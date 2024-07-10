В РПЛ утвердили новую модель распределения доходов. 555 млн рублей между клубами разделят в зависимости от посещаемости и медиаактивностей

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Клубы Мир РПЛ утвердили модель распределения доходов и расходов на будущий сезон.

«Клубы Мир РПЛ утвердили модель распределения доходов и расходов АФК «РПЛ» в сезоне-2024/2025.

В соответствии с ней из части коммерческих поступлений по действующим договорам с партнерами лиги будет сформирован призовой фонд для клубов по двум критериям: посещаемости и медиаактивностям. Выплаты из него будут произведены по итогам сезона.

Положение о призовом фонде, в том числе утвержденный набор показателей и методика расчета по этим критериям, будет подготовлено правлением АФК «РПЛ» в ближайшее время.

Все прочие доходы от реализации коммерческих прав, за исключением призового фонда, будут делиться между клубами в соотношении 50:50 (одна половина – в равных долях, другая – в зависимости от спортивных результатов в сезоне 2023/24).

Трех новичков лиги также ждет welcome pack в размере дополнительных 0,25%.

Кроме того, по решению общего собрания будет сформирован целевой фонд развития АФК «РПЛ», порядок расходования средств из которого определит правление, состоящее из представителей клубов», – говорится в сообщении лиги.

Журналист Сергей Егоров отмечает, что в зависимости от посещаемости и медиаактивностей между клубами распределят 555 миллионов рублей.

РПЛ предложит клубам распределять часть призовых (555 млн рублей) в зависимости от посещаемости и развития медиапродукта

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54 комментария
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1. Получаешь бесплатный стадион
2. Нагоняешь бюджетников
3. Продавливаешь карманный РФС
4.??????
5. отчитываешься перед спонсорами об успешном успехе
+118
-19
+99
Победителя по посещаемости и медиаактивностям определят бутерброды с кофе и бюджетники.
+55
-16
+39
Посещаемость очень скользкий показатель. Как он будет считаться? В зависимости от чего? Просто от количества зрителей? От вместимости стадиона? От соотношения количества жителей города на вместимость стадиона? Как это всё посчитать. Если просто по числу зрителей, ущемляются клубы из городов с не большим количеством жителей и маленькими стадионами. Если от вместимости стадиона, то потеряет Зенит и Краснодар, являясь самыми посещаемыми клубами, за счёт большой вместительности стадиона, могут проиграть маленьким стадионам, у которых может получится больший процент вместимости.
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-1
+33
Каждое интервью Ротенберга это +100500 к медиаактивности!
+15
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+14
1 зарплата бразильца на все клубы
+10
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+10
Ввели фан айди и теперь издеваются над клубами
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+8
Раз, два, три, Зенитушка... богатей!
+7
-1
+6
554 в Питер.. а лям на остальных.. всё по чесноку)
+6
-2
+4
Ответ Cruel Snake
Ну хоть какой-то плюс (точнее один) будет у «Спартака» из-за их популярности.
Ходил бы еще кто-то на Спартак))) вечно пустая открывашка
+12
-8
+4
Ответ Титюля
Комментарий скрыт
Откуда такая инфа, если можно по подробней.Я например знаю что Ростов платит за аренду Ростов-арены, по-моему пару лет назад это стоило 25 лямов.
+3
0
+3
Ответ Данко Лазович
Ходил бы еще кто-то на Спартак))) вечно пустая открывашка
вот зачем вы на больное давите?
ну, мало спартачей на стадион ходит, зато смешных новостей про клуб очень много, а это значит высокая медиа активность☝️

бгг
+7
-4
+3
Ответ Kerghoodoo
1. Получаешь бесплатный стадион 2. Нагоняешь бюджетников 3. Продавливаешь карманный РФС 4.?????? 5. отчитываешься перед спонсорами об успешном успехе
Во, во! Пустишь дымовую завесу в виде ваучеров, затем отожмешь на залоговом аукционе государственную собственность вместе с месторождениями и опа, ты уже владелец многомиллиардной нефтяной компанией. Эффективный менеджер.
+15
-12
+3
Ответ Контрольный выстрел
Интересно, у кого посещаемость будет больше, у Зенита или у Амкала? А при +18 под крышей или при -5 под дождем со снегом в Москве? Да, загадка ... Умные люди, что тут говорить. Главное, наверняка, честные.
Так вот и стимул делать комфортные условия для болельщиков. Крышу не сделаешь, конечно, но в плане комфорта, доп. активностей на стадионе и пр. на большинстве стадионов есть куда расти.

