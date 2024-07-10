Англия сыграет с Испанией в финале Евро-2024 14 июля

Определились участники финала Евро-2024.

В решающем матче встретятся сборные и . Команда Гарета в полуфинале одолела (2:1), а команда де ла Фуэнте победила Францию (2:1).

Финал пройдет в Берлине 14 июля.

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