«Ювентус» подписал Кефрена Тюрама из «Ниццы». Контракт с хавбеком – на 5 лет

Кефрен Тюрам перешел из «Ниццы» в «Ювентус».

Туринский клуб объявил о переходе 23-летнего полузащитника. Стороны подписали контракт до 30 июня 2029 года.

Сообщалось, что туринцы заплатят за игрока 20+5 млн евро.

В минувшем сезоне Лиги 1 провел 27 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.

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