Ну и если считаешь что кофе с бутербродом и бесплатный билет обойдется в меньшую сумму чем ты получишь от РПЛ - раздавай кофе и и бутерброды.
+5
-2
+3
Зенит и здесь свой кусок решил урвать.
Получит бонус за раздачу бесплатных билетов, и за вопли матчевских комментаторов во славу Зенита.
+3
-1
+2
теперь вообще можно бесплатно людей на трибуны загонять а в конце сезона компенсацию за это получишь
+2
0
+2
Вытащили туфту 555 млн. руб. = $6 млн. Весь пакет теле прав 11,1 млрд. = $110 млн. (см. ссылку на Егорова). Сравните с Турцией (общедоступно на сайте УЕФА). Почувствуйте разницу. На х.. никому это РПЛ не нужно
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+2
Ответ Kerghoodoo
Чел, я понимаю, что ты и хочешь быть "злодеем", у тебя и ник такой. Но, видится мне, ты-то хотел быть злодеем типа джокира, а выглядишь злодеем типа Юрия Власова. Лень искать другие аналогии, но суть ты поймёшь. Я рад, что тебе доставляет удовольствие болеть за позор российского футбола.
Позор российского футбола - это ведомственные московские клубы, которые жировали при СССР и неплохо себя чувствуют в новой России.

Позор, когда в это же время Зенит, основной футбольный клуб в городе с 5 миллионным населением, не знал в 90е, как платить зарплату футболистам, на какие средства организовывать выезд команды, играл на поле огороде.

Позор - ситуация, когда в Москве 4-6 клубов в РПЛ, а большинство городов миллионников не представлено ни одним клубом - вот что позор.

Но виноват, конечно, Зенит.
+4
-3
+1
Ответ Kerghoodoo
1. Получаешь бесплатный стадион 2. Нагоняешь бюджетников 3. Продавливаешь карманный РФС 4.?????? 5. отчитываешься перед спонсорами об успешном успехе
Кстати отличная схема.

Больше Халявы --> Больше зрителей --> Больше денег от РПЛ --> Больше Халявы --> Больше зрителей --> Больше денег от РПЛ

Все затраты Зенита на промо-мероприятия с бесплатными билетами и плюшками окупятся.

А по итогу в выигрыше останутся именно посетители матчей.
+3
-2
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На бумаге нормально.
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Ответ Ковид 07.10.52
Чтобы проявлять медиаактивность, нужна медиадоступность, у Зенита аж свой матчтв и как с ним соревноваться, везде обложили, чтобы никто не догнал кабинетных лидеров.
Там не только ТВ, есть же соцсети, YouTube тот же.
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Ответ Zeitgeist Zeppelin
Это какие-то копейки по меркам современного футбола. Делать больше нечего. Лучше бы научили клубы привлекать болельщиков, работать в соцсетях. А не подачки эти. Ну и фан айди убрали бы.
Ну так это мотивация, чтобы учились.
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Ответ teo_heel
Там не только ТВ, есть же соцсети, YouTube тот же.
Но у тв самая большая аудитория по сравнению с другими спортивными
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Ответ Ковид 07.10.52
Но у тв самая большая аудитория по сравнению с другими спортивными
Ну аудитория да... а толку-то с неё? Словно там все платят. Многие матчи вообще на бесплатном Матч ТВ показывают.
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Ответ DoDidDone
Шо такое "медиаактивность"??
Работа в соцсетях, YouTube, возможно ещё работа с ТВ и всё такое.
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Ответ Viktar Dziatlikovich
тот кто написал эту новость не русским языком — канцелярская крыса
Есть общепринятые термины, у которых нет как такового перевода на русский. Нашли к чему прицепиться.
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Ответ Титюля
Комментарий скрыт
Одна игра, если что.
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Ответ Simplicissimus
сухой лед в аптеке 40 р пачка))
Поделись этой инфой с неким А.Медведевым, а то у него шибко пригорело, когда динамо ткнуло его носом в его глорскую сущность.
Впрочем, каков поп - таков и приход, да.
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Ответ Kerghoodoo
Да ты свою аргументацию прочитай, нитакуся-безотцовщина. Интересно ему лол
сухой лед в аптеке 40 р пачка))
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Ответ Kerghoodoo
Комментарий удален модератором
Чел.. К чему твои слова? Болеть за кого-то кроме см это убогость? Или свое имхо на публичном сайте запостить убогость? Совков потроллить? Мне искренне интересно
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Ответ Simplicissimus
Мы самый популярный клуб рррряяя! Спортак всегда будет первым ррряя! По факту клуб, за который болеют как правило челики, подсаженные отцами/старшими братьями/прикентовкой, которые сами не знают напитка кроме жигулей, панорамы кроме вида из автобуса до цеха и про клубы кроме фксм не слышали
Комментарий удален модератором
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