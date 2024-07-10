«Тойота» хочет вернуться в «Формулу-1» – возможно партнерское соглашение с «Хаасом» (RN365)
В «Тойоте» работают над возвращением в «Формулу-1».
По информации нидерландского издания RacingNews365, в «Тойоте» ведут переговоры с командой «Хаас» о возможном партнерстве.
На первом этапе речь идет о спонсорском соглашении – в том же формате, в котором «Альфа Ромео» сотрудничала с «Заубером». Также речь идет о возможном участии «Тойоты» в производстве деталей для болида. В рамках работы над созданием шасси планируется использовать аэродинамическую трубу «Тойоты» в Кельне.
Помимо этого, в «Тойоте» рассматривают возможность разработки двигателя для «Формулы-1» после 2026 года.
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