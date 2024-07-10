Кавай Ленард не примет участия в Олимпийских играх в Париже

Теги Клипперс сборная США НБА Кавай Ленард олимпийский баскетбольный турнир Деррик Уайт Баскетбол

Кавай Ленард не сыграет на Олимпиаде в Париже.

Звездный форвард «Клипперс» выбыл из состава сборной США и будет заменен, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

По словам источников, защитник «Бостона» Деррик Уайт является серьезным кандидатом на замену Ленарда в сборной США.

«Кавай в течение последних нескольких недель активно готовился к Олимпийским играм и провел несколько интенсивных тренировок в Лас-Вегасе. Он чувствовал себя готовым к соревнованиям. Однако он с уважением относится к решению Федерации баскетбола США и «Клипперс» о том, что в его интересах будет потратить остаток лета на подготовку к предстоящему сезону и не участвовать в Олимпийских играх в Париже», – говорится в официальном сообщении Федерации баскетбола США.

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29 комментариев
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Так Флэгга нужно брать, будет по классике один студент, но ведь насколько дороже парень станет после игр!
+34
-1
+33
Интересно, солько ещё лет этот хроник будет всех дурить?)
+23
-2
+21
Дядя отговорил?
+10
0
+10
Какие олимпийские игры? Он до аптеки еле доходит
+9
0
+9
Ответ RAMIK
Это было ожидаемо. Не исключаю что Дюрант тоже отцепится. Главное для звезд это здоровье.
нулевой шанс что дюрант не поедет. ну ле вой
+7
0
+7
Вот так поворот 😐
+6
0
+6
Ответ Первый глор Кливленда
Уайт полезнее будет, у амеров в составе всегда были чернорабочие.
в прямом и переносном смысле)
+8
-3
+5
Ответ Turm
Так Флэгга нужно брать, будет по классике один студент, но ведь насколько дороже парень станет после игр!
дороже для кого?
+3
0
+3
Лучше взяли бы Брауна
+2
0
+2
Ответ Turm
Так Флэгга нужно брать, будет по классике один студент, но ведь насколько дороже парень станет после игр!
Ну если студент , мм это может Бронни сгодится?...
+2
0
+2
Ответ Сергей Галынский
Почему Фила не заботится об Эмбиде?
Фила дает шанс выиграть хоть что-то Эмбииду) Вполне вероятно, что это единственная победа за его карьеру на крупных турнирах, и то не факт)
+1
0
+1
Ответ RAMIK
Это было ожидаемо. Не исключаю что Дюрант тоже отцепится. Главное для звезд это здоровье.
4х олимпийский чемпион звучит круче чем 3х НБА, имхо
+1
0
+1
Ответ Тафур
да ведь всё более чем очевидно
Сверху был сарказм)
Сдаётся мне, даже самые отчаянные букмекеры на выставляли роспись на данное событие - настолько это было очевидно.
+1
0
+1
Почему Фила не заботится об Эмбиде?
+1
0
+1
Это было ожидаемо. Не исключаю что Дюрант тоже отцепится. Главное для звезд это здоровье.
+2
-1
+1
Уайт полезнее будет, у амеров в составе всегда были чернорабочие.
+2
-1
+1
Ответ Левая рука Хардена
Вот так поворот 😐
да ведь всё более чем очевидно
+1
-1
0
> Кавай Ленард впечатлил сборную США после открытия тренировочного лагеря
лол. И этот человек получит 150 млн от Клипперс в следующие 3 сезона. Он от самолета до тренировочного лагеря с трудом смог доковылять
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Похоже я был прав, когда говорил, что он хромает:(
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Ответ *MVP*
дороже для кого?
Для всех. Там мордобой за 1й пик будет похлеще чем за последнюю строчку ПО
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Ответ *MVP*
дороже для кого?
Для баскетбольной программы Дьюка, которая по 2к за билет в Кэмерон будет брать)
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Ответ Первый глор Кливленда
Уайт полезнее будет, у амеров в составе всегда были чернорабочие.
чем больной кавай полезнее конечно. а так не сравнимо даже.
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я уж думал успел сломаться
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интересно, он хоть до начала сезона в себя придёт
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
нулевой шанс что дюрант не поедет. ну ле вой
ЛеШанс!!!
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Ответ Xellos
4х олимпийский чемпион звучит круче чем 3х НБА, имхо
В НБА звание ОИ сильно меньше котируется нежели чемпион НБА. Кармело Энтони яркий пример. Если бы ОИ котировались, всегда бы ездили туда лучшие игроки лиги. А лучший состав они собирают тогда, когда есть что доказать остальному миру.
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