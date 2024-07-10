На матч Суперкубка «Зенит» – «Краснодар» проданы все билеты. Стадион в Волгограде вмещает 45 тысяч зрителей
В РФС заявили о солд-ауте на матч Olimpbet Суперкубка России.
В матче за Суперкубок России сыграют «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдет в субботу, 13 июля, на «Волгоград-Арене», вмещающей 45 тысяч зрителей.
«Все билеты реализованы. Я жду красивой игры», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Пусть получится заруба!
Повезло-повезло
Если только во влажных фантазиях мистера Жабы и Лёхи фюрера