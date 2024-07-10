Англия сыграет с Испанией в финале Евро-2024 14 июля
Определились участники финала Евро-2024.
В решающем матче встретятся сборные Англии и Испании. Команда Гарета Саутгейта в полуфинале одолела Нидерланды (2:1), а команда Луиса де ла Фуэнте победила Францию (2:1).
Финал пройдет в Берлине 14 июля.
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А англичане должны страдать, надеюсь посмотреть в воскресенье на слезки Беллингема и ко.
Там половина состава - ноунеймы для среднестатистического футбольного болельщика, который не следит за Эредивизи.
https://youtube.com/shorts/dPL8UwbFKW0?si=CUsDCJQZZfCFGX8q