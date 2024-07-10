Переговоры «Зенита» и «Фламенго» по Клаудиньо продвигаются. От варианта с Пакета бразильский клуб отказался (Вене Казагранде)
«Фламенго» работает над приобретением Клаудиньо.
Журналист Вене Казагранде сообщает, что переговоры с «Зенитом» в последние часы продвигаются успешно.
При этом отмечается, что бразильский клуб отказался от подписания хавбека «Вест Хэма» Лукаса Пакета. Никаких попыток договориться о его трансфере больше не планируется.
Ранее сообщалось, что за Клаудиньо «Фламенго» предложил «Зениту» 15 млн евро и еще 2 млн в виде бонусов.
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Не просто так закупались
Венделл тоже аут
-Нет, у меня свой есть.
Тут вопрос только в Зените, за какую сумму хотят отпустить. Самого Клаудиньо легко можно понять.
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