Переговоры «Зенита» и «Фламенго» по Клаудиньо продвигаются. От варианта с Пакета бразильский клуб отказался (Вене Казагранде)

«Фламенго» работает над приобретением Клаудиньо.

Журналист Вене Казагранде сообщает, что переговоры с « » в последние часы продвигаются успешно.

При этом отмечается, что бразильский клуб отказался от подписания хавбека « » . Никаких попыток договориться о его трансфере больше не планируется.

Ранее сообщалось, что за « » предложил «Зениту» 15 млн евро и еще 2 млн в виде бонусов.

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