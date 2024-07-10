«Балтика» стала спонсором РПЛ. Стороны подписали соглашение
Мир РПЛ подписала спонсорское соглашение с пивоваренной компанией «Балтика».
В рамках партнерства «Балтика» предложит новые варианты взаимодействия с болельщиками, а также обновленный дизайн награды лучшему игроку матча в РПЛ.
Сообщалось, что соглашение будет рассчитано до конца сезона-2025/26.
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Бутылочка «Балтики 9»
Очень странно это всё работает.
скорей бы новый сезон!
Это же безалкогольный продукт, какие проблемы