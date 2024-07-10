Де Минаур снялся с «Уимблдона», Джокович 49-й раз вышел в полуфинал «Большого шлема»

Алекс де Минаур снялся с четвертьфинала «Уимблдона» против Новака Джоковича.

Австралиец получил травму бедра в последнем гейме матча с Артуром Фисом.

Джокович 49-й раз сыграет в полуфинале «Большого шлема». Для Джоковича это 13-й всего и шестой подряд выход в 1/2 финала «Уимблдона».