«Ювентус» подписал Кефрена Тюрама из «Ниццы». Контракт с хавбеком – на 5 лет
Кефрен Тюрам перешел из «Ниццы» в «Ювентус».
Туринский клуб объявил о переходе 23-летнего полузащитника. Стороны подписали контракт до 30 июня 2029 года.
Сообщалось, что туринцы заплатят за игрока 20+5 млн евро.
В минувшем сезоне Лиги 1 Кефрен провел 27 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.
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Отличное усиление, наконец начали покупать молодых и голодных околотопов и перестали возить свободных агентов и тд. И наконец началась чистка в полузащите. Вначале Дуглас Луиз, а сейчас Тюрам. Ждём голландца ещё.
🤌👍💪
Надеюсь впишется в тактические схемы Мотты, и станет одним из лидеров обновлённого Юве.🤝🤞