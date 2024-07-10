Саутгейта могут наградить Орденом британской Империи в случае победы Англии на Евро. Кейн может быть повышен в звании с кавалера до офицера (The Telegraph)

Гарет Саутгейт может получить рыцарский орден в случае победы Англии на Евро.

По данным The Telegraph, главный тренер сборной Англии стоит в очереди на получение Ордена Британской империи. Саутгейт может получить награду даже в том случае, если Англия не выиграет чемпионат Европы – при этом тренер был близок к получению ордена в 2021 году, когда Англия уступила Италии по пенальти в финале Евро-2020.

Также сообщается, что в случае победы Англии Харри Кейн может быть повышен в звании до офицера, а другие игроки сборной будут награждены почетными грамотами. Сейчас форвард является кавалером Ордена Британской империи – это низший из 5 разрядов.

Отмечается, что на итоговое решение о представлении к ордену может повлиять недавняя победа лейбористов на выборах в Великобритании и уход Риши Сунака с поста премьера.

Сегодня сборная Англии сыграет с Нидерландами в полуфинале . Победитель этой пары сыграет в финале с Испанией.

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