«Милан» хочет арендовать Гюлера и связался с «Реалом». Анчелотти не против, вероятно (Sport Mediaset)

Теги Милан Карло Анчелотти Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Браим Диас Арда Гюлер Футбол

«Милан» заинтересован в подписании полузащитника «Реала».

Sport Mediaset сообщает, что «россонери» хотят арендовать Арду Гюлера, используя такой же подход, как в случае с Браимом Диасом.

В итальянском клубе считают, что могли бы дать турку необходимую практику, которой в «Реале» у него, вероятно, будет не так много. Похоже, что того же мнения придерживается Карло Анчелотти, главный тренер мадридцев.

При этом самого Гюлера придется убеждать, поскольку он не очень хочет уходить из клуба.

«Милан» уже связался с «Реалом» с целью уточнить информацию о 19-летнем футболисте. Статистику турка можно изучить здесь.

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19 комментариев
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Хороший вариант, на пользу пойдет и игроку и клубу, если будет регулярно играть.
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Ответ yusupov_kazbek@icloud.com
Арда если останется ,то кого то на лавку посадит .думаю это будет Родриго .
Он уже нападающим стал?
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Ответ RokeSantaCruz
Комментарий удален модератором
Человек делом занят)
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Арда если останется ,то кого то на лавку посадит .думаю это будет Родриго .
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Комментарий удален модератором
Отличный вариант для всех.
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Это утка, Милан не берет в аренду без выкупа уже, кроме того в полузащиту он не нужен
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Какой еще Гулер этому Мылу?)))
Они денег даже на посмотреть зажмут)
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Сомневаюсь, что Анчи дал добро, на аренду Гюлера Миланом.
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Лучше пусть через год после покупки отправляют в аренду, чем просят понизить зарплату.
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Ответ fc_a.m.
Он уже нападающим стал?
Но хорошо проявился за на этой позиции в сборной .хотя и до этого Анчелотти ставил его на тот влаг.если он смешаясь в цент и может с левой дальный угол втыкать,почему бы и нет.
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Ответ fc_a.m.
Он уже нападающим стал?
А разве Анчелотти не выпускал его на правый флаг атаки ?и в сборное на евре на какую позицию поставили его.
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Ответ fc_a.m.
Он уже нападающим стал?
А вы матчи сборной Турции на Евро не смотрели? Он справа в атаке играл (как раз позиция Родриго) и даже центрнапа.
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