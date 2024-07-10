Жену и двух дочерей комментатора BBC Джона Ханта убили в собственном доме из арбалета
Жену и двух дочерей комментатора BBC Джона Ханта убили дома из арбалета.
Кэрол Хант (61 год), Ханну Хант (28) и Луизу Хант (25) обнаружили в собственном доме в Хартфордшире с серьезными травами. Все трое позже умерли на месте.
Полиция объявила в розыск 26-летнего Кайла Клиффорда – сообщается, что он скрывается либо в Хартфордшире, либо на севере Лондона, и в его распоряжении имеется арбалет.
Клиффорд служил в армии Великобритании, откуда уволился в 2022-м.
«Наша главная цель сегодня — защитить людей и найти Кайла Клиффорда, который разыскивается в связи с убийством трех женщин, которое, по нашему мнению, является спланированным», – рассказал представитель полиции Джон Симпсон.
Джон Хант – комментатор BBC и Sky, он работал на скачках.
Тут начался такой сюр
Роман Георгиевич Шилов - Ватсон
Кому интересно,последние события:https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/bushey-triple-murder-kyle-clifford-john-hunt-family-b2577355.html
Товарища вроде бы как взяли,он был ранен и в процессе задержания никто не стрелял.
Смотрел 6 ссылок на события,нигде не сообщается о причине.
Даже если кто то что то и знает,в медиапространство не попало ничего.
Тут только лишь инсайд может прояснить ситуацию.
Хотя был комментарий от пользователя I.S. о том,что товарищ встречался с одной из дочерей.
Ханту желаю найти хоть какие-то силы, чтобы жить дальше.