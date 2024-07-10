МОК оплатил прыгунье на батуте Анжеле Бладцевой билеты в Париж. Россиянка прибудет на Олимпиаду 29 июля
Российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева прилетит на Олимпиаду 29 июля.
Об этом сообщила личный тренер спортсменки Елена Федоренчик.
Соревнования в женских прыжках на батуте на Играх в Париже запланированы на 2 августа.
«Международный олимпийский комитет (МОК) оплатил авиабилеты как самой спортсменке, так и двум тренерам.
Анжела полетит в Париж через Стамбул, она будет на месте 29 июля», – сказала Федоренчик.
Олимпийские игры стартуют 26 июля. Российские спортсмены допущены к Олимпиаде в нейтральном статусе.
Материально-техническую поддержку нейтральных спортсменов обеспечивает Международный олимпийский комитет.
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