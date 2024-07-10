Саутгейта могут наградить Орденом британской Империи в случае победы Англии на Евро. Кейн может быть повышен в звании с кавалера до офицера (The Telegraph)

Теги Бавария Сборная Нидерландов по футболу Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Евро-2024 Харри Кейн Политика Футбол

Гарет Саутгейт может получить рыцарский орден в случае победы Англии на Евро.

По данным The Telegraph, главный тренер сборной Англии стоит в очереди на получение Ордена Британской империи. Саутгейт может получить награду даже в том случае, если Англия не выиграет чемпионат Европы – при этом тренер был близок к получению ордена в 2021 году, когда Англия уступила Италии по пенальти в финале Евро-2020.

Также сообщается, что в случае победы Англии Харри Кейн может быть повышен в звании до офицера, а другие игроки сборной будут награждены почетными грамотами. Сейчас форвард является кавалером Ордена Британской империи – это низший из 5 разрядов.

Отмечается, что на итоговое решение о представлении к ордену может повлиять недавняя победа лейбористов на выборах в Великобритании и уход Риши Сунака с поста премьера.

Сегодня сборная Англии сыграет с Нидерландами в полуфинале Евро-2024. Победитель этой пары сыграет в финале с Испанией.

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43 комментария
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за такую игру надо наказывать , а не поощрять
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При любом исходе произойдет что-то сюрреалистическое: либо первый трофей Кейна, либо Мората поднимет кубок, или же Куман после всего хейта возьмет Евро и как тренер?
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Не бывать Кейну офицером, а Саутгейту - кавалером🤣
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Ответ cektor
за такую игру надо наказывать , а не поощрять
просмотрами игр сборной Англии можно пытать заключенных
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Браво, Гаррет! Лучший тренер с отрывом в современной истории!(сарказм)
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Если выиграют его главным призом будет сохранение поста тренера
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Ряяяя милитаристское общество спортсменов используют в политике и записывают в вооруженных силы ряяяяя
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Ответ Экспертное мнение
При любом исходе произойдет что-то сюрреалистическое: либо первый трофей Кейна, либо Мората поднимет кубок, или же Куман после всего хейта возьмет Евро и как тренер?
А Мората почему? У него за карьеру достаточно трофеев скопилось
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Если сборная России играла в финале несколько лет назад, Дзюбе можно было бы прапорщика обещать
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Оптимально было бы сегодня отправить их домой.
Пусть у голландцев это получится.
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Ну, вообще Саутгейта надо точно назначать Министром обороны, он хорошо этот элемент военного искусства освоил.
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К черту такого победителя.
Победа Англии - это будет провал футбольного бога.
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Саутгейта нужно сертифицировать как мирового профи по нормализации сна.
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Ответ Экспертное мнение
При любом исходе произойдет что-то сюрреалистическое: либо первый трофей Кейна, либо Мората поднимет кубок, или же Куман после всего хейта возьмет Евро и как тренер?
Кейн будет без трофея
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Удачи Нидерландам:)
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Ответ lightrip
А когда наши получают награды и звания, то здесь обычно желчь. Не те звания, наверное, не сэры-пэры-кавалеры (хорошее звание для Валеры).
Так это же чистой воды шариковщина. Читаешь комментарии и вспоминаешь Михаила Афанасьевича...
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Ответ Висита Эльмурзаев
Это всё равно, что награждать в России орденом советского союза, или в Италии орденом римской империи..
Почему же? Между Италией и Римской Империей действительно кроме локации связь так себе, а вот для России - СССР и Российская Империя часть Великой истории. Англичане (речь о элите) вот гордятся своим имперским прошлым сохраняя атрибуты, титулы и т.д.
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О, уже примеряют, даже до полуфинала
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Надо ещё нам заплатить им за мучения
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Гарету - лучший тренер года
Кейну - ЗМ
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Орденом Сутулого наградите «Южные Ворота»
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У нас раньше тоже спортсменам звания раздавали, и даже военную форму носили.
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Орден Сутулого сегодня вручат. А может быть вручАт
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"другие игроки сборной будут награждены почётными грамотами"

А если именно эти другие всё и порешают?
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надо Саутгейта в случае победы наградить орденом Подвязки с девизом "Позор тому, кто с такой игрой выиграл этот ЧЕ"
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Плох тот тренер, что не мечтает стать полководцем
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Раньше времени нестоит корановать. Голландия неподарок .
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выиграет евро, станет Сэром Гаретом Саутгейтом и будет тренировать сборную ещё 20 лет )
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