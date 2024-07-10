Жену и двух дочерей комментатора BBC Джона Ханта убили в собственном доме из арбалета

Жену и двух дочерей комментатора BBC Джона Ханта убили дома из арбалета.

Кэрол Хант (61 год), Ханну Хант (28) и Луизу Хант (25) обнаружили в собственном доме в Хартфордшире с серьезными травами. Все трое позже умерли на месте.

Полиция объявила в розыск 26-летнего Кайла Клиффорда – сообщается, что он скрывается либо в Хартфордшире, либо на севере Лондона, и в его распоряжении имеется арбалет.

Клиффорд служил в армии Великобритании, откуда уволился в 2022-м.

«Наша главная цель сегодня — защитить людей и найти Кайла Клиффорда, который разыскивается в связи с убийством трех женщин, которое, по нашему мнению, является спланированным», – рассказал представитель полиции Джон Симпсон.

Джон Хант – комментатор и Sky, он работал на скачках.