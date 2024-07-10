Уимблдон. Музетти обыграл Фрица, Джокович прошел в полуфинал на отказе де Минаура

Теги Уимблдон результаты ATP Теннис

Новак Джокович вышел в полуфинал «Уимблдона» на отказе Алекса де Минаура.

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«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Четвертьфинал

Лоренцо Музетти (Италия) Тэйлор Фриц (США)
3:6|7:6|6:2|3:6|6:1
Дата проведения
10 июля, 17.15
Онлайн матча

 

Алекс де Минаур (Австралия) Новак Джокович (Сербия)
0:0
Дата проведения
10 июля, 17.00
Онлайн матча
310 комментариев
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Показали трех старушек блондинок, походу это те, с матчей Сафина на АО.
+28
0
+28
Каждый день по снятию. Инвалидный Уим какой-то получается
+25
0
+25
Судьба возвращает должок за РГ, когда Новак снялся из-за травмы, Рууда тогда и чокера Сашу он бы точно закрыл, а Алексу здоровья.
+29
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Полуфинал Уимблдона для Итальянцев. Ожидание: Синнер. Реальность: Музети 🤣
+18
0
+18
Хейтеры Джоковича сегодня с детства за Де Минора?))
+20
-4
+16
Медведев Музетти было бы украшением турнира
+14
0
+14
Ответ Jefri AG
Комментарий скрыт
Опять плач вамославны) Конечно, всю карьеру, а то. Раньше когда обыгрывал, например, Надаля, Федерера, Маррея, Вавринку и других серьезных теннисистов, тоже была жуткая халява. Слушай, но ведь можно посмотреть сетки бигов на победных ТБШ и сравнить, сколько у них было побед над топ-10, к примеру.
+20
-6
+14
Пока Синнер, Алькарас и Медведев играют в верхней части сетки Мастерс, Джокович играет АТП250.
+14
-1
+13
Да уж, у Медведа концовка мечты - ч/ф Синнер, п/ф - Алькарас, финал - Джокович. Если такое выиграть, за это надо сразу два титула давать.
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Фритц - американский Рублев.
Мастерс есть, куча слитых четвертьфиналов на ТБШ есть, полуфинала ТБШ нет
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Фриц как будто на экзамене…выучил почти все билеты кроме билета на тему слайзы, его и вытянул
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Какие крутые четвертьфиналы были вчера и какой ужас сегодня.

Давно не видел такой разницы между верхней и нижней половиной сетки.
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Интересно, Музетти может кто-то подсказать, что в теннисе по правилам можно и первым мячом подавать, а не только вторым.
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Гаске, Баутиста, Норри, Музетти

Вы думали, это состав полуфиналистов челленджера в Бордо?

Нет, это соперники Джоковича в полуфинале Уимблдона.
+12
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+10
Деминор, как же так.........
+10
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Ответ Istianoff
Конечно дикий не фарт для Императора, и так игровой практики нет, так еще и снятие соперника.
Новак много лет приезжал на этот шлем не играя ни один турнир на траве, и забирал его без особых проблем (кроме разве что финала 19 года). Ему эта практика до фени с таким опытом. А вот лишние два дня отдыха без нагрузки на колено наоборот, гораздо более ценны.
+10
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+10
Сложно представить лучшего шанса для того, чтобы впервые выйти в полуфинал ТБШ, чем Музетти в четвертьфинале Уимблдона. И даже в таком случае Фритц не сдюжил.
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+8
Ответ Jefri AG
Комментарий скрыт
У Федерера даже в финалах Шлемов были Багдатисы и Филипусисы.
+12
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+8
Ответ Вегетарианец_
Челленджер - это сетка Рафули на ЮСО-2017. А тут полноценный ТБШ с общепризнанными мастерами игры на траве.
Сегодня все бамосы прильнут к мониторам, будут молиться на их нового австралийского кумира.
+10
-2
+8
Ответ Наглая Кайса
Медведев Музетти было бы украшением турнира
Мечты, мечты, эх😂🤌🏼 но мне тоже нравится
+8
0
+8
Ответ 24slam
Полуфинал Уимблдона для Итальянцев. Ожидание: Синнер. Реальность: Музети 🤣
Это как в прошлом году у америкосов было) ожидание: Фриц, Пол, Тиафо.. реальность: Юбенкс)))
+8
0
+8
Ответ cosset
Зрители загудели, когда Лоренцо спросили про пф с Джоковичем))) его даже нет на корте, а всё равно освистывают)))
Джок глуповато поступил, выискав подвох в скандировании фамилии Руне) теперь они реально могут начать ухать на него
+9
-2
+7
Ответ Sincere
Джок глуповато поступил, выискав подвох в скандировании фамилии Руне) теперь они реально могут начать ухать на него
Все он правильно сказал, не думаю, что прям столько фанатов у Руне. Это были тролли, которые так решили поухать в адрес Ноле
+7
0
+7
Пока величайший идет за 25-ым шлемом и 8-ым Уимблдоном, кое-кто готовиться играть пару с Руудом на легендарном турнире в Баштаде))
+11
-4
+7
Ответ Верховенский1990
Судьба возвращает должок за РГ, когда Новак снялся из-за травмы, Рууда тогда и чокера Сашу он бы точно закрыл, а Алексу здоровья.
У Судьбы не только своеобразное чувство юмора, но и кредитная история так себе.
Помним ЮСО-16
брр
+8
-1
+7
Зрители загудели, когда Лоренцо спросили про пф с Джоковичем))) его даже нет на корте, а всё равно освистывают)))
+8
-1
+7
Фриц похоже слишком мощно отпраздновал победу над Кисой со своей блондой, сегодня уровень челленджериста
+7
0
+7
Тэйлор к нам так и не вернулся, очень жаль. Зато перфоманс Лоренцо заслуживает уважения и похвалы. Белую колясочку ещё покатает на зеленой травке Уимблдона)
+7
0
+7
Не знаю чего на Фрица так все гонят, Музетти первые 5 геймов в 5 сете эталонно отдоминировал, этакий Карацев на стероидах. Тут разве что топ-3 нынешняя под такой каток бы не легла. Но Джоковичу это на зубок конечно, если процентов на 80 сыграет сам. Да и Музетти если бы мог на таком уровне стабильно играть не в третьем десятке сидел бы.
+8
-1
+7
Одноручный бэкхенд в решающих стадиях, на Императора нахлынула ностальгия.
+6
0
+6
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