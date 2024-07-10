Невилл о моменте с Думфрисом и Кейном: «Даже близко не пенальти. Абсолютно позорное решение»

Гари Невилл назвал «позорным» назначение пенальти в пользу сборной Англии.

Англичане играют со сборной в полуфинале (1:1, перерыв).

Команда Гарета Саутгейта сравняла счет в этом матче с пенальти – реализовал 11-метровый, назначенный за фол при попытке заблокировать удар.

«Как защитник, я считаю, что назначение такого пенальти – это абсолютно позорное решение в любой игре, не говоря уж о таком важном матче. Он просто пытался заблокировать удар. Для меня это не пенальти. Это даже близко не пенальти.

Должен отметить, что и игроки сборной особо не просили назначить пенальти», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV.

Матч Нидерланды – Англия обслуживает бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.

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