду как обычно болеть за Аргентину, как её болельщик с победного чемпионата мира 1986 года и по сей день!! Надеюсь, что Месси со свой бандой возьмут второй подряд и 16-ый рекордный титул старейшего футбольного турнира в мире среди сборных команд! Удачи и победы Аргентине!!!🇦🇷⚽️
Колумбия должна выиграть
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Ответ zzzeeerrrooo
Почему не ждали? Они шли как одни из фаворитов
Это ты сейчас пишешь постфактум, перед турниром расклады даже близко для колумбии такими не были, держу в курсе
Большинство ставило на финал аргентина-уругвай, даже бразилов выше ставили, чем колумбийцев
поэтому неожиданно
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Ответ zzzeeerrrooo
Почему не ждали? Они шли как одни из фаворитов
Фаворитами второго эшелона, но не прямыми. Действительно неожиданно.
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Ответ Владислав Богданов
Хамес, если не ошибаюсь, побил рекорд Копы по голевым на одном турнире (6), рад за него, что снова показывает свою лучшую игру. Очень интересно будет посмотреть на финал, которого не ждали, но в который колумбийцы вышли абсолютно заслуженно.
Почему не ждали?
Они шли как одни из фаворитов
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Будет битва‼️👍💪
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А покажут где-нибудь?
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Финальный матч Кубка Америки пройдет в ночь с 13 на 14 июля в Майами на стадионе Hard Rock Stadium.

Неправильно. Игра начнется 14 июля в 20:00 по местному времени, т.е. 15 июля в 3:00 по Москве.
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столько хвальбы было в адрес уругвая бьелсы, но снова марсело в нужный момент чего-то не хватило для успеха, вот как обычно у него это бывает, где бы он не тренировал
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Будет огненный матч! Праздник для фанатов футбола !))
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