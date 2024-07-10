МОК оплатил прыгунье на батуте Анжеле Бладцевой билеты в Париж. Россиянка прибудет на Олимпиаду 29 июля

Теги Олимпийская сборная России Прыжки на батуте Париж-2024 сборная России жен (прыжки на батуте) ТАСС Анжела Бладцева Гимнастика

Российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева прилетит на Олимпиаду 29 июля.

Об этом сообщила личный тренер спортсменки Елена Федоренчик.

Соревнования в женских прыжках на батуте на Играх в Париже запланированы на 2 августа. 

«Международный олимпийский комитет (МОК) оплатил авиабилеты как самой спортсменке, так и двум тренерам.

Анжела полетит в Париж через Стамбул, она будет на месте 29 июля», – сказала Федоренчик. 

Олимпийские игры стартуют 26 июля. Российские спортсмены допущены к Олимпиаде в нейтральном статусе. 

Материально-техническую поддержку нейтральных спортсменов обеспечивает Международный олимпийский комитет. 

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34 комментария
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Хм, а чему тут удивляться? В этом и есть смысл "нейтрализации". Атлет же не может быть нейтральным, получая финансирование от России. МОК - создатель и хозяин команды AIN - МОК и оплачивает дорогу и прочее аиновцам.
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вот что мок русофобский творит....
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Ответ ta1ib
Комментарий скрыт
ты наверное никогда не слышал про олимпийскую деревню ??? бывает...
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Сейчас это требует гражданского мужества. Не знаю кто это, но моя поддержа этой спортсменке.
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МОК оплатил билеты? как это. А зачем тогда нужны бесполезные организации ОКР и Минспорта? дармоеды с огромными бюджетами
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Т.е.получила материальные блага из-за рубежа? Сейчас бдительные органы запишут спортсменку в иноагенты 🤦
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МОК давно заявил о том, что всем нейтральным спортсменам, отобравшимся на ОИ, он оплатит билеты и проживание.
Просто держат своё слово.
Напрасно наши пропагандисты и примкнувшие к ним кричали " пусть едут за свой счёт".
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Ответ Черный Дворник
Вот она -русофобия во всей своей красе.....
Получается, когда американцы деньги Навальному давали на поездки на слонах, а его дочь в университет взяли - это тоже от большой любви к России?
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Какая неприкрытая русофобия! Перешли все красные линии! Сплотимся вокруг Минспорта!
Даёшь Игры Брикс четыре раза в год!
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Вот она -русофобия во всей своей красе.....
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Ответ Виктор Войнов
Комментарий скрыт
Лавры Ванги не дают покоя, предсказываете будущее?))
Даже если так случится (во что трудно поверить), у спортсмена всегда есть возможность отказаться.
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Ответ den70
Какая неприкрытая русофобия! Перешли все красные линии! Сплотимся вокруг Минспорта! Даёшь Игры Брикс четыре раза в год!
Все так, 4 раза, брикс

Пройдёмте, вам на процедуры пора
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Пусть не до космоса - до Парижа этот батут добрасывает!
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Ну и прекрасно.
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Их уже записали в иноагенты за зарубежное финансирование?
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Ответ Варлампий Варлампий
МОК оплатил билеты? как это. А зачем тогда нужны бесполезные организации ОКР и Минспорта? дармоеды с огромными бюджетами
Если оплатят наши, это автоматом закроет доступ на олимпиаду
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Не иначе подсуетилась Анна Лена Бербок. Она же бывшая батутистка)))
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Ответ Виктор Войнов
Комментарий скрыт
И правильно сделают
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Ответ Yallonen
Комментарий удален модератором
Ага, мок любит всех 15 россиян, но исключительно как нейтральных атлетов
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Ответ миха Попов
Так всё и будет!
+100500.
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Комментарий удален модератором
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