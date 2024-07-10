В РПЛ утвердили новую модель распределения доходов. 555 млн рублей между клубами разделят в зависимости от посещаемости и медиаактивностей

Клубы Мир РПЛ утвердили модель распределения доходов и расходов на будущий сезон.

«Клубы Мир РПЛ утвердили модель распределения доходов и расходов АФК «РПЛ» в сезоне-2024/2025.

В соответствии с ней из части коммерческих поступлений по действующим договорам с партнерами лиги будет сформирован призовой фонд для клубов по двум критериям: посещаемости и медиаактивностям. Выплаты из него будут произведены по итогам сезона.

Положение о призовом фонде, в том числе утвержденный набор показателей и методика расчета по этим критериям, будет подготовлено правлением АФК «РПЛ» в ближайшее время.

Все прочие доходы от реализации коммерческих прав, за исключением призового фонда, будут делиться между клубами в соотношении 50:50 (одна половина – в равных долях, другая – в зависимости от спортивных результатов в сезоне 2023/24).

Трех новичков лиги также ждет welcome pack в размере дополнительных 0,25%.

Кроме того, по решению общего собрания будет сформирован целевой фонд развития АФК «РПЛ», порядок расходования средств из которого определит правление, состоящее из представителей клубов», – говорится в сообщении лиги.

Журналист Сергей Егоров отмечает, что в зависимости от посещаемости и медиаактивностей между клубами распределят 555 миллионов рублей.

РПЛ предложит клубам распределять часть призовых (555 млн рублей) в зависимости от посещаемости и развития медиапродукта

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