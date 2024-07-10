Газинский вернулся в «Краснодар». Контракт – до лета 2025-го

Юрий Газинский вернулся в «Краснодар».

Последние два сезона полузащитник выступал за «Урал». В начале июня стало известно, что клуб не продлил контракт с 34-летним игроком.

« вновь будет играть за «быков» 😎 Личный контракт с полузащитником подписан до 30 июня 2025 года.

Юрий вернулся в наш клуб в статусе свободного агента.

Газинский – легенда черно-зеленых. На счету 34-летнего полузащитника 282 матча за « » (второй результат в истории клуба вслед за Сергеем Петровым) и 20 793 минуты игрового времени (третий результат в истории). Он забил за «быков» 14 голов и отдал 27 результативных передач

Ждем новых рекордов, Юра 💪», – говорится в сообщении клуба.

Газинский покинул «Урал» после вылета из РПЛ. 34-летний полузащитник провел 8 матчей в сезоне

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