Газинский вернулся в «Краснодар». Контракт – до лета 2025-го

Теги премьер-лига Россия трансферы Краснодар Юрий Газинский Футбол

Юрий Газинский вернулся в «Краснодар».

Последние два сезона полузащитник выступал за «Урал». В начале июня стало известно, что клуб не продлил контракт с 34-летним игроком.

«Юрий Газинский вновь будет играть за «быков» 😎 Личный контракт с полузащитником подписан до 30 июня 2025 года.

Юрий вернулся в наш клуб в статусе свободного агента.

Газинский – легенда черно-зеленых. На счету 34-летнего полузащитника 282 матча за «Краснодар» (второй результат в истории клуба вслед за Сергеем Петровым) и 20 793 минуты игрового времени (третий результат в истории). Он забил за «быков» 14 голов и отдал 27 результативных передач

Ждем новых рекордов, Юра 💪», – говорится в сообщении клуба.

Газинский покинул «Урал» после вылета из РПЛ. 34-летний полузащитник провел 8 матчей в сезоне

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32 комментария
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Следующий Юра Мовсисян и Пашка Попугай Мамаев ?
+75
-1
+74
Трансферная политика «Ящик водки и всех обратно»
+40
-3
+37
У Краснодара в этом сезоне правильная трансферная политика берут молодых и перспективных
+31
-4
+27
Ответ Мирон Шатохин
Следующий Юра Мовсисян и Пашка Попугай Мамаев ?
Марат Измайлов
+28
-1
+27
Ну теперь понятно почему вернули Мусаева. Будут играть за 7-9 места
+9
0
+9
Ответ Мирон Шатохин
Следующий Юра Мовсисян и Пашка Попугай Мамаев ?
шапи
+7
0
+7
"Краснодар 10 лет спустя" или что за комедийный сериал
+4
0
+4
Кажись такими трансферами «Краснодар» не то что из чемпионской гонки, а из топ-5 скорее всего выпадет 🤔
+3
0
+3
Автор первого гола чемпионата мира 2018 года, легенда!
+3
0
+3
Ответ Давид Кочинян
Кажись такими трансферами «Краснодар» не то что из чемпионской гонки, а из топ-5 скорее всего выпадет 🤔
Там Локомотив активно старается первым выпасть из топ-5, так что быкам ещё надо постараться, хотя курс верный.
+2
0
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Вот это усиливается конечно Краснодар.
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+2
Мусаев собирает Неудержимых?
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Ждём Ари, первого Вандерсона, Мартыновича, Диканя
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Зачем? а главное нахрена?
+1
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+1
Легенда, забивал на ЧМ)
+1
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+1
Ответ Henhino_1116192211
У Краснодара в этом сезоне правильная трансферная политика берут молодых и перспективных
Молодые гроша ломаного не стоят без старых,
о какой "перспективе" речь?! )))
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Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.
+1
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Академия работает..
+1
0
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Достойно от клуба, для ротации пойдёт
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0
+1
Не пойму, откуда столько негатива. Газинский - свободный агент, ветеран клуба. На его позиции играют Черников, Кастаньо, Баньяц, Ленини. Может кторто из последних двоих покинет клуб. Взяли ветерана, своего, наверняка за небольшую зп. Поделится опытом, выручит в трудную минуту, а если конкуренцию сил хватит навязать - вообще отлично будет.
+1
0
+1
Ответ Мирон Шатохин
Следующий Юра Мовсисян и Пашка Попугай Мамаев ?
Шишкин, Янбаев, Торбинский, Широков, Крицюк, Широков, Ильин? Краснодар всегда тяготел к паспортистам с морщинами...
+2
-1
+1
Ждем Каборе, Перейру, Классона?
Да и воспитанника Шапи можно вернуть
+1
-1
0
Ответ Максим Прокофьев
Шишкин, Янбаев, Торбинский, Широков, Крицюк, Широков, Ильин? Краснодар всегда тяготел к паспортистам с морщинами...
Крицюк в 25 пришел , Ильин в 28, какие морщины ?🤡
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Ответ Мирон Шатохин
Следующий Юра Мовсисян и Пашка Попугай Мамаев ?
Вандерсон и Жоаозиньо
0
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Есть весьма интересный опытный футболист не у дел. Ему бы только тренинг по управлению гневом пройти и готов рвать, метать, бить(при необходимости есть опыт и по лицу). Рома Широков точно не хуже Газинского. А по авторитету и вовсе - нет равных.
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Джерико вернулся в Мегатонну
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Он молодой особо не бегал. А тут вообще будет помирать на поле.
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Пенсионный фонд…
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Усиление для чемпионства, инфа сотка
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Перейру с Гранквистом до кучи
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