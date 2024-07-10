«Балтика» стала спонсором РПЛ. Стороны подписали соглашение

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Мир РПЛ подписала спонсорское соглашение с пивоваренной компанией «Балтика».

В рамках партнерства «Балтика» предложит новые варианты взаимодействия с болельщиками, а также обновленный дизайн награды лучшему игроку матча в РПЛ.

Сообщалось, что соглашение будет рассчитано до конца сезона-2025/26.

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82 комментария
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"Балтика предложит обновленный дизайн награды лучшему игроку матча в РПЛ"

Бутылочка «Балтики 9»
+139
-4
+135
Ответ Сергей Ефимов
Это разве не реклама алкоголя? Очень странно это всё работает.
нулевку будут рекламировать
+80
-1
+79
Ответ Aleksey Yashin
"Балтика предложит обновленный дизайн награды лучшему игроку матча в РПЛ" Бутылочка «Балтики 9»
Худшему игроку матча бутылочка «Балтики 0»
+79
-5
+74
Одна Балтика из РПЛ вылетела, другая Балтика в РПЛ зашла.
+61
-3
+58
Это разве не реклама алкоголя?
Очень странно это всё работает.
+43
-6
+37
выпить балтосика, взять свой фан-ид, пойти на трибуну посмотеть, как пари нн вымучивает сухие нули с химками на стадионе в саранске. кайф!

скорей бы новый сезон!
+37
-4
+33
Ответ Umed Alimov
нулевку будут рекламировать
Это конечно понятно, тут тоже есть вопросы. Нормально ли что ученик в школу придет с Балтикой нулевкой вместо кока колы, например? На работе вместо воды будет ли нормой?
+25
-2
+23
Ответ мистик
Самое поганое пиво,если его только можно пивом назвать,если уж выбирать отечественное то лучше самарского жигулевского нет,но там оборотец маловат
Охота крепкое: "подержи мое пиво!"
+16
-2
+14
Ответ Сергей Ефимов
Это конечно понятно, тут тоже есть вопросы. Нормально ли что ученик в школу придет с Балтикой нулевкой вместо кока колы, например? На работе вместо воды будет ли нормой?
Нормально
Это же безалкогольный продукт, какие проблемы
+12
-3
+9
Ответ Balt
Одна Балтика из РПЛ вылетела, другая Балтика в РПЛ зашла.
Балтика вернулась в РПЛ, но есть нюанс 😂
+7
-1
+6
Балтика - как остаться в РПЛ, вылетев оттуда
+6
0
+6
Ответ Proline
Где ж его взять-то за пределами Самары? На всю Москву два фирменных магазина, а так ну может реееедко в какой наливайке есть.
Хамовники Пльзенское, которое в любом магазине есть, на голову вкуснее самарского.
+7
-2
+5
Ответ Aleksey Yashin
"Балтика предложит обновленный дизайн награды лучшему игроку матча в РПЛ" Бутылочка «Балтики 9»
Победителю ящик пива вместо шампанского....🏆🍺
+5
0
+5
Ответ Шагри
По идее - да. Это как курить айкос в кабинете. У меня на работе многие дымят. Надо наверно с нулевкой придти в ответ.
Айкос очень даже токсичен и вонюч в замкнутом пространстве.
+6
-1
+5
Ответ Balt
Одна Балтика из РПЛ вылетела, другая Балтика в РПЛ зашла.
Балтика умерла, да здравствует Балтика.
+6
-1
+5
Ответ IgroMan18
Айкос очень даже токсичен и вонюч в замкнутом пространстве.
Согласен.
+4
0
+4
Ответ Pumax
Нафига Пари НН играть в Саранске?
Сберечь глаза нижегородцев
+4
0
+4
Самое поганое пиво,если его только можно пивом назвать,если уж выбирать отечественное то лучше самарского жигулевского нет,но там оборотец маловат
+18
-14
+4
Ответ Сергей Ефимов
Это конечно понятно, тут тоже есть вопросы. Нормально ли что ученик в школу придет с Балтикой нулевкой вместо кока колы, например? На работе вместо воды будет ли нормой?
А буки в спонсорах вас уже не смущают? Там тоже как бы возрастной ценз.
+5
-1
+4
Пить пиво нельзя. Рекламировать можно.
+5
-1
+4
Очередным спонсором будет водка Столичная, пиво без водки - деньги на ветер 🫗🍺
+3
0
+3
Балтика9, вкус детства
+4
-1
+3
Всё таки Балтика остаётся в РПЛ)))
+3
0
+3
Нужно учредить награду за самый красивый гол сезона - "Балтика в девятку"
+3
0
+3
Ответ Сергей Ефимов
Это конечно понятно, тут тоже есть вопросы. Нормально ли что ученик в школу придет с Балтикой нулевкой вместо кока колы, например? На работе вместо воды будет ли нормой?
По идее - да. Это как курить айкос в кабинете. У меня на работе многие дымят. Надо наверно с нулевкой придти в ответ.
+4
-1
+3
Вылетела и стала спонсором?
+2
0
+2
Ответ Tollie
выпить балтосика, взять свой фан-ид, пойти на трибуну посмотеть, как пари нн вымучивает сухие нули с химками на стадионе в саранске. кайф! скорей бы новый сезон!
Нафига Пари НН играть в Саранске?
+2
0
+2
Ответ мистик
Самое поганое пиво,если его только можно пивом назвать,если уж выбирать отечественное то лучше самарского жигулевского нет,но там оборотец маловат
Балтика Темное Браун эль вполне себе можно пить
+2
0
+2
Ответ мистик
Самое поганое пиво,если его только можно пивом назвать,если уж выбирать отечественное то лучше самарского жигулевского нет,но там оборотец маловат
Где ж его взять-то за пределами Самары? На всю Москву два фирменных магазина, а так ну может реееедко в какой наливайке есть.
+2
0
+2
Как по мне самый лучший лагер был так это Степан Разин Специальное. Вот только он давно исчез с прилавков
+2
0
+2
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