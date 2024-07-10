Кавай Ленард не примет участия в Олимпийских играх в Париже
Кавай Ленард не сыграет на Олимпиаде в Париже.
Звездный форвард «Клипперс» выбыл из состава сборной США и будет заменен, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
По словам источников, защитник «Бостона» Деррик Уайт является серьезным кандидатом на замену Ленарда в сборной США.
«Кавай в течение последних нескольких недель активно готовился к Олимпийским играм и провел несколько интенсивных тренировок в Лас-Вегасе. Он чувствовал себя готовым к соревнованиям. Однако он с уважением относится к решению Федерации баскетбола США и «Клипперс» о том, что в его интересах будет потратить остаток лета на подготовку к предстоящему сезону и не участвовать в Олимпийских играх в Париже», – говорится в официальном сообщении Федерации баскетбола США.
Сдаётся мне, даже самые отчаянные букмекеры на выставляли роспись на данное событие - настолько это было очевидно.
лол. И этот человек получит 150 млн от Клипперс в следующие 3 сезона. Он от самолета до тренировочного лагеря с трудом смог доковылять