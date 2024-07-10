На матч Суперкубка «Зенит» – «Краснодар» проданы все билеты. Стадион в Волгограде вмещает 45 тысяч зрителей

В РФС заявили о солд-ауте на матч Olimpbet Суперкубка России.

В матче за Суперкубок России сыграют « » и « ». Игра пройдет в субботу, 13 июля, на «Волгоград-Арене», вмещающей 45 тысяч зрителей.

«Все билеты реализованы. Я жду красивой игры», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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