Англия сыграет с Испанией в финале Евро-2024 14 июля

Теги Сборная Нидерландов по футболу Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Луис де ла Фуэнте Футбол

Определились участники финала Евро-2024.

В решающем матче встретятся сборные Англии и Испании. Команда Гарета Саутгейта в полуфинале одолела Нидерланды (2:1), а команда Луиса де ла Фуэнте победила Францию (2:1).

Финал пройдет в Берлине 14 июля.

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46 комментариев
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Ямаль самый молодой победитель Евро VS Кейн завоевал первый трофей в карьере
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Ответ LNk O
Если Англия будет играть в финале как сегодня, то финал будет смотрибельным
Если им левый пенальти дадут?
+29
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+19
За Испанию. Будет самый логичный чемпион с яркой игрой.
А англичане должны страдать, надеюсь посмотреть в воскресенье на слезки Беллингема и ко.
+21
-8
+13
Если Англия будет играть в финале как сегодня, то финал будет смотрибельным
+19
-6
+13
Ответ Serega Ac-Milan
Искренне очень обидно за Голландию. Шансы были
Но и англичане на удивление бодро играли.
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Ответ Николай Бойко
Но и англичане на удивление бодро играли.
Объективно, стоит признать, их лучший матч на этом Евро, с отрывом
+3
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Это будет эпическая битва футбола и антифутбола. Фееричной атаки и крепкого автобуса. Огонь и лед сойдутся в финале
+5
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Ответ LNk O
И без пенальти бы дожали, Голландия после гола ничего не сделала для победы
А по-моему они очень симпотично смотрелись. Просто более высокий индивидуальный класс английских игроков сделал своё дело
+5
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Ответ shahmur
Ну такую Англию Испанцы должны проходить на ура.
Такую, как сегодня - нет. Будет тяжко
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Ответ Homelander_666
Будет тяжело, но шансы есть. Сегодня даже не почувствовали распиаренных голландцев.
Когда голландцы стали распиаренными?)
Там половина состава - ноунеймы для среднестатистического футбольного болельщика, который не следит за Эредивизи.
+4
-2
+2
Искренне очень обидно за Голландию. Шансы были
+9
-7
+2
Финал как раз с интернет мемом "Enlish or spanish?" совпал😂

https://youtube.com/shorts/dPL8UwbFKW0?si=CUsDCJQZZfCFGX8q
+4
-2
+2
Всё равно против Испании у них шансов нет.
+3
-2
+1
Ответ Its my life
Если им левый пенальти дадут?
Перепись незнающих правила продолжается. Чистый пенальти за накладку со стороны Думфриса.
+2
-1
+1
За Испанию, за красивый,атакующий футбол!
+3
-2
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Удачи 🇪🇸
+2
-1
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Ответ shahmur
Ну такую Англию Испанцы должны проходить на ура.
в финале не слово проходить Англия будет биться до конца
0
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Как минимум из-за того, что голландцы вряд-ли бы навязали борьбу испанцам в финале, то доволен, что именно Англия в финале. Тем более игра сегодня была у англичан. Победа чисто на классе.
+4
-4
0
Ответ S H A R K
Финал как раз с интернет мемом "Enlish or spanish?" совпал😂 https://youtube.com/shorts/dPL8UwbFKW0?si=CUsDCJQZZfCFGX8q
В чем мем?
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Ответ Stewee
Когда голландцы стали распиаренными?) Там половина состава - ноунеймы для среднестатистического футбольного болельщика, который не следит за Эредивизи.
Перед матчем здесь почти все писали, что они вынесут Англию вперёд ногами.
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С Педри было бы без шансов, ну а так придётся повозиться. За Испанию!
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За гишпанцев!
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Футбол против Антифутбола, надеюсь Испания вынесет Англию вперёд ногами.
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Ну такую Англию Испанцы должны проходить на ура.
+2
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За Англию. Кубок ждёт.
+13
-13
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