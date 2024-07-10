«Милан» хочет арендовать Гюлера и связался с «Реалом». Анчелотти не против, вероятно (Sport Mediaset)

«Милан» заинтересован в подписании полузащитника «Реала».

Sport Mediaset сообщает, что «россонери» хотят арендовать , используя такой же подход, как в случае с .

В итальянском клубе считают, что могли бы дать турку необходимую практику, которой в « » у него, вероятно, будет не так много. Похоже, что того же мнения придерживается , главный тренер мадридцев.

При этом самого Гюлера придется убеждать, поскольку он не очень хочет уходить из клуба.

« » уже связался с «Реалом» с целью уточнить информацию о 19-летнем футболисте. Статистику турка можно изучить здесь.

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