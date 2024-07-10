Де Минаур снялся с «Уимблдона», Джокович 49-й раз вышел в полуфинал «Большого шлема»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Алекс де Минаур Теннис

Алекс де Минаур снялся с четвертьфинала «Уимблдона» против Новака Джоковича.

Австралиец получил травму бедра в последнем гейме матча с Артуром Фисом.

Джокович 49-й раз сыграет в полуфинале «Большого шлема». Для Джоковича это 13-й всего и шестой подряд выход в 1/2 финала «Уимблдона».

58 комментариев
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Минор о том, что хромал после четвертьфинала: «Все будет в порядке. Я найду решение.»
Снимусь с полуфинала
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Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Комментарий скрыт
Даааа..., Карась хорош в паре.
Целых два матча за карьеру выиграл.
+16
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+14
Такая новость не радует аж ни разу. Никакая тренировка не компенсирует Новаку игровую практику.

Алексу здоровья!
И Новаку тоже.
+17
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Ответ S.Graf
Такая новость не радует аж ни разу. Никакая тренировка не компенсирует Новаку игровую практику. Алексу здоровья! И Новаку тоже.
Зато отдохнет
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Это ж как нужно отдать всего себя на матчболе, чтобы на последнем розыгрыше матча травмироваться
+10
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Здоровья Деминору, Императору срочно искать сильного спарринга
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Ответ jjeka
Минор о том, что хромал после четвертьфинала: «Все будет в порядке. Я найду решение.» Снимусь с полуфинала
Ну чисто технически, это решение)
+9
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Ответ Марсель Объелся
Это ж как нужно отдать всего себя на матчболе, чтобы на последнем розыгрыше матча травмироваться
Да не на последнем розыгрыше он травмировался.
Весь четвёртый сет у него уже были проблемы с ногой.
Он при подаче не мог отталкиваться.
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Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Какой же коллапсный сейчас Тур, что можно быть в полуфиналах двух ТБШ и Мастерса, и при этом ни разу не отыграть сильного соперника! (Зеркалю хейтеров РАФЫ, которые на полном серьёзе говорят, что РАФЕ как-то мешает то что он побеждал Топ 10 реже Джоковича и Федерера)
Про коллапс. :))
Один из 2х своих Уимов Рафа выиграл обыграв в финале Бердыха.
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Ответ jjeka
Минор о том, что хромал после четвертьфинала: «Все будет в порядке. Я найду решение.» Снимусь с полуфинала
нашёл 😅
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Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Какой же коллапсный сейчас Тур, что можно быть в полуфиналах двух ТБШ и Мастерса, и при этом ни разу не отыграть сильного соперника! (Зеркалю хейтеров РАФЫ, которые на полном серьёзе говорят, что РАФЕ как-то мешает то что он побеждал Топ 10 реже Джоковича и Федерера)
У Джоковича тур колллапсный перманентно. Для других Руне, если и не топ, то очень опасный игрок, для Джоковича лёгкая сетка) При этом их личку почему-то забывают.
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Дык, надо было по-быстрому прооперировать как серб коленку, и дальше прыг-скок до финала.)
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Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Комментарий скрыт
Красивее только Джокович выиграл больше всех матчей против топ-10 в истории тенниса, на шлемах в том числе. У Рафыча меньше на 30+ процентов
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Как же здесь полыхает. Вот на таких ветках реально ощущаешь ту боль, которую Новак принёс в жизни хэйтеров. На РГ, когда сам снялся, были песни про сбежал от Рууда, сейчас про невероятное везение
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Ответ sfilatov13
можно поздравлять карася со вторым уимом подряд
Исходя из вашей логики только ДеМинор мог Карася остановить? :))
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Вот так так… де мажору здоровья, а Ноле тем временем с 11 места в гонке перемещается на 7-ое
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Идеееемо, 2 шага осталось
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Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Комментарий скрыт
А потом ты проснешься и поймешь, что это был всего лишь сон.))
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Ответ Eugenie Nation
Хахааха да вручите косоваровичу сразу кубок
Добивают курятник ...
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Как же бамосно подгорает у хейтеров, это просто песня))) Все повылазили))))))
+7
-4
+3
А потом удивляются, почему теннис не так популярен
+3
0
+3
Ну у него без травмы шансов было мало , а с повреждением против Новака и выходить не стоит
+4
-1
+3
Джокер в финале. У Музетти и Фрица нет никаких шансов против свежего Императора
+4
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Ждем негодования и возмущения хейтеров Новака через 3,2,1...)))
P.S. Де Минору, в любом случае, здоровья и скорейшего возвращения в тур.
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Матч мог бы получиться хорошим или очень хорошим, но уж как есть...
Пока непонятно, хорошо это для Новака или нет...Форма лучше набирается по ходу настоящих матчей, но учитывая обстоятельства, может отдых ему на руку...
Алексу здоровья!
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Ответ Nottingham Forest
снова здоровые молодые быки травмируются на ровном месте а Симулянтович+Допингович после "тяжелейшей" травмы носится как сумасшедший, верим
А комментатор Отсосинович продолжает набрасывать на вентилятор
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+2
Ответ Sincere
Джокович точно ведьма. В его половине три человека получили травму, двое из них вообще снялись
Станет точно ведьмой, если Медвепут обыграет алькарашу в 5-ти сетах))) а так это семечки
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Ответ Хозяин патриотов
«Травма» у Джоковича, а снимаются его соперники) Поскорее бы завершил карьеру сербский позорник и лгун. Как же я хорошо отмечу это событие, которое осталось ждать год, максимум полтора.
Надеется и ждать, да, хорошо что ты понимаешь свои возможности
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Халява
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Ответ S.Graf
Официально(!) напоминаю про сетку Рафика на ЮСО-17. Ни одного игрока выше ТОП-25 до финала, а в финале №34 рейтинга. Или про сетку Рафика на РГ-19. Первые 2 круга гарантированно (уже при жеребьёвке) играл с квалифаями. С реальными соперниками всего 5 матчей, как на Мастерсе. Такой халявы у Новака не было никогда, официально. Про статистику игр с ТОП-10 здесь уже напоминали. Новак - 371 матч из 1324 за карьеру (28%) Рафик - 290 из 1300 (22%) Официально: Nо1е - Величайший теннисист в Истории тенниса.
Да просто напиши цифру 24 и хейтеры пойдут плакать.
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