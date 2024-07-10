МОК оплатил прыгунье на батуте Анжеле Бладцевой билеты в Париж. Россиянка прибудет на Олимпиаду 29 июля

Российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева прилетит на Олимпиаду 29 июля.

Об этом сообщила личный тренер спортсменки Елена Федоренчик.

Соревнования в женских прыжках на батуте на Играх в Париже запланированы на 2 августа.

«Международный олимпийский комитет (МОК) оплатил авиабилеты как самой спортсменке, так и двум тренерам.

Анжела полетит в Париж через Стамбул, она будет на месте 29 июля», – сказала Федоренчик.

Олимпийские игры стартуют 26 июля. Российские спортсмены допущены к Олимпиаде в нейтральном статусе.

Материально-техническую поддержку нейтральных спортсменов обеспечивает Международный олимпийский комитет.