Ван дер Варт об Англии: «Что за дерьмовая команда. Топ-футболисты хорошо играли полчаса – так продолжайте, покажите, что вы лучшие»

Рафаэл ван дер Варт назвал сборную Англии дерьмовой командой.

Англичане одержали победу над Нидерландами (2:1) в полуфинале благодаря голу на 91-й минуте.

«Меня просто довели эти англичане. Что за дерьмовая команда.

Постепенно игра немного изменилась, на самом деле они больше ничего не хотели делать. Мы тоже мало что сделали, но, к счастью, заиграли в конце концов.

Я думаю, это действительно невероятно. Когда смотришь второй тайм в полуфинале – и [видишь] такую ​​паршивую команду... На поле игроки такого высокого уровня, но я думаю, что они хорошо играли в течение получаса. Так продолжайте, покажите, что вы лучшие.

В какой-то момент было чувство, что становятся все лучше и лучше. Мы становились все лучше и лучше. У нас было две или три возможности забить, которые надо было использовать немного лучше. И затем, в последнюю секунду…

[Стефан де ] провел матч мирового уровня. Играл против качественного игрока в атаке. И наступил тот самый момент. Уоткинс действительно хорошо его реализовал», – сказал бывший игрок сборной Нидерландов в эфире NOS.

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