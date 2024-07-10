Цвайер после ВАР назначил пенальти в пользу Англии в матче с Нидерландами за фол Думфриса на Кейне. Харри забил с точки

Сборная Англии забила Нидерландам с пенальти.

Команды проводят матч в рамках полуфинала (1:1, первый тайм).

На 17-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в пользу англичан, посмотрев повтор эпизода на мониторе. Немецкий судья счел, что сыграл опасно, пытаясь заблокировать удар поднятой ногой. Нидерландец получил желтую карточку.

Кейн реализовал 11-метровый, пробив в левый от себя угол.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Фото: кадр из трансляции

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