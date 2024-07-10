«Милан» хочет арендовать Гюлера и связался с «Реалом». Анчелотти не против, вероятно (Sport Mediaset)
«Милан» заинтересован в подписании полузащитника «Реала».
Sport Mediaset сообщает, что «россонери» хотят арендовать Арду Гюлера, используя такой же подход, как в случае с Браимом Диасом.
В итальянском клубе считают, что могли бы дать турку необходимую практику, которой в «Реале» у него, вероятно, будет не так много. Похоже, что того же мнения придерживается Карло Анчелотти, главный тренер мадридцев.
При этом самого Гюлера придется убеждать, поскольку он не очень хочет уходить из клуба.
«Милан» уже связался с «Реалом» с целью уточнить информацию о 19-летнем футболисте. Статистику турка можно изучить здесь.
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