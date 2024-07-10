Уимблдон. Музетти обыграл Фрица, Джокович прошел в полуфинал на отказе де Минаура
Новак Джокович вышел в полуфинал «Уимблдона» на отказе Алекса де Минаура.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 10 июля, 17.15
- Дата проведения
- 10 июля, 17.00
Мастерс есть, куча слитых четвертьфиналов на ТБШ есть, полуфинала ТБШ нет
Давно не видел такой разницы между верхней и нижней половиной сетки.
Вы думали, это состав полуфиналистов челленджера в Бордо?
Нет, это соперники Джоковича в полуфинале Уимблдона.
Помним ЮСО-16
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