Переговоры «Зенита» и «Фламенго» по Клаудиньо продвигаются. От варианта с Пакета бразильский клуб отказался (Вене Казагранде)

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия Вест Хэм премьер-лига Россия премьер-лига Англия Клаудиньо Лукас Пакета Футбол

«Фламенго» работает над приобретением Клаудиньо.

Журналист Вене Казагранде сообщает, что переговоры с «Зенитом» в последние часы продвигаются успешно.

При этом отмечается, что бразильский клуб отказался от подписания хавбека «Вест Хэма» Лукаса Пакета. Никаких попыток договориться о его трансфере больше не планируется.

Ранее сообщалось, что за Клаудиньо «Фламенго» предложил «Зениту» 15 млн евро и еще 2 млн в виде бонусов.

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44 комментария
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"А от Пакета бразильцы отказались". Со своим пришли?
+69
-8
+61
Ответ Юрий Нистратов
продешивили
Про грузина Продешивили вообще речи нет.
+58
-3
+55
Ответ Дима Чумаченко
"А от Пакета бразильцы отказались". Со своим пришли?
Пощади человек анекдот
+36
-9
+27
Спасибо Клаудиньо. Жаль,что обратно в Бразилию.Но видимо скучает по Родине.Денег подзаработал,можно и домой. В ЛЧ мало конечно поиграл,но таков путь. Видимо Иличу в Зените былть.
+8
-2
+6
Ответ Evergreen
А какой смысл в самом расцвете карьеры ехать обратно на пляж, а не куда-то в Европу? Неужели спроса совершенно нет?
Для Бразильцев футбол это работа в первую очередь и шанс заработать на жизнь. В том году один из агентов рассказывал,что в Бразилии сейчас лидерам клубов платят на уровне топ лиг Европы. Вот и думайте. Ехать в Европу пахать или чилить с родными на пляже за такую же зп или дальше больше. Вы же не задаете вопрос, почему ру футболисты на понижение ЗП не едут в Европу
+6
0
+6
Ожидаемо
Не просто так закупались
Венделл тоже аут
+7
-2
+5
Ни Клауд, ни Вендел в ближайший сезон не уедут. Если только за совсем приличные деньги. В Бразилию - нет. У Зенита 100 летие. Его надо брать феерично. Эти 15 млн долларов Газпрому не нужны. И игроков замотивируют повышенными бонусами за грядущий сезон
+5
0
+5
Время пришло, здесь Клауд выиграл здесь все, что можно, Челси забивал, но я думал, что в Европу переедет, мы конечно можем не знать, были ли предложения, но как минимум для ЛЕ был бы полезен европейскому клубу. Но нужно уважать личное желание, если хочет вернуться на родину, тем более не бесплатно, нужно идти навстречу. Большое спасибо за игру и вклад в победы команды!
+3
0
+3
Дичь какая-то…такая корова нужна самому🥳
+4
-1
+3
Пакет надо? Нет спасибо 🙂‍↔️
+5
-3
+2
Ответ Циник Петербургский
Тут на полном серьезе неделю подряд обсуждали "предложение Зенита Спартаку о покупке дельфина", которого, как я и предполагал, на самом деле не было... Гендиректор «Спартака» о Соболеве: «Предложения от «Зенита» не получали. https://www.sports.ru/football/1116219912-gendirektor-spartaka-o-soboleve-na-segodnyashnij-den-aleksandr-igrok-n.html
Пьяные выходки Карпова это другое.
+7
-5
+2
продешивили
+2
0
+2
- Вам пакет для Клаудиньо надо?
-Нет, у меня свой есть.
+3
-2
+1
Ответ Nick Crosier
Спасибо Клаудиньо. Жаль,что обратно в Бразилию.Но видимо скучает по Родине.Денег подзаработал,можно и домой. В ЛЧ мало конечно поиграл,но таков путь. Видимо Иличу в Зените былть.
Так Фламенго богатый клуб и даст ему примерно такую же зарплату. Они как раз платят лидерам по 2.5 млн. Еще и местом в сборной заманивают, пример Аиртона перед глазами.
Тут вопрос только в Зените, за какую сумму хотят отпустить. Самого Клаудиньо легко можно понять.
+1
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+1
Ответ Evergreen
А какой смысл в самом расцвете карьеры ехать обратно на пляж, а не куда-то в Европу? Неужели спроса совершенно нет?
Достойных таланта предложений нет наверняка. Причина - антропометрия игрока. Он 170 на 63, но в отличие от того же Малкома не такой атлет. В скоростных и мощных лигах ему будет тяжело.
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+1
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
Тут на полном серьезе неделю подряд обсуждали "предложение Зенита Спартаку о покупке дельфина", которого, как я и предполагал, на самом деле не было...

