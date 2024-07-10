Михаил Кержаков о бизнесе: «Выходим в ноль – и то хорошо. Все подорожало. Зарплаты тоже растут: нормально, когда люди хотят зарабатывать больше курьеров или таксистов»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия бизнес Футбол

Михаил Кержаков поделился подробностями о прибыльности своего бизнеса.

Ранее голкипер «Зенита» рассказал о собственном производстве крафтового пива.

Какая часть прибыли от этого бизнеса падает лично вам в карман?

– Прибыли сейчас нет: выходим в ноль – и то хорошо. Вы можете спросить людей, которые занимаются малым и средним бизнесом, каково им сейчас. Все подорожало, стало намного тяжелее вести сырье из-за запутанной логистики.

В России низкий уровень безработицы, поэтому зарплаты тоже растут. И это абсолютно нормально, когда люди, которые строят карьеру и стремятся развиваться, рассчитывают на повышение окладов и хотят зарабатывать больше, чем курьер или таксист.

Мы это понимаем, и чтобы у нас была возможность создавать людям необходимые условия и перспективы, нужно все время развивать свое предприятие, следить за каждой деталью, надеюсь, у нас все получится – мы только начинаем свой путь, – сказал голкипер «Зенита».

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82 комментария
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Ответ rigobersong
А чего все до курьеров и таксистов докопались, и с чего вдруг Васян который ковыряет на своем заводе или офисе в носу , высиживает время, должен зарабатывать больше, чем таксист который гоняет на машине по 12 часов без остановки, или курьер который так же бегает:)
Гонять на машине 12 часов без остановке легче, чем отработать 8-9 часов на заводе. Говорю как человек, который и то и то прошёл
+126
-7
+119
Ответ rigobersong
А чего все до курьеров и таксистов докопались, и с чего вдруг Васян который ковыряет на своем заводе или офисе в носу , высиживает время, должен зарабатывать больше, чем таксист который гоняет на машине по 12 часов без остановки, или курьер который так же бегает:)
А если не Васян,а какой-нибудь инженер НИИ с мизерной зарплатой?
+83
-3
+80
А чего все до курьеров и таксистов докопались, и с чего вдруг Васян который ковыряет на своем заводе или офисе в носу , высиживает время, должен зарабатывать больше, чем таксист который гоняет на машине по 12 часов без остановки, или курьер который так же бегает:)
+109
-55
+54
Прикольно читать новости из какой-то другой России где зарплаты выросли у всех
+45
-9
+36
Ответ rigobersong
А чего все до курьеров и таксистов докопались, и с чего вдруг Васян который ковыряет на своем заводе или офисе в носу , высиживает время, должен зарабатывать больше, чем таксист который гоняет на машине по 12 часов без остановки, или курьер который так же бегает:)
Чтобы быть курьером не нужно ни знаний ни умений, а зп у них на уровне айтишников в больших городах.
+37
-5
+32
Ответ rigobersong
А чего все до курьеров и таксистов докопались, и с чего вдруг Васян который ковыряет на своем заводе или офисе в носу , высиживает время, должен зарабатывать больше, чем таксист который гоняет на машине по 12 часов без остановки, или курьер который так же бегает:)
А причем тут нос? Нормально, что человек с образованием и навыками хочет получать не меньше курьера
+27
-2
+25
«Выходим в ноль – и то хорошо.»

