Невилл о моменте с Думфрисом и Кейном: «Даже близко не пенальти. Абсолютно позорное решение»

Теги Гари Невилл Сборная Нидерландов по футболу Сборная Англии по футболу судьи Евро-2024 Феликс Цвайер Харри Кейн Дензел Думфрис Футбол

Гари Невилл назвал «позорным» назначение пенальти в пользу сборной Англии.

Англичане играют со сборной Нидерландов в полуфинале Евро-2024 (1:1, перерыв). 

Команда Гарета Саутгейта сравняла счет в этом матче с пенальти – Харри Кейн реализовал 11-метровый, назначенный за фол Дензела Думфриса при попытке заблокировать удар. 

«Как защитник, я считаю, что назначение такого пенальти – это абсолютно позорное решение в любой игре, не говоря уж о таком важном матче. Он просто пытался заблокировать удар. Для меня это не пенальти. Это даже близко не пенальти.

Должен отметить, что и игроки сборной Англии особо не просили назначить пенальти», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV.

Матч Нидерланды – Англия обслуживает бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.

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88 комментариев
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Даже Англичанам стыдно:))
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этим судьям уже дали кучу мониторов с лучшими ракурсами, а они все равно творят фигню..
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Второе Евро подряд
у англичан странные пенали в полуфинале.
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Второй турнир тащат англичан.
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Ответ The world champion 1998
Второе Евро подряд у англичан странные пенали в полуфинале.
Да, тот пенальти с Данией многие забыли. А я помню.
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Если даже англичане поголовно это признают, то пеналь настолько левый, что даже спорить не о чем. Тянут англичан к титулу как могут
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Только посмотрите, какой же позорный евро, как с точки зрителя,так и со стороны работы судейства. Мяч летит в руку кукурелье-нет пенки, тут же на ровном месте есть. Мало того, что этот евро не смотрибельный, так еще и судьям занесли
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Странно, дюмфрис выносил ногу параллельно блокируя удар. Кейн удар нанес и уже на излете нога налетела на шипы. Странна история. Когда пикфорд в такой же ситуации сломал Ван Дейка фол не поставили.
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о чем вообще речь? Допустим, в центре поля такой фол свистят? Однозначно свистят, это накладка. Значит и в штрафной это тоже фол. А то, что он успел ударить, это дело пятое.
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Ответ Alex Slobodskikh
Испания - Англия просто для УЕФА более приемлемый финал, битва двух сильнейших лиг. Ясно откуда ноги растут
Естественно, вы сотрудник уефа?
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Позорный судья-коррупционер даже сходил посмотрел повтор с разных ракурсов и не раз...
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Ответ Кирилл Новокщенов
Это не накладка, это выставленный блок в попытке помешать ударить. То, что нападающий бьет в мяч, а потом в ногу - проблема нападающего.
То, что ты выставляешь шипы в штрафной в попытке заблокировать, а выставляешь опасно и нарушаешь правила - проблема защитника

Пенальти по факту
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А вот точно он не инногент?
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Ответ алекс голудин
Комментарий скрыт
накладка - это когда кладут, а не когда на расстоянии держат. Теперь нападающие могут бить в подошвы бутс защитников и требовать пенальти
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Топил Нидерланды весь матч, даже Ван Дейк не выдержал в конце и наорал на судью
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Ответ Dr. J 24
Комментарий скрыт
Как и рука кокорельи в игре с Германией?
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У нынешних судей есть возможность любой спорный момент рассмотреть под увеличением в высочайшем качестве с нескольких камер, но нет - позорные решения как были, как есть, так и будут.
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Даже англичане понимают что пенка липовая, но фанатики бей-беги сборной будут с пеной у рта доказывать что пенальти был!
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Ответ Artem89S
Как и рука кокорельи в игре с Германией?
Причём тут Кукурелья?!🤦‍♂️
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Кто ищет трансляцию! Батькина республика вещает. Телеканал СТВ
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Ответ Кирилл Новокщенов
Это не накладка, это выставленный блок в попытке помешать ударить. То, что нападающий бьет в мяч, а потом в ногу - проблема нападающего.
Серьезно? Ну тогда подкат по инерции, когда мяч проброшен, тоже не фол, он же пытался перехватить его. А то что ноги сломаны - проблема нападающего.
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Ответ Кирилл Новокщенов
Это не накладка, это выставленный блок в попытке помешать ударить. То, что нападающий бьет в мяч, а потом в ногу - проблема нападающего.
Открытыми шипами и прямой ногой - так себе блок, если честно. Я бы не был удивлен, если бы пенальти не поставили, но я и так не удивлен, что его поставили. В центре поля такое точно бы свистнули.
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Ответ idemidov
Да, тот пенальти с Данией многие забыли. А я помню.
Думаю,
вряд ли такой фуфел многие забыли.
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Ответ Блуждающий странник
Если даже англичане поголовно это признают, то пеналь настолько левый, что даже спорить не о чем. Тянут англичан к титулу как могут
Настолько тянут, что голы отменяют?
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Ответ АСтигматизьм
В штрафной свободный?
В первый раз о таком слышишь? Почитай правила.
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Ответ Кирилл Новокщенов
Это не накладка, это выставленный блок в попытке помешать ударить. То, что нападающий бьет в мяч, а потом в ногу - проблема нападающего.
То есть если ты выставил стопу с голыми шипами на встречу моему удару, но я по тебе не попал или попал не сразу - это не фол? Это не так работает))
Да, Кейн сначала ударил по мячу, а потом уже попал по шипам Дюмфриса, но это не значит, что защитник может так выставлять прямую открытую ногу на уровне пояса! Когда ты пытаешься ударить слёту и навстречу видишь открытую стопу с шипами, то бить не особо хочется уже.. Это железный фол, просто поскольку контакт был уже после удара и по инерции (здесь никто не спорит), то да, пенальти халявный, но по правилам - это 100% пеналь. Такой момент в центре поля - это фол и карточка всегда.
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Ответ Андрей Яковлев
и должны ставить свободный удар. Ксати судьи, кто еще помнят правило и не берут деньги, так и ставят в центре за это свободный удар.
Свободный, если была опасная игра без контакта. Тут контакт жесткий был шипами. Это штрафной с ж.к.,как в итоге и сделали
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Ответ Sabaka Sabaka
о чем вообще речь? Допустим, в центре поля такой фол свистят? Однозначно свистят, это накладка. Значит и в штрафной это тоже фол. А то, что он успел ударить, это дело пятое.
Саутгейт с его сборной абсолютно противны, но тоже не понимаю, как вообще можно хотя бы обсуждать этот момент (не говоря уже про комментарии в топе). Накладка шипами - это фол, всегда. Обидный пенальти, но как не поставить? Это даже не майка или бодание плечами, где можно "дать поиграть".
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Ответ Artem89S
Только посмотрите, какой же позорный евро, как с точки зрителя,так и со стороны работы судейства. Мяч летит в руку кукурелье-нет пенки, тут же на ровном месте есть. Мало того, что этот евро не смотрибельный, так еще и судьям занесли
Если судьям занесли, почему не удалили Крооса?🤦🏻‍♂️
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Ответ Dr. J 24
Комментарий скрыт
всю нормальную жизнь в футболе накладка или официально опасная игра "прямой ногой"" наказывалась, пока идиоты не придумали ВАР, свободным ударом
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