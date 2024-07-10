Михаил Кержаков о бизнесе: «Выходим в ноль – и то хорошо. Все подорожало. Зарплаты тоже растут: нормально, когда люди хотят зарабатывать больше курьеров или таксистов»
Михаил Кержаков поделился подробностями о прибыльности своего бизнеса.
Ранее голкипер «Зенита» рассказал о собственном производстве крафтового пива.
– Какая часть прибыли от этого бизнеса падает лично вам в карман?
– Прибыли сейчас нет: выходим в ноль – и то хорошо. Вы можете спросить людей, которые занимаются малым и средним бизнесом, каково им сейчас. Все подорожало, стало намного тяжелее вести сырье из-за запутанной логистики.
В России низкий уровень безработицы, поэтому зарплаты тоже растут. И это абсолютно нормально, когда люди, которые строят карьеру и стремятся развиваться, рассчитывают на повышение окладов и хотят зарабатывать больше, чем курьер или таксист.
Мы это понимаем, и чтобы у нас была возможность создавать людям необходимые условия и перспективы, нужно все время развивать свое предприятие, следить за каждой деталью, надеюсь, у нас все получится – мы только начинаем свой путь, – сказал голкипер «Зенита».
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Отличный бизнес-план, чивоужтам.
А если не сидишь на контракте у газпрома - тогда что делать?🤔
Если посчитать на обычный рабочий месяц без переработок, то выйдет 50-70тыс
Вероятно ты не одно предприятие построил, которое с первого дня в прибыль ушло, а через неделю уже все затраты в бизнес были отбиты…
А по многим кадрам история простая - их дропают не глядя и никуда больше не берут, потому у них выбор примерно "зарабатывать 50к или сидеть гордым дома"