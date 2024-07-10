«Балтика» стала спонсором РПЛ. Стороны подписали соглашение

Мир РПЛ подписала спонсорское соглашение с пивоваренной компанией «Балтика».

В рамках партнерства «Балтика» предложит новые варианты взаимодействия с болельщиками, а также обновленный дизайн награды лучшему игроку матча в РПЛ.

Сообщалось, что соглашение будет рассчитано до конца сезона-2025/26.

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