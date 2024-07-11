Ван дер Варт об Англии: «Что за дерьмовая команда. Топ-футболисты хорошо играли полчаса – так продолжайте, покажите, что вы лучшие»

Теги Рафаэл ван дер Варт Интер Сборная Нидерландов по футболу Астон Вилла Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия серия А Италия Евро-2024 Стефан де Врей Олли Уоткинс контент Футбол

Рафаэл ван дер Варт назвал сборную Англии дерьмовой командой.

Англичане одержали победу над Нидерландами (2:1) в полуфинале Евро-2024 благодаря голу Олли Уоткинса на 91-й минуте.

«Меня просто довели эти англичане. Что за дерьмовая команда.

Постепенно игра немного изменилась, на самом деле они больше ничего не хотели делать. Мы тоже мало что сделали, но, к счастью, заиграли в конце концов.

Я думаю, это действительно невероятно. Когда смотришь второй тайм в полуфинале – и [видишь] такую ​​паршивую команду... На поле игроки такого высокого уровня, но я думаю, что они хорошо играли в течение получаса. Так продолжайте, покажите, что вы лучшие.

В какой-то момент было чувство, что Нидерланды становятся все лучше и лучше. Мы становились все лучше и лучше. У нас было две или три возможности забить, которые надо было использовать немного лучше. И затем, в последнюю секунду…

[Стефан де Врей] провел матч мирового уровня. Играл против качественного игрока в атаке. И наступил тот самый момент. Уоткинс действительно хорошо его реализовал», – сказал бывший игрок сборной Нидерландов в эфире NOS.

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29 комментариев
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"Мы становились все лучше и лучше. У нас было две или три возможности забить, которые надо было использовать немного лучше."
А дерьмовая команда - англичане) Смотри не перепутай, как говорится) Только англичане своё использовали, вот в чём нюанс.
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Не бомбит у меня, не бомбит!
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Голландцы как-будто показали на этом Евро какой-то внятный футбол.
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Ответ rigobersong
С Испанцами не прокатит:) Будут бегать за мячом как 🐕:)
Как ты, получается?)
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Ответ евГений
Как это отменяет дерьмовость англичан?
У "дерьмовых" англичан счёт в их пользу, этого недостаточно, чтобы в первую очередь задать вопросы своей сборной?
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Странно, что он свою сборную так не ругает) Она ещё хуже играла
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ВДВ лучше бы раскрыл разнообразную и невероятно креативную игру своей команды. Атакующий голландский ураган прямо.
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Этот каблук всю жизнь горит по любому поводу.
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Ответ Рита Стародубцева
У "дерьмовых" англичан счёт в их пользу, этого недостаточно, чтобы в первую очередь задать вопросы своей сборной?
да они в целом играли лучше, и далеко не полчаса
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Ответ Михо
Сегодня Англия играла достаточно ярко и заслуженно победила. В финале за Испанию, которая весь турнир играла зрелищно. Даже несмотря на их победу над Германией, за которую я давно болею
Ага что-бы она на немецкой земле Германию по титулам на Евро обогнала? Нифига пусть берут англичане они по совокупности настрадали на титул, ну и не гоже Чемпиону мира без континентального титула, несолидно как-то.
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Дерьмовая команда Голландия. Вышли из группы с 3 места и выглядели хуже Словакии против Англии.
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а "крутые" голландцы вообще не играли хорошо. но виноват, конечно, соперник "дерьмовый"
Stupid! (KDB)
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Ответ Рита Стародубцева
"Мы становились все лучше и лучше. У нас было две или три возможности забить, которые надо было использовать немного лучше." А дерьмовая команда - англичане) Смотри не перепутай, как говорится) Только англичане своё использовали, вот в чём нюанс.
Как это отменяет дерьмовость англичан?
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Ван дер Ваарт наполовину испанец. У него ещё есть надежда, что "мы сыграем лучше и победим их дерьмовую команду."
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Команда очень даже неплохая. И победила сегодня заслуженно.
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Ответ Фут.Боль
Голландцы как-будто показали на этом Евро какой-то внятный футбол.
На фоне топов и своём - показали!
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Ответ superbro
Если Англия возьмет трофей это будет одним из самых несправедливых событий в футболе
Забыли катарскую аферу?
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Смотри на табло, как говорится
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Осталось раскатать испанских коротышек и отправить Амалю обратно в школу. Все таки нужно подтянуть английский перед трансфером в Брайтон
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