Цвайер после ВАР назначил пенальти в пользу Англии в матче с Нидерландами за фол Думфриса на Кейне. Харри забил с точки

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Англии по футболу судьи Евро-2024 Феликс Цвайер Харри Кейн видеоповторы Дензел Думфрис Футбол

Сборная Англии забила Нидерландам с пенальти.

Команды проводят матч в рамках полуфинала Евро-2024 (1:1, первый тайм). 

На 17-й минуте главный арбитр встречи Феликс Цвайер назначил пенальти в пользу англичан, посмотрев повтор эпизода на мониторе. Немецкий судья счел, что Дензел Думфрис сыграл опасно, пытаясь заблокировать удар Харри Кейна поднятой ногой. Нидерландец получил желтую карточку. 

Кейн реализовал 11-метровый, пробив в левый от себя угол. 

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

Фото: кадр из трансляции

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

134 комментария
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Левый пенальти. Кейн сначала пробил а дальше по инерции ударил в ногу Дюмфрису, я понимаю если бы Дюмфрис сделал накладку до удара Кейна, тогда это был бы пенальти. Саутгейт нереально фартовый на этом Евро, да и на прошлом тоже.
+292
-41
+251
Продолжение движения у Дюмфриса не было. Опасной игры не было. Кейн сам после удара попал в него. Просто стыд а не пенальти.
+208
-18
+190
Это просто позор. Кто ставит пенальти за удар по инерции игроку, уже сделавшему удар по воротам? Бритишей тащат за уши в финал.
+112
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+89
звонили из Испании, сказали что это не их стыд
+70
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+62
Наилевейший пенальти , жуткий беспредел.
+55
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+36
Традиция на Евро каждый раз в полуфинале дарить пенальти англичанам
+34
-9
+25
Да даже на повторе видно, что Кейн уже ударил и мяч от него ушел, а потом по инерции он въехал в ногу Думфриса. Пеналь левее некуда. Видимо англичане хорошо занесли судейскому корпусу. Позорники!
+34
-12
+22
Ответ S100 Winner
Комментарий удален пользователем
Пока что 45 минут не их тащат, а они возят голландцев 😄
+44
-23
+21
Ответ Iamliam
Это просто позор. Кто ставит пенальти за удар по инерции игроку, уже сделавшему удар по воротам? Бритишей тащат за уши в финал.
таким образом, каким сыграл думпфрис, нельзя играть в футбол - ни в мяч, ни куда либо ещё, поэтому и пенальти 🤷‍♂️
но таким как ты самое главное что это было после удара, а значит и пенальти типа не должно быть 🤦‍♂️🤡
+43
-26
+17
Кейн мастер рисовать такие левые пенальти, сам ищет ногу защитника и падает, как подкошенный,
+26
-9
+17
Южные ворота не может судья поможет
Отвратительный Евро
+22
-8
+14
Позорище , что на Варе , что Цвайер, как это пенальти? Он не мешал удару, и Кейн сам ударил по ноге!
+16
-8
+8
Ответ Папа Футбола
Левый пенальти. Кейн сначала пробил а дальше по инерции ударил в ногу Дюмфрису, я понимаю если бы Дюмфрис сделал накладку до удара Кейна, тогда это был бы пенальти. Саутгейт нереально фартовый на этом Евро, да и на прошлом тоже.
По всем рекомендациям и правилам - чистейший пенальти.
Как же надоело читать комментарии некомпетентных людей. Каждый второй диванный аналитик думает, что знает правила и самое главное уверен в этом на 100%.
Даже обидно за свою профессию.
+28
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+8
Ответ opasniy
Комментарий скрыт
Ты ку-ку? Кейн уже пробил! Удар ему по ноге никак не влиял на удар.
+14
-6
+8
Ответ Иван Шаров
Кто минусует. Это же фол
