Кавай Ленард не примет участия в Олимпийских играх в Париже

Кавай Ленард не сыграет на Олимпиаде в Париже.

Звездный форвард « » выбыл из состава сборной США и будет заменен, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

По словам источников, защитник «Бостона» является серьезным кандидатом на замену в сборной США.

«Кавай в течение последних нескольких недель активно готовился к Олимпийским играм и провел несколько интенсивных тренировок в Лас-Вегасе. Он чувствовал себя готовым к соревнованиям. Однако он с уважением относится к решению Федерации баскетбола США и «Клипперс» о том, что в его интересах будет потратить остаток лета на подготовку к предстоящему сезону и не участвовать в Олимпийских играх в Париже», – говорится в официальном сообщении Федерации баскетбола США.