Невилл о моменте с Думфрисом и Кейном: «Даже близко не пенальти. Абсолютно позорное решение»
Гари Невилл назвал «позорным» назначение пенальти в пользу сборной Англии.
Англичане играют со сборной Нидерландов в полуфинале Евро-2024 (1:1, перерыв).
Команда Гарета Саутгейта сравняла счет в этом матче с пенальти – Харри Кейн реализовал 11-метровый, назначенный за фол Дензела Думфриса при попытке заблокировать удар.
«Как защитник, я считаю, что назначение такого пенальти – это абсолютно позорное решение в любой игре, не говоря уж о таком важном матче. Он просто пытался заблокировать удар. Для меня это не пенальти. Это даже близко не пенальти.
Должен отметить, что и игроки сборной Англии особо не просили назначить пенальти», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV.
Матч Нидерланды – Англия обслуживает бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.
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у англичан странные пенали в полуфинале.
Пенальти по факту
вряд ли такой фуфел многие забыли.
Да, Кейн сначала ударил по мячу, а потом уже попал по шипам Дюмфриса, но это не значит, что защитник может так выставлять прямую открытую ногу на уровне пояса! Когда ты пытаешься ударить слёту и навстречу видишь открытую стопу с шипами, то бить не особо хочется уже.. Это железный фол, просто поскольку контакт был уже после удара и по инерции (здесь никто не спорит), то да, пенальти халявный, но по правилам - это 100% пеналь. Такой момент в центре поля - это фол и карточка всегда.