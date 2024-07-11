Ван дер Варт об Англии: «Что за дерьмовая команда. Топ-футболисты хорошо играли полчаса – так продолжайте, покажите, что вы лучшие»
Рафаэл ван дер Варт назвал сборную Англии дерьмовой командой.
Англичане одержали победу над Нидерландами (2:1) в полуфинале Евро-2024 благодаря голу Олли Уоткинса на 91-й минуте.
«Меня просто довели эти англичане. Что за дерьмовая команда.
Постепенно игра немного изменилась, на самом деле они больше ничего не хотели делать. Мы тоже мало что сделали, но, к счастью, заиграли в конце концов.
Я думаю, это действительно невероятно. Когда смотришь второй тайм в полуфинале – и [видишь] такую паршивую команду... На поле игроки такого высокого уровня, но я думаю, что они хорошо играли в течение получаса. Так продолжайте, покажите, что вы лучшие.
В какой-то момент было чувство, что Нидерланды становятся все лучше и лучше. Мы становились все лучше и лучше. У нас было две или три возможности забить, которые надо было использовать немного лучше. И затем, в последнюю секунду…
[Стефан де Врей] провел матч мирового уровня. Играл против качественного игрока в атаке. И наступил тот самый момент. Уоткинс действительно хорошо его реализовал», – сказал бывший игрок сборной Нидерландов в эфире NOS.
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А дерьмовая команда - англичане) Смотри не перепутай, как говорится) Только англичане своё использовали, вот в чём нюанс.
Stupid! (KDB)