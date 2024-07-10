Де Минаур снялся с «Уимблдона», Джокович 49-й раз вышел в полуфинал «Большого шлема»
Алекс де Минаур снялся с четвертьфинала «Уимблдона» против Новака Джоковича.
Австралиец получил травму бедра в последнем гейме матча с Артуром Фисом.
Джокович 49-й раз сыграет в полуфинале «Большого шлема». Для Джоковича это 13-й всего и шестой подряд выход в 1/2 финала «Уимблдона».
Снимусь с полуфинала
Целых два матча за карьеру выиграл.
Алексу здоровья!
И Новаку тоже.
Весь четвёртый сет у него уже были проблемы с ногой.
Он при подаче не мог отталкиваться.
Один из 2х своих Уимов Рафа выиграл обыграв в финале Бердыха.
P.S. Де Минору, в любом случае, здоровья и скорейшего возвращения в тур.
Пока непонятно, хорошо это для Новака или нет...Форма лучше набирается по ходу настоящих матчей, но учитывая обстоятельства, может отдых ему на руку...
Алексу здоровья!