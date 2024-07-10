Цвайер после ВАР назначил пенальти в пользу Англии в матче с Нидерландами за фол Думфриса на Кейне. Харри забил с точки
Сборная Англии забила Нидерландам с пенальти.
Команды проводят матч в рамках полуфинала Евро-2024 (1:1, первый тайм).
На 17-й минуте главный арбитр встречи Феликс Цвайер назначил пенальти в пользу англичан, посмотрев повтор эпизода на мониторе. Немецкий судья счел, что Дензел Думфрис сыграл опасно, пытаясь заблокировать удар Харри Кейна поднятой ногой. Нидерландец получил желтую карточку.
Кейн реализовал 11-метровый, пробив в левый от себя угол.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Фото: кадр из трансляции
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но таким как ты самое главное что это было после удара, а значит и пенальти типа не должно быть 🤦♂️🤡
Отвратительный Евро
Как же надоело читать комментарии некомпетентных людей. Каждый второй диванный аналитик думает, что знает правила и самое главное уверен в этом на 100%.
Даже обидно за свою профессию.
немецкий судья дал пеналь Англии.
Даже УЕФА унижает Германию, как хочет.
Видите, и ВАР же позвал.
Другое дело, что, как кажется, подавляющему большинству зрителей эти трактовки незнакомы.
Я тоже не могу понять, как удар ногой Кейном по Дюмфрису может стать пенальти…
Вывод: не надо новых трактовок, оставьте футбол в покое. И просто играйте в него)