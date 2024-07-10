В РПЛ утвердили новую модель распределения доходов. 555 млн рублей между клубами разделят в зависимости от посещаемости и медиаактивностей
Клубы Мир РПЛ утвердили модель распределения доходов и расходов на будущий сезон.
«Клубы Мир РПЛ утвердили модель распределения доходов и расходов АФК «РПЛ» в сезоне-2024/2025.
В соответствии с ней из части коммерческих поступлений по действующим договорам с партнерами лиги будет сформирован призовой фонд для клубов по двум критериям: посещаемости и медиаактивностям. Выплаты из него будут произведены по итогам сезона.
Положение о призовом фонде, в том числе утвержденный набор показателей и методика расчета по этим критериям, будет подготовлено правлением АФК «РПЛ» в ближайшее время.
Все прочие доходы от реализации коммерческих прав, за исключением призового фонда, будут делиться между клубами в соотношении 50:50 (одна половина – в равных долях, другая – в зависимости от спортивных результатов в сезоне 2023/24).
Трех новичков лиги также ждет welcome pack в размере дополнительных 0,25%.
Кроме того, по решению общего собрания будет сформирован целевой фонд развития АФК «РПЛ», порядок расходования средств из которого определит правление, состоящее из представителей клубов», – говорится в сообщении лиги.
Журналист Сергей Егоров отмечает, что в зависимости от посещаемости и медиаактивностей между клубами распределят 555 миллионов рублей.
РПЛ предложит клубам распределять часть призовых (555 млн рублей) в зависимости от посещаемости и развития медиапродукта
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2. Нагоняешь бюджетников
3. Продавливаешь карманный РФС
4.??????
5. отчитываешься перед спонсорами об успешном успехе
ну, мало спартачей на стадион ходит, зато смешных новостей про клуб очень много, а это значит высокая медиа активность☝️
бгг
Ну и если считаешь что кофе с бутербродом и бесплатный билет обойдется в меньшую сумму чем ты получишь от РПЛ - раздавай кофе и и бутерброды.
Получит бонус за раздачу бесплатных билетов, и за вопли матчевских комментаторов во славу Зенита.
Позор, когда в это же время Зенит, основной футбольный клуб в городе с 5 миллионным населением, не знал в 90е, как платить зарплату футболистам, на какие средства организовывать выезд команды, играл на поле огороде.
Позор - ситуация, когда в Москве 4-6 клубов в РПЛ, а большинство городов миллионников не представлено ни одним клубом - вот что позор.
Но виноват, конечно, Зенит.
Больше Халявы --> Больше зрителей --> Больше денег от РПЛ --> Больше Халявы --> Больше зрителей --> Больше денег от РПЛ
Все затраты Зенита на промо-мероприятия с бесплатными билетами и плюшками окупятся.
А по итогу в выигрыше останутся именно посетители матчей.
Впрочем, каков поп - таков и приход, да.