Жену и двух дочерей комментатора BBC Джона Ханта убили в собственном доме из арбалета

Теги телевидение происшествия BBC Конный спорт

Жену и двух дочерей комментатора BBC Джона Ханта убили дома из арбалета.

Кэрол Хант (61 год), Ханну Хант (28) и Луизу Хант (25) обнаружили в собственном доме в Хартфордшире с серьезными травами. Все трое позже умерли на месте.

Полиция объявила в розыск 26-летнего Кайла Клиффорда – сообщается, что он скрывается либо в Хартфордшире, либо на севере Лондона, и в его распоряжении имеется арбалет.

Клиффорд служил в армии Великобритании, откуда уволился в 2022-м.

«Наша главная цель сегодня — защитить людей и найти Кайла Клиффорда, который разыскивается в связи с убийством трех женщин, которое, по нашему мнению, является спланированным», – рассказал представитель полиции Джон Симпсон.

Джон Хант – комментатор BBC и Sky, он работал на скачках.

Материалы по теме

48 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Он встречался с одной из дочерей. Она решила прервать отношения. Сюжет прошёл в вестях, новостях. Спортс, как обычно, неполная информация, порождающая творчество в комментариях.
+98
0
+98
Это жесть. Не представляю даже, какое горе для мужика....
+63
-6
+57
Таких ублюдков найти и потом сгноить в самой жесткой тюрьме, чтобы жалел каждую секунду своей жизни
+19
0
+19
Ответ Den-is
Комментарий скрыт
Кайл Клиффорд не очень мигрантское имя..
+18
0
+18
Жесть(
+19
-1
+18
Ответ I. S.
Он встречался с одной из дочерей. Она решила прервать отношения. Сюжет прошёл в вестях, новостях. Спортс, как обычно, неполная информация, порождающая творчество в комментариях.
А перекинь это был бы Мусульманин.
Тут начался такой сюр
+19
-7
+12
Ответ I. S.
Он встречался с одной из дочерей. Она решила прервать отношения. Сюжет прошёл в вестях, новостях. Спортс, как обычно, неполная информация, порождающая творчество в комментариях.
да тут и без сюжета понятно .
+7
0
+7
Ужас
+5
0
+5
Дикость какая-то. Слов нет.
+5
0
+5
Жесть, сценарий будто из Чёрного Зеркала
+5
0
+5
псдц .
+2
0
+2
Ответ Kyle Cumiskey
Таких ублюдков найти и потом сгноить в самой жесткой тюрьме, чтобы жалел каждую секунду своей жизни
Какой рациональный смысл в тюремных издевательствах? В России есть тюрьмы особого режима, где истязают преступников, но предотвращает ли это новые преступления, хоть как-то заставляет террористов не совершать теракты и т.д.?
+3
-1
+2
Ответ deligy
Арбалетом убить это несколько раз в голову надо попасть человеку, непросто. А тут сразу трёх
Почему именно в голову? Фильмов про зомби насмотрелся?
+3
-1
+2
Ищите здесь ,,Джон Хант – комментатор BBC и Sky, он работал на скачках"
Роман Георгиевич Шилов - Ватсон
+2
0
+2
Ответ I. S.
Он встречался с одной из дочерей. Она решила прервать отношения. Сюжет прошёл в вестях, новостях. Спортс, как обычно, неполная информация, порождающая творчество в комментариях.
Я прочитав заголовок сразу понял что убийство непростое и есть серьёзный подтекст.
Кому интересно,последние события:https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/bushey-triple-murder-kyle-clifford-john-hunt-family-b2577355.html
Товарища вроде бы как взяли,он был ранен и в процессе задержания никто не стрелял.
+1
0
+1
Дичь какая...
+1
0
+1
Ответ NomerSports
врятли он что то понимает .просто ликвидация без следов .
Лучше чтобы мучился.
+2
-1
+1
Ответ Kyle Cumiskey
Таких ублюдков найти и потом сгноить в самой жесткой тюрьме, чтобы жалел каждую секунду своей жизни
врятли он что то понимает .просто ликвидация без следов .
+1
0
+1
Ответ Owen_the_Simple
По ссылке вообще ничего интересного и никакого серьёзного подтекста, если честно. "Такая трагедия", "очень жаль", выразили соболезнования", "подозреваемый служил в вооружённых силах", "предлагают ужесточить законодательство в части владения арбалетами".
Я понимаю.
Смотрел 6 ссылок на события,нигде не сообщается о причине.
Даже если кто то что то и знает,в медиапространство не попало ничего.
Тут только лишь инсайд может прояснить ситуацию.
Хотя был комментарий от пользователя I.S. о том,что товарищ встречался с одной из дочерей.
0
0
0
Ответ Brosco
А перекинь это был бы Мусульманин. Тут начался такой сюр
Мусульман в принципе в Англии не должно быть.
+1
-1
0
Ответ Basta777
Стандартная бытовуха. Нестандартен только выбор оружия.
Там ведь проблемы с доступом к огнестрелу, BBC пишет, что с 2011 по 2021 около десяти убийств было совершено с помощью арбалета
0
0
0
Ответ NomerSports
врятли он что то понимает .просто ликвидация без следов .
Это слишком просто для них
0
0
0
Ответ Fona
Кайл Клиффорд не очень мигрантское имя..
у белингема тоже наглосаксонское, но кто скажет что он коренной наглосаксонец.
0
0
0
Проигрался на инсайде от этого ханта ?
0
0
0
Стандартная бытовуха. Нестандартен только выбор оружия.
0
0
0
"с серьезными травами"?
0
0
0
Ужас какой то
0
0
0
Английский Вагнеровец будто
+2
-2
0
Просто ад мужику на старости лет
0
0
0
Какой кошмар, Господи.
Ханту желаю найти хоть какие-то силы, чтобы жить дальше.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий