Михаил Кержаков о бизнесе: «Выходим в ноль – и то хорошо. Все подорожало. Зарплаты тоже растут: нормально, когда люди хотят зарабатывать больше курьеров или таксистов»

Михаил Кержаков поделился подробностями о прибыльности своего бизнеса.

Ранее голкипер «Зенита» рассказал о собственном производстве крафтового пива.

– Какая часть прибыли от этого бизнеса падает лично вам в карман?

– Прибыли сейчас нет: выходим в ноль – и то хорошо. Вы можете спросить людей, которые занимаются малым и средним бизнесом, каково им сейчас. Все подорожало, стало намного тяжелее вести сырье из-за запутанной логистики.

В России низкий уровень безработицы, поэтому зарплаты тоже растут. И это абсолютно нормально, когда люди, которые строят карьеру и стремятся развиваться, рассчитывают на повышение окладов и хотят зарабатывать больше, чем курьер или таксист.

Мы это понимаем, и чтобы у нас была возможность создавать людям необходимые условия и перспективы, нужно все время развивать свое предприятие, следить за каждой деталью, надеюсь, у нас все получится – мы только начинаем свой путь, – сказал голкипер « ».

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