На самом деле просто большая часть ненавидят Англию(я кстати тоже) но адекватно это фол, вытянутой ногой игрок сборной Голландии не попадает по мячу и бьет в ногу, инерция, то что он не помешал удару и прочее вообще ничего не значит, удар есть удар, в теории тут даже Кейн мог с травмой лечь спокойно, но ненависть к англии похоже берет верх у плюсующих
+10
-3
+7
Такие пенки ставят, даже если после удара. Нога Дамфриса находит ногу Кейна, а не наоборот. Не переношу ни сборную Англию Саутгейта, ни нынешнюю Англию как страну, но считаю, что пенальти был, а Англия провела пока что лучший тайм на турнире. Надеюсь, второй будет хуже)
+25
-18
+7
В посте прикреплен скриншот - мяч только оторвался от ноги Кейна, но защ мячика не касается и идет прямо в ногу. Или типа если человек отдал пес и ему потом въехали в ногу – это не фол, тк мяча уже не было рядом? Думфрис опоздал и реально мог сломать ногу напу, если бы тот до последнего пошел. Не понимаю, как большинство пишут об «абсолютной левости» пеналя.
+22
-15
+7
Ответ Иван Шаров
Кто минусует. Это же фол
Здесь нормальные комменты всегда минусуют
+9
-4
+5
Ответ deligy
звонили из Испании, сказали что это не их стыд
Их продолжает гостить у Кукурельи.
+7
-2
+5
Ответ 6tspey7tb5
Продолжение движения у Дюмфриса не было. Опасной игры не было. Кейн сам после удара попал в него. Просто стыд а не пенальти.
Его игра и есть опасная. Это накладка, просто это после удара произошло
+5
-1
+4
Ответ Папа Футбола
Левый пенальти. Кейн сначала пробил а дальше по инерции ударил в ногу Дюмфрису, я понимаю если бы Дюмфрис сделал накладку до удара Кейна, тогда это был бы пенальти. Саутгейт нереально фартовый на этом Евро, да и на прошлом тоже.
Причём тут фарт? Установка тащить английскую телегу — это не фарт, а вполне конкретный фактор
+14
-10
+4
Ветка, наглядно показывающая главную проблему футбола - незнание правил и неуважение к ним. Народ любой эпизод трактует только из личных симпатий, а книжку с правилами даже процент местной аудитории не открывал.
+6
-2
+4
Английский судья не дал пеналь Германии,
немецкий судья дал пеналь Англии.
Даже УЕФА унижает Германию, как хочет.
+6
-3
+3
Полуфинал Евро с Англией = ничего не меняется
+4
-1
+3
Чистое пенальти в любой другой точки поля сразу бы жёлтую дали дюмфрису, человек в мяч пытается сыграть открытыми шипами...
+9
-6
+3
Ответ Tespik
По всем рекомендациям и правилам - чистейший пенальти. Как же надоело читать комментарии некомпетентных людей. Каждый второй диванный аналитик думает, что знает правила и самое главное уверен в этом на 100%. Даже обидно за свою профессию.
Карасёв, ты?
+8
-5
+3
Ответ VNR
Уж там немцам грех на судейство жаловаться. Кроос уже минуте на 8-й должен был с трибуны футбол досматривать.
Прям как Навас вчера... Ой, это другое, да?)
+3
0
+3
Ответ evil_bear
таким образом, каким сыграл думпфрис, нельзя играть в футбол - ни в мяч, ни куда либо ещё, поэтому и пенальти 🤷‍♂️ но таким как ты самое главное что это было после удара, а значит и пенальти типа не должно быть 🤦‍♂️🤡
Там Невилл и Каррагер тоже вещают что пеналь левый. Их тоже в клоуны записываем?
+3
0
+3
Ударил по ноге брит, но пенальти... Так надо...
+11
-8
+3
Видимо, есть «новые трактовки, которые были рассказаны судьям перед Евро», Цвайер поставил правильно.
Видите, и ВАР же позвал.
Другое дело, что, как кажется, подавляющему большинству зрителей эти трактовки незнакомы.
Я тоже не могу понять, как удар ногой Кейном по Дюмфрису может стать пенальти…

Вывод: не надо новых трактовок, оставьте футбол в покое. И просто играйте в него)
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-2
+3
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