Отличный бизнес-план, чивоужтам.
А если не сидишь на контракте у газпрома - тогда что делать?🤔
+32
-9
+23
Честно послушаешь из все такие правильные )))А у меня знакомая работала у Малофеева так там за малейшие нарушения драконовские штрафы были и на людей было до лампочки)))А как послушаешь так такой правильный и порядочный все для людей
+15
-1
+14
Спортсменам лучше не лезть в бизнес. Их там все пытаются обмануть, навариться на них. Потолок для спортсменов - это на заработанные деньги купить недвижимость и сдавать в аренду.
+12
0
+12
Ответ Александр Михайлович
Гонять на машине 12 часов без остановке легче, чем отработать 8-9 часов на заводе. Говорю как человек, который и то и то прошёл
Может это и тяжело,но если наука и интеллектуальная сфера (не IT) будет там где она сейчас по оплате труда и престижу,то будущее у страны ,как сейчас можно говорить,никакого нет,точнее есть,очень посредственное.
+11
0
+11
Ответ rigobersong
А чего все до курьеров и таксистов докопались, и с чего вдруг Васян который ковыряет на своем заводе или офисе в носу , высиживает время, должен зарабатывать больше, чем таксист который гоняет на машине по 12 часов без остановки, или курьер который так же бегает:)
Кроме таксистов и курьеров, все остальные ковыряют в носу. Агонь-логика.
+12
-1
+11
Ответ Нургалиев Разрешил
Прикольно читать новости из какой-то другой России где зарплаты выросли у всех
Ему так в телевизоре сказали.
+11
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+9
Больше доставщиков еды, на варке пива не заработаешь)) они по 150к поднимают в месяц)) похоже Кержа младшего греют те кому он доверил вести дела.
+7
0
+7
Ответ The1993Diablo
Чтобы быть курьером не нужно ни знаний ни умений, а зп у них на уровне айтишников в больших городах.
У них зп большая только из-за переработок и работы по 330-360ч в месяц. Это как курьер в СПб говорю.
Если посчитать на обычный рабочий месяц без переработок, то выйдет 50-70тыс
+6
0
+6
А еше больше чем: учителя, воспитатели, няни, мед сестры, работники хосписов, массажисты, тренеры в ДЮСШ, и все вышеперечисленные хотят зарабатывать как таксисты и курьеры, а не то, сколько зарабатывают, имея специальное образование.
+6
-1
+5
Вести сырье 24
+5
0
+5
Ответ ApXuMaHqPuT
«Выходим в ноль – и то хорошо.» Отличный бизнес-план, чивоужтам. А если не сидишь на контракте у газпрома - тогда что делать?🤔
Так он и говорит в дела не вникает, сидит друг который просто его на деньги кидает:))
+10
-6
+4
Ответ rigobersong
Так он и говорит в дела не вникает, сидит друг который просто его на деньги кидает:))
Саню Кержакова в своё время кинули с бензиновым заводом, Мишу развели на пиве🍺
+5
-1
+4
Ответ БезызбежноНаКрасный
ну в москвабаде учителя давно уже очень и очень неплохо живут, так что совершенно не стоит их сюда добавлять.
Москва не Россия!
+4
-1
+3
Ответ ApXuMaHqPuT
«Выходим в ноль – и то хорошо.» Отличный бизнес-план, чивоужтам. А если не сидишь на контракте у газпрома - тогда что делать?🤔
О, вот он, комментарий от настоящего бизнесмена и экономиста
Вероятно ты не одно предприятие построил, которое с первого дня в прибыль ушло, а через неделю уже все затраты в бизнес были отбиты…
+5
-2
+3
Это нормально когда курьеры и таксисты хотят заработать больше бездарных депутатов
+3
0
+3
В России априори невозможно иметь прибыльный бизнес, не имея связей с государством. Но там не чимстая прибыль, а распил бюджетного бабла на откатах. В России невозможен капитализм ни при каких условиях. Не тот климат, не та история, не те люди.
+5
-2
+3
Александр Кержаков поделился подробностями о прибыльности своего нефтяного завода в Воронежской области.
+3
-1
+2
Ответ Призрак Джона Готти
Где они так поднимают? И сколько таких, которые 150к поднимают?
В крупных городах поднимают. Их там достаточно.
+2
0
+2
Безработица говорит низкая и зарплаты растут? Ну-ну... хотелось бы узнать, где,кроме москвы?
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-1
+2
Ответ Aenfo
Это хорошо что у людей появляется понимание что работать за копейки в 50к полный бред; айтишники это давно знают, теперь вот и курьеры, может и до остальных скоро дойдёт
Ну, во-первых в ИТ есть куча людей, которые работают за 50к. Стыд ил не стыд, дойдёт или не дойдёт, а платят далеко не всем. Т.е. лично мне могут предлагать большие деньги, но до этого состояния надо было дойти, стать ценным, стать опытным.

А по многим кадрам история простая - их дропают не глядя и никуда больше не берут, потому у них выбор примерно "зарабатывать 50к или сидеть гордым дома"
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0
+2
Ответ Ian Curtis
У всех или нет, но зп на гражданке очевидно выросли
У какой гражданки ?
+2
0
+2
Ответ schwein
Вот только есть нюанс, в офисе ты даже с переработками получишь свои унылые 50-70к.
В офисе ты сидишь под кондеем и крышей и ждёшь, пока промокший, вспотевший курьер, которого чуть-чуть не сбили на дороге, у которого, возможно, через час украдут велосипед или проколется колесо, везёт тебе заказ
+2
0
+2
Ответ Александр Охотко
А если не Васян,а какой-нибудь инженер НИИ с мизерной зарплатой?
Ну, типа, может дальше быть каким-нибудь инженером в каком-нибудь НИИ и заниматься чем-то. Курьеры тут причём?
+2
0
+2
Ответ rigobersong
А чего все до курьеров и таксистов докопались, и с чего вдруг Васян который ковыряет на своем заводе или офисе в носу , высиживает время, должен зарабатывать больше, чем таксист который гоняет на машине по 12 часов без остановки, или курьер который так же бегает:)
Васян худо бедно экономику поднимает , а таксист -доставщик своё благосостояние и своего кишлака , который притащил с собой
+4
-2
+2
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