Гендиректор «Спартака» о Соболеве: «Предложения от «Зенита» не получали.
https://www.sports.ru/football/1116219912-gendirektor-spartaka-o-soboleve-na-segodnyashnij-den-aleksandr-igrok-n.html
+9
-8
+1
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
Сборная там вряд ли светит, а выбирать "поближе к родне" - это для профессионального спортсмена полное отсутствие амбиций. Причем ладно бы откровенное полено был, но игрок-то хороший, мог бы попылить в топ-5 чемпионатов
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Ответ Циник Петербургский
Тут на полном серьезе неделю подряд обсуждали "предложение Зенита Спартаку о покупке дельфина", которого, как я и предполагал, на самом деле не было... Гендиректор «Спартака» о Соболеве: «Предложения от «Зенита» не получали. https://www.sports.ru/football/1116219912-gendirektor-spartaka-o-soboleve-na-segodnyashnij-den-aleksandr-igrok-n.html
ТО ещё открыто, просто так дыма без огня не бывает. Сейчас ты умничаешь, посмотрим что ты скажешь через неделю -две .
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Ответ Дмитрий9779
Так сегодня же уже сказал,что Зенит предложения не делал. https://m.sports.ru/football/1116219912-gendirektor-spartaka-o-soboleve-na-segodnyashnij-den-aleksandr-igrok-n.html
Но а позже уже сказал,то что я написал.Я понял,им всем верить нельзя.Ну ясно как бы это печально не было для всех,какие то телодвижения с обеех сторон по Соболеву происходят.
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Ответ Evergreen
А какой смысл в самом расцвете карьеры ехать обратно на пляж, а не куда-то в Европу? Неужели спроса совершенно нет?
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
Думаете на 28 году бразильцу стоит надеется на вызов в сборную?
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Ответ Дима Чумаченко
"А от Пакета бразильцы отказались". Со своим пришли?
Блин, как же это смешно🤣
+5
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Ответ Mi}{AH
Время пришло, здесь Клауд выиграл здесь все, что можно, Челси забивал, но я думал, что в Европу переедет, мы конечно можем не знать, были ли предложения, но как минимум для ЛЕ был бы полезен европейскому клубу. Но нужно уважать личное желание, если хочет вернуться на родину, тем более не бесплатно, нужно идти навстречу. Большое спасибо за игру и вклад в победы команды!
Я думаю бразильцы его и хотят купить, чтобы в европу хорошо перепродать. Потому все наверное понимают что русские не умеют продавать футболистов в европу.
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Ответ CrazyFan
Ни Клауд, ни Вендел в ближайший сезон не уедут. Если только за совсем приличные деньги. В Бразилию - нет. У Зенита 100 летие. Его надо брать феерично. Эти 15 млн долларов Газпрому не нужны. И игроков замотивируют повышенными бонусами за грядущий сезон
Да, и Вендел сказал, что будет доить...тут только смарт всех разогнал.
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Ответ Дмитрий9779
Пьяные выходки Карпова это другое.
Для сайтов, вроде этого, Карпов просто кормилец. Так что будьте поуважительнее ))
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Ответ Зелёный гопник
Пощади человек анекдот
Ох уж этот тончайший вкус всяких гопников...
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Комментарий удален пользователем
Мешки отказались от Пакета
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Когда-то это должно было произойти. Если сделка устраивает все стороны... Жаль безусловно терять хорошего игрока, но на этом жизнь не заканчивается! Спасибо за игру!👏
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А за сколько его покупали?
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