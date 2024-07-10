«Ювентус» подписал Кефрена Тюрама из «Ниццы». Контракт с хавбеком – на 5 лет

Теги Ницца Ювентус лига 1 Франция серия А Италия трансферы Кефрен Тюрам Футбол

Кефрен Тюрам перешел из «Ниццы» в «Ювентус».

Туринский клуб объявил о переходе 23-летнего полузащитника. Стороны подписали контракт до 30 июня 2029 года. 

Сообщалось, что туринцы заплатят за игрока 20+5 млн евро.

В минувшем сезоне Лиги 1 Кефрен провел 27 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хороший трансфер(ещё и относительно дешёвый), за Ювентусом будет очень интересно следить в этом сезоне,. Ну или карьеру в футбол менеджере за них начать:)
+18
0
+18
В ФМ чувак прям с идеальными статами для центра поля. Интересно будет вживую посмотреть :)
+10
0
+10
Тюрама пишем, Копмейнерс в уме
+4
-1
+3
Такс, на протяжении всего лета повторял и повторю вновь: Джунтоли продолжай!

Отличное усиление, наконец начали покупать молодых и голодных околотопов и перестали возить свободных агентов и тд. И наконец началась чистка в полузащите. Вначале Дуглас Луиз, а сейчас Тюрам. Ждём голландца ещё.
+2
0
+2
Ответ Заяцволк
Че за ноунейм с 1 голом ? Где Мората ? Где Ямаль ?
Он играет в центре поля,каких голов вы ждете от чела ? Этого ноунейма в прошлом году не продали за 40 млн))
+2
0
+2
Отличный трансфер
0
0
0
Единственное, что о нем знаю - это сын самого Лилиана.
🤌👍💪
Надеюсь впишется в тактические схемы Мотты, и станет одним из лидеров обновлённого Юве.🤝🤞
0
0
0
Кокмейнерс реально топ? Я дедушка с 70 летним опытом боления за Боже упаси - Ювентус!
0
0
0
Че за ноунейм с 1 голом ? Где Мората ? Где Ямаль ?
0
0
0
Продали одного Кина и купили другого, ну посмотрим :)
0
0
0
Мы подписываем правильных Тюрамов, а червяки Макронанализывающих)
0
0
0
Ответ Great ManUtd
Комментарий скрыт
Он туда прям стремился)
+1
-1
0
Ответ Fulyan
Такс, на протяжении всего лета повторял и повторю вновь: Джунтоли продолжай! Отличное усиление, наконец начали покупать молодых и голодных околотопов и перестали возить свободных агентов и тд. И наконец началась чистка в полузащите. Вначале Дуглас Луиз, а сейчас Тюрам. Ждём голландца ещё.
Как у Милана политика, только фаны Милана клянут руководство свое, а вы хвалите)
0
0
0
Ответ Старый статист
Он играет в центре поля,каких голов вы ждете от чела ? Этого ноунейма в прошлом году не продали за 40 млн))
Это постирония на прошлую новость о Кефрене
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий