На матч Суперкубка «Зенит» – «Краснодар» проданы все билеты. Стадион в Волгограде вмещает 45 тысяч зрителей

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС болельщики Максим Митрофанов OLIMPBET Суперкубок России Краснодар Волгоград-Арена ТАСС Футбол

В РФС заявили о солд-ауте на матч Olimpbet Суперкубка России.

В матче за Суперкубок России сыграют «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдет в субботу, 13 июля, на «Волгоград-Арене», вмещающей 45 тысяч зрителей.

«Все билеты реализованы. Я жду красивой игры», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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37 комментариев
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Ответ igls54
Нормальная афиша - потому и люди потянулись
Скорее потому что фануйди нет. Будет точно красиво и громко на трибунах , вспоминаем прошлогодний Суперкубок в Казани
+54
-6
+48
Нормальная афиша - потому и люди потянулись
+29
-5
+24
Ответ Тралл из Питера
Ждем, соскучился уже по нашему футболу)
Вот ведь парадокс да? Посмотрев на игры Франции и Англии, можно действительно соскучиться даже по РПЛ))
+24
-3
+21
Волгоград один из самых футбольных городов России. Очень жаль, что большие госденьги тратятся на малопопулярные московские проекты вроде Локо и Цска, а не на Ротор, Крылья или Факел.
+27
-8
+19
Ждем, соскучился уже по нашему футболу)
+20
-4
+16
Ответ igls54
Нормальная афиша - потому и люди потянулись
В Волгограде на любую афишу Суперкубка был бы биток
+18
-4
+14
играют 2 лидера охраняет третий
+8
-3
+5
Ну и прекрасно.
Пусть получится заруба!
+5
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+4
Ответ Groznyi2024
На Зенит пошли
В Волгограде не раздают бесплатных гамбургеров.
+6
-2
+4
Хотел сказать "помянем", ан нет. Всего 30 градусов будет.
Повезло-повезло
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Я так понимаю матч без фан айди?
+3
-1
+2
Будет намного интересней,чем в Германии,родные играют.
+1
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+1
Кому платить штрафы надо будет за "Зенит -позор России"?)
+3
-2
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Фан-уйди не будет, ждем очередной бомбовый перф от Виража
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А ротор у нас в какой лиге тусит???..😀
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Ажиотажище!!! Не подведи Зенит!👏🏆
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В Волгограде любят футбол. И круто, что такие матчи проводят в регионах. Надеюсь, Ротор скоро вернётся
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Да хз, я пытался купить билеты, как только их начали продавать и их сразу не было, да и на некоторые сектора их не продавали совсем
+1
-1
0
Ответ igls54
Нормальная афиша - потому и люди потянулись
В Волгограде на любую афишу Суперкубка был бы биток
+3
-3
0
Больше половина болельщиков наверное из Краснодара.
+2
-2
0
Ответ igls54
Нормальная афиша - потому и люди потянулись
Когда тосно хз с кем играл в финале кубка играл тоже был аншлаг. То была нормальная афиша?
0
0
0
Неудивительно, ведь Зенит - самый популярный клуб страны! И самый титулованный!
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-12
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Ответ mean machine/
Неудивительно, ведь Зенит - самый популярный клуб страны! И самый титулованный!
Но это не точно
Если только во влажных фантазиях мистера Жабы и Лёхи фюрера
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Ответ Сергей Фетисов
Больше половина болельщиков наверное из Краснодара.
Уверен, что местных будет очень много
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Ответ Владимир Самсонов
В Волгограде любят футбол. И круто, что такие матчи проводят в регионах. Надеюсь, Ротор скоро вернётся
Жди))))
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Ответ Сергей Денисов
Жди))))
Я не болельщик Ротора, но команда в 90-ых была шикарная
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Ответ Далер Гайнеев
Фан-уйди не будет, ждем очередной бомбовый перф от Виража
Этот "бомбовый" перф сильно пахнет нафталином. Все это действо, как будто в девяностых-нулевых заморозилось, и не может оттаять все никак.
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